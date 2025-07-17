RSI Master PRO EA

🧠 RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5

Descripción general:

RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5, diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.

⚙️ Características Técnicas Destacadas:

✅ Basado en el RSI: Utiliza la lectura del RSI para generar señales de compra y venta, operando sobre los niveles clave de sobreventa y sobrecompra.

✅ Parámetros Personalizables: Permite al trader ajustar completamente los valores del RSI, niveles de entrada, lote, SL, TP y más, directamente desde el panel de configuración.

✅ MultiSímbolo: Ofrece soporte multisímbolo , lo que permite ejecutar el mismo EA sobre múltiples instrumentos financieros, ya sea desde un solo gráfico o diferentes.

✅ Simplicidad y Eficiencia: Código estructurado de forma clara y eficiente, sin dependencias externas, con lógica de entrada optimizada para condiciones de sobrecompra y sobreventa.

✅ Gestión de Riesgo Incluida: Soporte para Stop Loss y Take Profit en puntos, así como control mediante número mágico ( MagicNumber ), permitiendo coexistencia con otros EAs o estrategias manuales.

✅ Compatible 100% con MetaTrader 5, listo para ejecutar en entornos reales o simulados.

🔍 Lógica de Trading:

Compra (Buy): Se ejecuta una orden de compra cuando el RSI del símbolo actual se cruza del nivel definido en RSI_BuyLevel .

Venta (Sell): Se ejecuta una orden de venta cuando el RSI cruza el nivel definido en RSI_SellLevel.

Cada operación incluye su correspondiente Stop Loss y Take Profit definidos.

📈 Aplicaciones y Beneficios:

Ideal para estrategias basadas exclusivamente en RSI .

Útil para backtesting y optimización rápida en múltiples instrumentos.

Compatible con traders manuales o automáticos.

🧩 Potencial de Expansión:

Este EA puede ser fácilmente extendido con:

Filtros adicionales (volumen, medias móviles, ADX, etc.)

Condiciones horarias de operación

Gestión dinámica del tamaño de lote (riesgo por balance)

Lógica de trailing stop o break-even

✅ Conclusión:

RSI Master PRO representa un Asesor Experto robusto, flexible y eficaz para traders que desean automatizar estrategias centradas en el RSI. Su estructura limpia y profesional lo hace fácil de usar, adaptar y escalar. Es una solución perfecta tanto para principiantes como para profesionales que buscan una base sólida sobre la cual construir.



