¡Domine el mercado con el indicador Laguerre Edge Signal!

¡Deje de adivinar y empiece a operar con confianza! Nuestro indicador Laguerre Edge es la herramienta definitiva para detectar puntos de entrada de alta probabilidad. Este indicador combina la potencia de dos métodos de análisis clásicos:las medias móviles para la dirección de la tendencia y el RSI de Laguerre para detectar los retrocesos, todo ello filtrado por la sólida línea de tendencia EMA 200. Está diseñado para ofrecerle señales claras y objetivas directamente en su gráfico.

Principales características y ventajas:

Señales filtradas de alta calidad: El sistema utiliza un potente filtro de tres partes (EMA rápida, EMA lenta y EMA 200) para asegurarse de que sólo recibe alertas que se alinean con la tendencia principal. Esto reduce las señales falsas y el ruido.

Reversiones precisas con Laguerre: El componente Laguerre RSI detecta condiciones de sobreventa (COMPRA) y sobrecompra (VENTA) con extrema precisión, señalando el momento exacto para entrar en el mercado justo cuando cambia el impulso.

Claridad Visual: Obtenga señales de flecha de compra (blanca) y venta (roja) instantáneas y sin repintado directamente en su gráfico principal. No tiene que supervisar varias ventanas; la señal viene a usted.

Visión completa de las tendencias: El panel de información sobre el gráfico ofrece un resumen rápido y codificado por colores del estado del mercado: Estado del filtro EMA, lectura de Laguerre y tendencia general (alcista/bajista) . Conozca las condiciones del mercado de un vistazo.

No se pierda ninguna operación: Las opciones de alerta personalizables incluyen Alertas emergentes, Notificaciones Push (SendApp) y Correo electrónico para que pueda ser notificado de oportunidades incluso cuando esté lejos de su escritorio.

Parámetros personalizables

Adapte el indicador a su estilo de negociación específico y a la volatilidad del par de divisas.

FastEMA (Predeterminado: 16): Periodo para la Media Móvil Exponencial rápida.

SlowEMA (Predeterminado: 48): Periodo para la Media Móvil Exponencial lenta (el cruce de señales principal).

LaguerreGamma (Por defecto: 0,7): Ajuste de sensibilidad para el componente Laguerre RSI.

UseEMAFilter (Por defecto: True): Activa/Desactiva el potente filtro EMA 200 para la confirmación de la tendencia.

EMAPeriod (Predeterminado: 200): Periodo del filtro de tendencia a largo plazo EMA.

EMAAppliedPrice (Predeterminado: PRICE_CLOSE): El tipo de precio utilizado para el cálculo de la EMA 200.

EnableNotify: Interruptor maestro para controlar todas las notificaciones de alerta.

SendAlert, SendApp, SendEmail: Controles individuales para las notificaciones Pop-up, Push y Email.

AlertDelaySeconds (Predeterminado: 60): Evita el spam de alertas estableciendo un retardo entre notificaciones.

ArrowOffset (Predeterminado: 10): Ajusta la distancia a la que aparecen las flechas de señal desde el Alto/Bajo de la barra.

Desplazamiento (Predeterminado: 0): Desplaza el gráfico del indicador horizontalmente.

¿Listo para elevar sus operaciones?

Deje de perseguir al mercado. Deje que el indicador Laguerre Edge le lleve las señales directamente a usted, con el apoyo de un sólido filtrado de tendencia y momento.

Descargue ahora esta herramienta esencial y empiece a operar de forma más inteligente, ¡no más difícil!

Potencie su toma de decisiones: Utilice indicadores adicionales para obtener los máximos resultados, como:

Detección automática de tendencia Fibonacci Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/146143

Último Máximo y Último Mínimo Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/133711

Multi Timeframe Soporte Resistencia Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/133662

Scalp Master Pro Descargar Aquí https://www.mql5.com/en/market/product/134211

Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar sus análisis y tomar decisiones de trading con mayor confianza.