Mon Scalper MT4

Mon Scalper - Experto en Scalping de Ruptura de Doble Línea de Tendencia

Mon Scalper es un Asesor Experto especializado diseñado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD). Utiliza una estrategia única de doble línea de tendencia para identificar tendencias fuertes y puntos de ruptura, ejecutando operaciones automáticamente basadas en las condiciones del mercado.

¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actualizaciones!

Real-Time Signalhttps://www.mql5.com/en/signals/2281529

Pricing:

  • Launch Price: $199
  • Incremental Price Increase: The price will increase by $100 after every 10 purchases.
  • Final Price: $999

¿Por qué elegir Mon Scalper?

  • Sin métodos peligrosos: No utiliza rejilla, martingala u otras estrategias de gestión monetaria de alto riesgo.
  • Transparente y honesto: Sin lectura del historial, filtrado de operaciones o técnicas de sobreajuste que crean backtests poco realistas.
  • Scalping basado en líneas de tendencia: Ejecuta operaciones sólo cuando las líneas de tendencia a corto y largo plazo se alinean, confirmando el impulso de ruptura.

Estrategia principal:

  • Utiliza dos líneas de tendencia -una a largo plazo y otra a corto plazo- para analizar y confirmar las tendencias del mercado.
  • Las operaciones se ejecutan cuando ambas líneas de tendencia se alinean y se produce una ruptura, siguiendo las condiciones del mercado.

    Características principales:

    • Optimizado para Oro: Parámetros adaptados específicamente para operar con XAUUSD.
    • Análisis basado en líneas de tendencia: Combina perspectivas de tendencia a corto y largo plazo para una mayor precisión.
    • Estrategia de ruptura: Capitaliza el fuerte impulso que sigue a la alineación de la línea de tendencia.

    Recomendaciones:

    • Par de divisas: XAUUSD (Oro)
    • Marco temporal: M15
    • Depósito Mínimo: $450 (Recomendado: $600) por 0.01 lote.
    • Apalancamiento: Cualquiera
    • Tipo de cuenta: Cualquiera
    • VPS: Recomendado para asegurar que el EA funciona 24/7

    Especificaciones:

    • Cada operación está protegida con un stop loss.
    • Fácil de instalar-los ajustes por defecto están optimizados para la mayoría de los corredores.
    • No utiliza rejilla, martingala u otras estrategias de alto riesgo.
    • Compatible con cualquier broker

    Advertencia de riesgo:

    Operar implica riesgos. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que evalúen tanto los resultados de las pruebas retrospectivas como los de las operaciones reales para tomar decisiones con conocimiento de causa. Opere sólo con fondos que pueda permitirse perder y utilice una gestión adecuada del riesgo.


    Otros productos de este autor
    Mon Scalper MT5
    Xuan Bach Nguyen
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Mon Scalper - Experto en Scalping de Ruptura de Doble Línea de Tendencia Mon Scalper es un Asesor Experto especializado diseñado exclusivamente para operar con oro (XAUUSD). Utiliza una estrategia única de doble línea de tendencia para identificar tendencias fuertes y puntos de ruptura, ejecutando operaciones automáticamente basadas en las condiciones del mercado. ¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actualizaciones! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Lau
    Tom Scalper MT5
    Xuan Bach Nguyen
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Tom Scalper - El Asesor Experto de Ruptura de Línea de Tendencia Resumen: Tom es un Asesor Experto diseñado para operar con Oro (XAUUSD). Utiliza una única línea de tendencia para determinar la tendencia e incorpora el reconocimiento de patrones para identificar las condiciones de ruptura. Diseñado para los operadores que buscan un enfoque estructurado, Tom sigue criterios predefinidos para ejecutar operaciones basadas en los movimientos del mercado. ¡Únase a mi canal MQL5 para las últimas actu
    The Gold Breaker MT5
    Xuan Bach Nguyen
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto (EA) combina el análisis de tendencias con una estrategia de ruptura para identificar oportunidades de trading en oro. En primer lugar, el EA determina la tendencia predominante del mercado utilizando líneas de tendencia clave. En una tendencia alcista, se centra en el nivel de resistencia más cercano, anticipando una ruptura a través de él. Del mismo modo, en una tendencia bajista, se centra en el nivel de soporte más cercano, preparándose para una ruptura por debajo. La est
    Divergence Scanner Pro
    Xuan Bach Nguyen
    Utilidades
    Divergence Scanner Pro es una utilidad avanzada diseñada para detectar divergencias tanto regulares como ocultas a través de tres potentes indicadores: RSI , MACD y Estocástico . Con su algoritmo robusto y su interfaz fácil de usar, esta herramienta es perfecta para los operadores que buscan una ventaja en el mercado. Características principales: Detección exhaustiva de divergencias : Identifica divergencias regulares y ocultas para resaltar posibles cambios de tendencia u oportunidades de conti
    The Gold Breaker
    Xuan Bach Nguyen
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto (EA) combina el análisis de tendencias con una estrategia de ruptura para identificar oportunidades de trading en oro. En primer lugar, el EA determina la tendencia predominante del mercado utilizando líneas de tendencia clave. En una tendencia alcista, se centra en el nivel de resistencia más cercano, anticipando una ruptura a través de él. Del mismo modo, en una tendencia bajista, se centra en el nivel de soporte más cercano, preparándose para una ruptura por debajo. La est
