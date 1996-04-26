Price Direction Oscillator

Determina la tendencia basándose en la volatilidad del mercado y proporciona señales para abrir órdenes de COMPRA o VENTA.

Sin redibujar sus datos históricos, las flechas de señal no cambian de color y aparecen al cierre de la vela.

Siguiendo la señal, el movimiento de precio previsto se dibuja como líneas.

En los marcos temporales M1-M5, el indicador es adecuado para scalping, y en otros marcos temporales, para trading a mediano plazo.

El indicador no sobrecarga el gráfico de precios, ya que siempre se encuentra en la parte inferior.

Dispone de varios tipos de alertas.

- es un indicador diseñado para detectar movimientos del mercado a corto y mediano plazo. Adaptable a cualquier mercado y marco temporal, consta de una línea de tendencia, un oscilador de volatilidad del mercado y un generador de señales de trading.



Puede funcionar como indicador independiente o como herramienta adicional, reduciendo la incertidumbre en el análisis técnico. Los parámetros de entrada permiten a los operadores personalizar el indicador, ajustando el período de tendencia y la suavización del ruido del mercado en función de los marcos temporales y los diversos instrumentos de trading.

For M1 and M5 timeframes, increase the "Noise Smoothing" parameter.

For XAUUSD and other highly volatile instruments, multiply the "Noise Smoothing" value by 10.

