Mon Scalper MT4
- Asesores Expertos
- Xuan Bach Nguyen
- Versión: 1.0
- Activaciones: 12
Mon Scalper - Experto en Scalping de Ruptura de Doble Línea de Tendencia
Mon Scalper es un Asesor Experto especializado diseñado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD). Utiliza una estrategia única de doble línea de tendencia para identificar tendencias fuertes y puntos de ruptura, ejecutando operaciones automáticamente basadas en las condiciones del mercado.
¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actualizaciones!
Real-Time Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2281529
Pricing:
- Launch Price: $199
- Incremental Price Increase: The price will increase by $100 after every 10 purchases.
- Final Price: $999
¿Por qué elegir Mon Scalper?
- Sin métodos peligrosos: No utiliza rejilla, martingala u otras estrategias de gestión monetaria de alto riesgo.
- Transparente y honesto: Sin lectura del historial, filtrado de operaciones o técnicas de sobreajuste que crean backtests poco realistas.
- Scalping basado en líneas de tendencia: Ejecuta operaciones sólo cuando las líneas de tendencia a corto y largo plazo se alinean, confirmando el impulso de ruptura.
Estrategia principal:
- Utiliza dos líneas de tendencia -una a largo plazo y otra a corto plazo- para analizar y confirmar las tendencias del mercado.
- Las operaciones se ejecutan cuando ambas líneas de tendencia se alinean y se produce una ruptura, siguiendo las condiciones del mercado.
Características principales:
- Optimizado para Oro: Parámetros adaptados específicamente para operar con XAUUSD.
- Análisis basado en líneas de tendencia: Combina perspectivas de tendencia a corto y largo plazo para una mayor precisión.
- Estrategia de ruptura: Capitaliza el fuerte impulso que sigue a la alineación de la línea de tendencia.
Recomendaciones:
- Par de divisas: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal: M15
- Depósito Mínimo: $450 (Recomendado: $600) por 0.01 lote.
- Apalancamiento: Cualquiera
- Tipo de cuenta: Cualquiera
- VPS: Recomendado para asegurar que el EA funciona 24/7
Especificaciones:
- Cada operación está protegida con un stop loss.
- Fácil de instalar-los ajustes por defecto están optimizados para la mayoría de los corredores.
- No utiliza rejilla, martingala u otras estrategias de alto riesgo.
- Compatible con cualquier broker
Advertencia de riesgo:
Operar implica riesgos. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que evalúen tanto los resultados de las pruebas retrospectivas como los de las operaciones reales para tomar decisiones con conocimiento de causa. Opere sólo con fondos que pueda permitirse perder y utilice una gestión adecuada del riesgo.