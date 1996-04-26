Price Direction Oscillator

Price Direction Oscillator - es un indicador diseñado para detectar movimientos del mercado a corto y mediano plazo. Adaptable a cualquier mercado y marco temporal, consta de una línea de tendencia, un oscilador de volatilidad del mercado y un generador de señales de trading.

Uso del Indicador
  • Determina la tendencia basándose en la volatilidad del mercado y proporciona señales para abrir órdenes de COMPRA o VENTA.
  • Sin redibujar sus datos históricos, las flechas de señal no cambian de color y aparecen al cierre de la vela.
  • Siguiendo la señal, el movimiento de precio previsto se dibuja como líneas.
  • En los marcos temporales M1-M5, el indicador es adecuado para scalping, y en otros marcos temporales, para trading a mediano plazo.
  • El indicador no sobrecarga el gráfico de precios, ya que siempre se encuentra en la parte inferior.
  • Dispone de varios tipos de alertas.


Puede funcionar como indicador independiente o como herramienta adicional, reduciendo la incertidumbre en el análisis técnico. Los parámetros de entrada permiten a los operadores personalizar el indicador, ajustando el período de tendencia y la suavización del ruido del mercado en función de los marcos temporales y los diversos instrumentos de trading.

For M1 and M5 timeframes, increase the "Noise Smoothing" parameter.
For XAUUSD and other highly volatile instruments, multiply the "Noise Smoothing" value by 10.

Productos recomendados
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicadores
Este indicador es otra variante del famoso y potente indicador Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 pero tiene un comportamiento diferente en la colocación de Orden Pendiente y Línea TP. Coloca automáticamente las líneas de retroceso de Fibonacci de las últimas barras visibles más altas y más bajas en el gráfico con: Una Orden Pendiente automática (Compra/Venta). Taking Profit 1, Taking Profit 2 es punto pivote y Taking Profit 3 para oportunidad de recompensa extendida. La m
RSI Divergence with FVG Signal MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador RSI Divergence + FVG Signal combina el Relative Strength Index (RSI) Divergence con la detección del Fair Value Gap (FVG) para generar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas tanto en los cambios de momentum como en las zonas de desequilibrio institucional. Características principales: Detección de divergencias del RSI: Identifica divergencias alcistas/bajistas tanto regulares como ocultas entre el precio y el RSI. Las divergencias indican posibles cambios o continuac
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Excessive Momentum Indicator MT4
Young Ho Seo
4.83 (6)
Indicadores
Introducción El Indicador de Momento Excesivo es un indicador de momento para medir el momento excesivo directamente de las series de precios en bruto. El Indicador de Momento Excesivo fue desarrollado originalmente por Young Ho Seo. Este indicador demuestra el concepto de Onda Fractal de Equilibrio y Aplicación Práctica al mismo tiempo. El Momento Excesivo detecta las anomalías del mercado y nos da muchas pistas sobre posibles oportunidades de reversión y ruptura. La gran ventaja del Momento Ex
Forex Radar Pro
Vitali Platonov
Indicadores
Forex Radar Pro: ¡Tu arsenal profesional para dominar el mercado Forex!  ¿Cansado de perder oportunidades rentables por saturación de datos?   Forex Radar Pro   es tu asistente inteligente que transforma el caos del mercado en señales comerciales precisas. Este indicador avanzado para MetaTrader 4 combina una tabla interactiva, análisis automático de divergencias, alertas y exportación de datos para que operes con confianza y máxima eficiencia. ¡Olvídate del análisis manual - con Forex Radar P
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indicadores
Mercado libre estructura zig zag para ayudar en la acción del precio de comercio de las capturas de pantalla describen cómo utilizar y cómo detectar los patrones de la nueva versión viene con alertas, alerta por correo electrónico y alerta de notificación push se puede utilizar en todos los pares se puede utilizar en todos los plazos puede añadir indicadores de confirmación adicionales el indicador le muestra sus máximos y mínimos más altos así como sus mínimos y máximos más bajos la indicación
FREE
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT4 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Taurus All4 Taurus All4 es un indicador de alto rendimiento, le indicará la fuerza de la tendencia y podrá observar la fuerza de la vela. Nuestro indicador tiene más de 4 confirmaciones de tendencia. Es muy simple y fácil de usar. Modos de Confirmación Confirmaciones de tendencia en velas: Cuando la vela cambia a verde claro la tendencia es alta. Cuando la vela cambia a rojo claro la tendencia es bajista. Cuando la vela cambia a rojo oscuro la tendencia es baja. Línea de tendencia Confirmacio
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicadores
WPR por perfil, o WPR para profesionales Geo_WprPro es uno de los indicadores de perfil de divisas más conocidos. Muestra simultáneamente dos indicadores WPR con diferentes parámetros en forma de matriz en todos los marcos temporales de múltiples pares de divisas que forman el perfil de divisas. Como se desprende de la descripción, " WPR es un indicador líder que a menudo va por delante del gráfico de precios. El oscilador frecuentemente alcanza valores extremos antes de la reversión del precio
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
CyberZingFx Trend Reversal
Afsal Meerankutty
4.18 (17)
Indicadores
DESCUENTO ESPECIAL DE AÑO NUEVO 40% DE DESCUENTO Precio reducido de $149 a $89 hasta el 3 de enero de 2025 El indicador captura los cambios de tendencia con señales de flecha de compra y venta sin repintado. CyberZingFx Trend Reversal Indicator - su solución para señales de inversión de tendencia precisas y fiables. Con su avanzada estrategia de negociación , el indicador le ofrece señales de flecha de compra y venta que no se repintan, por lo que es una herramienta fiable para la captura de Sw
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
YFX Wing Patterns
Richard Yancy
Indicadores
El indicador Wing Patterns busca muchos tipos diferentes de patrones utilizando una estructura XABCD. El término Patrón Wing se utiliza para referirse a todos los tipos de patrones basados en una estructura general XABCD, que se traza en una forma extrema alterna alta-baja. En otras palabras, supongamos que el punto X se inicia en un punto bajo del gráfico. El punto A se traza en el siguiente punto más alto dentro de un cierto número de barras. Este cierto número de barras se denomina nivel de p
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Patrones gráficos Detecta 15 patrones (Triángulo ascendente, Triángulo descendente, Cuña ascendente, Cuña descendente, Bandera alcista, Bandera bajista, Rectángulo alcista, Rectángulo bajista, Triángulo simétrico, Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos, Triple techo, Triple suelo, Doble techo, Doble suelo). Utiliza datos históricos para calcular la probabilidad de éxito de cada patrón (posibilidad de filtrar la notificación en función de la probabilidad de éxito) da indicaciones gráficas
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicadores
*Antabod GameChanger Indicator - Transforme sus operaciones ¿Está cansado de perseguir tendencias demasiado tarde o de dudar de sus operaciones? ¡El *Antabod GameChanger Indicator* está aquí para *revolucionar su estrategia de trading* y darle la ventaja que necesita en los mercados! ¿Por qué elegir GameChanger? *Detección Precisa de Tendencias* - GameChanger identifica los cambios de tendencia con *precisión milimétrica*, asegurando que usted entre y salga de las operaciones en el momento
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Indicadores
El indicador detecta las señales de divergencia - las divergencias entre los picos de precios y los valores del oscilador MACD. Las señales se muestran como flechas en la ventana adicional y se mantienen mediante mensajes en una ventana emergente, correos electrónicos y notificaciones push. Las condiciones que formaron la señal se muestran mediante líneas en el gráfico y en la ventana del indicador. Parámetros del indicador MacdFast - período rápido de la línea MACD MacdSlow - período lento de
Di Napoli Preferred Stochastic MT4
Samil Bozuyuk
Indicadores
Estudio no propietario de Joe Dinapoli utilizado para el análisis de tendencias. El indicador emite señales de tendencia cuando la línea rápida penetra en la línea lenta. Estas señales permanecen intactas hasta que se produce otra penetración. La señal se confirma al cierre del periodo. Es aplicable a todos los marcos temporales. Entradas lnpPeriod: Periodo de la media móvil. lnpSmoothK: Periodo %K. lnpSmoothD: Periodo %D. *************************************************************************
FREE
Accumulation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Patrón de barra de acumulación para MT4. - El indicador "Barra de acumulación" es un indicador muy potente enfocado en rupturas para el trading de acción del precio. - El indicador detecta la acumulación de precios en un área estrecha durante 1 barra y muestra: Dirección de ruptura, Orden pendiente y ubicaciones de SL. - Barra de acumulación alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Barra de acumulación bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver
TradingDesk
Christian Weilinger
4 (1)
Indicadores
TradingDesk - Analizador de Rendimiento MT4 Para probar el indicador descargue la versión Demo gratuita aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/40471 TradingDesk analiza los datos históricos de MetaTrader 4 por Símbolo, Número Mágico, Operación o Comentario. Todas estas evaluaciones se mostrarán en tiempo real en la ventana de su gráfico de MetaTrader 4. Toda esta información se mostrará en los siguientes cuadros de mando: información de la cuenta La información general sobre la cuenta s
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
AÑO NUEVO 2026 OFERTA PRECIO A SÓLO 75 DÓLARES POCAS COPIAS ÚNICAMENTE DEL 1 DE ENERO AL 5 DE ENERO A MEDIANOCHE ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Full Fledged EA también se proporcionará en esta oferta junto con la compra de Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto SMC Blast Señal con FVG, BOS y Breakout tendencia El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fai
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Para celebrar el nuevo lanzamiento, se ofrece un precio especial por tiempo limitado. KATANA Scalper está diseñado para cortar a través del ruido del mercado con un borde afilado como una espada y visualizar sólo el puro 'núcleo de impulso' oculto en el precio. El Scalper está diseñado para visualizar únicamente el "núcleo de impulso" puro oculto en el precio. Simplifica los mercados complejos y proporciona "visibilidad" para la entrada con precisión de cirujano. Cinco ventajas fundamentales de
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,   Quantum Breakout PRO   está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas objetivo de g
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicadores
¡¡ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO !! Este indicador es una super combinación de nuestros dos indicadores principales ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Muestra los valores de la Fuerza de la Divisa para TICK-UNIDADES y señales de alerta para 28 pares de divisas. Se pueden utilizar 11 Tick-Units diferentes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30 segundos. La barra de Tick-Unit en la sub-ventana se mostrará y se desplazará hacia la izquierda cuando haya
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indicadores
Versión MT5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Canal y grupo de Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acceso al grupo V.I.P: Envía el comprobante de pago de cualquiera de nuestros productos de pago a nuestro buzón Broker recomendado: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Indicador potente para detección de reversión y rupturas en MT4 Sistema todo en uno y sin repintado para identificar cambios en la estructura del mercado, rupturas y r
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Rebajas de Navidad - La Única Herramienta 100% Universal Consiga Hidden Cycles por sólo 129 $ (precio normal: 179 $). ¡Deje de operar contra natura! Esta es su oportunidad de asegurarse el único indicador basado en las leyes absolutas que gobiernan el universo entero. La mayoría de las herramientas adivinan - ésta revela la verdad. La oferta termina pronto - Compre otro juguete o compre la verdad. Usted elige... Basado en Leyes Universales - NO en Algoritmos de algún tipo: Deje que el mercado
Otros productos de este autor
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Point Directions : un indicador que muestra los niveles de puntos de soporte y resistencia cuando el precio se mueve. Las flechas muestran rebotes de precios en las direcciones indicadas. Las flechas no se vuelven a dibujar, se forman en la vela actual. Funciona en todos los plazos e instrumentos comerciales. Hay varios tipos de alertas. Tiene configuraciones avanzadas para personalizar las señales para cualquier gráfico. Se puede configurar para operar con la tendencia y las correcciones. Para
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Upper and Lower Reversal - Sistema de previsión temprana de momentos de inversión. Le permite encontrar puntos de inflexión de precios en los límites de los canales de movimiento de precios superior e inferior. El indicador nunca cambiará de color ni cambiará la posición de las flechas de señal. Las flechas rojas son una señal de compra, las flechas azules son una señal de venta. Se ajusta a cualquier marco de tiempo e instrumento comercial. El indicador no se vuelve a dibujar, sólo funciona c
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Indicadores
Candle Binary Scalper es un producto de análisis técnico para forex y opciones binarias. Incluye varios indicadores técnicos combinados en un sistema de comercio. Adecuado para operaciones manuales dentro de una tendencia, para scalping y opciones binarias. Funciona en todos los plazos e instrumentos comerciales. Los marcos de tiempo recomendados para negociar M15, M30, H1 y H4, M5 y M1 deben usarse en caso de alta volatilidad. Hay varios tipos de alertas. Cómo usar el producto Ya se han selec
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicadores
Un indicador técnico que estructura gráficos e identifica movimientos cíclicos de precios. Puede trabajar en cualquier gráfico. Varios tipos de notificaciones. Hay flechas adicionales en el propio gráfico. Sin volver a dibujar sobre la historia, trabaja sobre el cierre de la vela. TF recomendado a partir de M5. Fácil de usar y configurar parámetros. Al utilizar 2 indicadores con parámetros diferentes, puede usarlos sin otros indicadores. Tiene 2 parámetros de entrada Ciclicidad y duración de l
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
Serial Signal Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Indicador para negociación manual y análisis técnico de Forex. Consiste en un indicador de tendencia con el nivel de apertura del día de negociación y un indicador de flecha para determinar los puntos de entrada. El indicador no cambia de color; funciona cuando se cierra la vela. Contiene varios tipos de alertas para flechas de señal. Puede configurarse para funcionar en cualquier gráfico, instrumento comercial o período de tiempo. La estrategia de trabajo se basa en la búsqueda de movimientos
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicadores
Wave Reversal Indicator - determina la dirección y las inversiones de precio alrededor de la línea de equilibrio. El indicador muestra movimientos ondulatorios y aumentos repentinos de tendencias. Da recomendaciones sobre dónde seguir al comerciante y le ayuda a seguir la estrategia comercial. Es una adición a una estrategia intradiaria o de mediano plazo. Casi todos los parámetros se seleccionan para cada período de tiempo y cambian automáticamente; el único parámetro para el ajuste manual es
FREE
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Trading System Double Trend MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Trading System Double Trend MT5 - un sistema de trading independiente compuesto por varios indicadores. Determina la dirección de la tendencia general y da señales en la dirección del movimiento de precios. Se puede utilizar para operaciones de especulación, intradía o intrasemanal. Posibilidades Funciona en cualquier marco temporal e instrumento comercial (Forex, criptomonedas, metales, acciones, índices). Lectura visual sencilla de información sin cargar un gráfico. El indicador no vuelve a
Trending Volatility System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alertas
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Level Breakout Indicator es un producto de análisis técnico que funciona desde los límites superior e inferior, que pueden determinar la dirección de la tendencia. Funciona en la vela 0 sin redibujados ni retrasos. En su trabajo, utiliza un sistema de diferentes indicadores, cuyos parámetros ya han sido configurados y combinados en un solo parámetro: " Scale ", que realiza la gradación de períodos. El indicador es fácil de usar, no requiere ningún cálculo, utilizando un único parámetro debe sele
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Point Directions MT5 : un indicador que muestra los niveles de puntos de soporte y resistencia cuando el precio se mueve. Las flechas muestran rebotes de precios en las direcciones indicadas. Las flechas no se vuelven a dibujar, se forman en la vela actual. Funciona en todos los plazos e instrumentos comerciales. Hay varios tipos de alertas. Tiene configuraciones avanzadas para personalizar las señales para cualquier gráfico. Se puede configurar para operar con la tendencia y las correcciones.
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Indicadores
Wave Price Channel: sistema analítico comercial diseñado para buscar impulso y corrección. El indicador le permite trabajar en la dirección del canal de precios, que se construye sobre la base de la volatilidad. Cuando se dibuja una flecha hacia arriba o hacia abajo en el canal, es posible ir en esta dirección; la señal en esta dirección se confirma mediante un indicador de puntos que es sensible a los cambios de precio. Mientras continúen los puntos del mismo color, la señal continúa. Si hay u
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Trading System Double Trend - un sistema de trading independiente compuesto por varios indicadores. Determina la dirección de la tendencia general y da señales en la dirección del movimiento de precios. Se puede utilizar para operaciones de especulación, intradía o intrasemanal. Posibilidades Funciona en cualquier marco temporal e instrumento comercial (Forex, criptomonedas, metales, acciones, índices). Lectura visual sencilla de información sin cargar un gráfico. El indicador no vuelve a dib
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " ZigZag on Trend " ayuda a determinar la dirección del movimiento del precio, además de incluir una calculadora de barras y pips. Consta de un indicador de tendencia, una línea de tendencia representada como un zigzag que sigue la dirección del precio y un contador que calcula el número de barras que han seguido la tendencia y el número de pips en la escala vertical (los cálculos se basan en la apertura de la barra). El indicador no repinta. Para mayor comodidad, se presenta con ba
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Indicadores
Indicador para negociación manual y análisis técnico de Forex. Consiste en un indicador de tendencia con el nivel de apertura del día de negociación y un indicador de flecha para determinar los puntos de entrada. El indicador no cambia de color; funciona cuando se cierra la vela. Contiene varios tipos de alertas para flechas de señal. Puede configurarse para funcionar en cualquier gráfico, instrumento comercial o período de tiempo. La estrategia de trabajo se basa en la búsqueda de movimientos
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping Entry Points - es un sistema de comercio manual que puede ajustarse a los movimientos de precios y dar señales para abrir operaciones sin volver a dibujar. El indicador determina la dirección de la tendencia por el nivel central de soporte y resistencia. El indicador de puntos proporciona señales para entradas y salidas. Adecuado para operaciones intradía manuales, reventa y opciones binarias. Funciona en todos los plazos e instrumentos comerciales. El indicador da varios tipos de alert
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Indicadores
Un indicador de tendencia que muestra la fuerza de los alcistas y bajistas en un rango de cotización. Consta de dos líneas: La línea verde es una condición equilibrada de sobrecompra/sobreventa. La línea roja es la dirección de la actividad comercial. No vuelve a dibujar los cálculos. Se puede utilizar en todos los Símbolos/Instrumentos/Marcos de tiempo. Fácil de usar y configurar. Cómo utilizar el indicador y qué determina. La regla básica es seguir la dirección de la línea roja: si cruza l
FREE
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Indicadores
Indicador de flecha con filtro de tendencia. Genera entrada de tendencia sin retrasos ni demoras - en la vela emergente. Adecuado para su uso en cualquier herramienta de negociación y marcos de tiempo. Fácil de usar, contiene la dirección de la tendencia en forma de un histograma de líneas y generador de señales. Parámetros de entrada Período Línea de Tendencia - Período de la Línea de Histograma Período del generador de señales - Si el período es más largo, entonces las flechas son menos Repr
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Indicador Cluster que trabaja en el canal de precios. Para el funcionamiento, el indicador construye una línea de canal - (línea discontinua). Dentro del canal, se determinan las secciones de clúster que determinan la dirección del movimiento de los precios - (histogramas en dos direcciones), comienzan con flechas grandes. Pequeñas flechas se trazan por encima / debajo de cada histograma - indicador aumentar la volatilidad. El indicador no vuelve a dibujar los valores. Funciona en cualquier her
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Indicadores
Indicador técnico que calcula sus lecturas basándose en los volúmenes de negociación. Tiene una línea oscilatoria que sigue el cambio en los volúmenes. Las flechas grandes en la línea indican valores de inversión. Alrededor de la línea se construye un canal con pequeñas flechas que muestran el fortalecimiento del movimiento del precio en la dirección del aumento de los volúmenes. El indicador no redibuja los valores. Funciona en cualquier instrumento y marco temporal. Puede complementar cualquie
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
Metodos desarrollados para el comercio recogidos en un indicador. En forma de flechas, define entradas en la direccion de la tendencia. Tiene 2 tipos de flechas: guias de tendencia y de senal, que informan sobre el movimiento potencial en la direccion de la tendencia. Funciona sin volver a dibujar, listo para usar en todos los simbolos/herramientas. Los marcos de tiempo mas adecuados para usar son M15, M30, H1, H4. Como utilizar El indicador encuentra la direccion de la tendencia en forma de u
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Indicadores
Indicador cíclico para negociar y predecir la dirección del mercado. Muestra el comportamiento cíclico del precio en forma de oscilador. Da señales para abrir tratos al rebotar desde los límites superior e inferior del oscilador. En forma de histograma, muestra la fuerza suavizada de la tendencia. Complementará cualquier estrategia comercial, desde scalping hasta intradía. El indicador no se vuelve a dibujar. Adecuado para su uso en todos los símbolos/instrumentos. Marcos de tiempo adecuados par
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
Max Min Reversal Arrows - un indicador de flecha de inversión para predecir el movimiento del precio. El indicador se basa en los niveles de soporte y resistencia en los mínimos y máximos locales del precio. Características del producto Las flechas aparecen en la vela actual. El indicador no se redibuja. Puede utilizarse en todos los marcos temporales e instrumentos de negociación. Marcos temporales recomendados para su uso M30, H1, H4. Las líneas de puntos son los niveles de soporte y resiste
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Binary Lines es un indicador de análisis técnico para divisas, materias primas, criptomonedas, acciones, índices y cualquier instrumento financiero. Se puede utilizar para opciones binarias o reventa de divisas. Muestra los puntos de entrada y salida a intervalos fijos y proporciona comerciantes la información necesaria sobre los resultados de posibles transacciones. Los puntos de entrada se forman al comienzo de la vela, en la dirección de la línea MA, duración las operaciones en barras se pued
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicadores
Un indicador técnico que calcula sus lecturas sobre los volúmenes de negociación. En forma de histograma, muestra la acumulación de la fuerza del movimiento del instrumento comercial. Dispone de sistemas de cálculo independientes para direcciones alcistas y bajistas. Funciona en cualquier instrumento comercial y marco de tiempo. Puede complementar cualquier sistema comercial. El indicador no vuelve a dibujar sus valores, las señales aparecen en la vela actual. Es fácil de usar y no carga el gráf
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Indicadores
Line Breakouts - sistema para el comercio de tendencias. Contiene un identificador de tendencia que se puede adaptar a cualquier gráfico e instrumento comercial utilizando la función de período y suavizado. Y un determinante de los niveles de soporte y resistencia. Cuando el precio esté por debajo de la línea de resistencia, abra operaciones de Venta, y cuando el precio esté por encima de la línea de soporte, abra operaciones de Compra. El stop loss debe colocarse a pocos puntos de las líneas, e
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Indicadores
Point Trend Indicato - un indicador del nivel superior e inferior de la tendencia, que puede determinar la dirección de la tendencia e indicar su fortalecimiento. La dirección de la tendencia está determinada por puntos redondos; si los puntos están por encima de la línea cero, la tendencia es alcista; si están por debajo, la tendencia es bajista. El aumento del movimiento direccional se indica con flechas. Tiene el único parámetro para ajuste manual: Duración de la dirección de la tendencia.  
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario