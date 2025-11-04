Quantum Force
- Asesores Expertos
- Mohamed Samsudeen
- Versión: 1.20
Quantum Force EA - Sistema Automatizado Seguro para Operar con Oro (No Martingala / No Grid Trading)
Descripción breve 1:3 Riesgo y Recompensa Utilizado en MQL5 MetaTrader 5
Un sistema de trading disciplinado y totalmente automatizado para XAUUSD (Oro).
Quantum Force EA combina la lógica adaptativa de scalping de oro, filtros de volatilidad, seguimiento de tendencias y técnicas de protección de capital para proporcionar una ejecución estable de las operaciones sin utilizar estrategias de martingala o rejilla.
Descripción completa
Quantum Force EA es un sistema de trading inteligente y totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) Scalp en MetaTrader 5.
Aplica múltiples capas de análisis técnico, adaptación a la volatilidad y control de ejecución preciso para ofrecer un rendimiento de trading disciplinado.
Este sistema evita técnicas de alto riesgo como la martingala o el trading de rejilla, centrándose en cambio en la estabilidad y en una lógica algorítmica consistente.
Principales ventajas
Operaciones seguras y estables: sin martingalas, sin cuadrículas ni sistemas agresivos de recuperación de operaciones.
Optimizado para el Oro (XAUUSD) - Desarrollado y probado para el comportamiento único de la volatilidad del oro.
Diseño Low Drawdown - Utiliza filtros adaptativos para priorizar la protección del capital.
Lógica de operaciones inspirada en IA - El sistema de confirmación múltiple ayuda a reducir las entradas falsas.
Funcionamiento totalmente automatizado - Se conecta a su gráfico y le permite gestionar las operaciones de forma independiente.
Funciona en múltiples condiciones de mercado - Diseñado tanto para entornos de tendencia como de rango limitado.
Gestión del riesgo / Gestión monetaria - Controla las pérdidas y optimiza el tamaño de las posiciones para proteger el capital y garantizar un crecimiento constante de las operaciones.
Reglas precisas de entrada y salida: se centra en la calidad de las configuraciones más que en la frecuencia de las operaciones.
Fácil de usar: configuración sencilla apta para todos los niveles de experiencia.
Características principales
Detección inteligente de tendencias y volatilidad
Gestión dinámica de Stop Loss y Take Profit
Ajuste automático del tamaño del lote en función del saldo de la cuenta
Filtros de protección de capital incorporados
Compatible con cuentas ECN o MT5 estándar
Sin llamadas DLL ni dependencias externas
Configuración recomendada
Símbolo: XAUUSD (Oro)
Marco temporal: M15
Saldo Mínimo: 500 USD
Apalancamiento: 1 : 100 o superior
Tipo de cuenta: ECN / Preferiblemente con spread bajo
