Catch the Turn

1

🚀 Catch The Turn: El Sistema de Trading de Confluencia de 5 Factores

Cansado de indicadores contradictorios y entradas perdidas? es su motor de decisión completo, diseñado para cortar a través del ruido del mercado y entregar señales de entrada de alta confianza exactamente cuando comienza un movimiento importante del mercado.

El poder de Confluence 5 en 1

Deje de operar sobre la duda. Nuestro motor patentado elimina las señales falsas generando una señal de operación sólo cuando cinco indicadores independientes y probados están en total e inequívoca concordancia. Esta rigurosa confirmación le garantiza que opera con la máxima precisión:

  • Media móvil (MA): Confirma la dirección de la tendencia principal.

  • Índice de Fuerza Relativa (RSI): Identifica el impulso y las condiciones de sobrecompra/sobreventa.

  • Bandas de Bollinger: Señala la expansión/contracción basada en la volatilidad.

  • Fuerza alcista/bajista: Mide la fuerza de la presión compradora o vendedora.

  • Filtro especial de volatilidad: Nuestro filtro patentado elimina las señales de baja probabilidad.

Este sistema le ayuda a captar los giros del mercado con una sincronización excepcional.

Ventajas clave para operar con confianza

  1. Señales de flecha instantáneas (actúe de inmediato): Son claras y se trazan directamente en el gráfico, destacando las entradas de alta probabilidad sin conjeturas.

  2. Cuadro de mando de claridad del mercado en tiempo real (Vea todo de un vistazo): Un código de colores dinámico resume el estado del mercado: Tendencia Actual, Fuerza de la Señal, y la Salud/Alineación de los cinco indicadores de confluencia. Sin desorden gráfico, sólo claridad pura.

  3. Contexto de tendencia mejorado (Gestione el riesgo como un profesional): Seis indicadores personalizables proporcionan un mapa visual completo de la estructura de precios a corto, medio y largo plazo, ayudándole a operar con la tendencia dominante y evitar pérdidas contra-tendencia.

  4. Alertas proactivas y personalizadas (no se pierda ni una oportunidad): Obtenga notificaciones instantáneas emergentes, por correo electrónico o push en el momento en que aparezca una configuración de operación confirmada en la barra actual.

está diseñado para integrarse perfectamente con su estrategia actual. Combine sus precisas señales de entrada con herramientas avanzadas para construir un sólido plan de trading:


¡Tome el control de sus operaciones hoy mismo!

Deje de adivinar y empiece a operar con . le proporciona las señales precisas y verificadas que necesita para entrar en el mercado en los momentos óptimos y aprovechar el impulso.

Descargue el indicador ahora y transforme la precisión de sus operaciones.


fuao wu
27
fuao wu 2025.11.26 03:06 
 

repaint

Andri Maulana
12331
Respuesta del desarrollador Andri Maulana 2025.11.26 03:47
This is a free indicator, so I’m not sure why you decided to give it one star. If it was a paid product, then feeling disappointed would make more sense. Since it's free, you can simply enjoy it — or leave it if it’s not for you. 😊
yz123 yz
95
yz123 yz 2025.11.05 05:47 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

pan898899
534
pan898899 2025.10.03 19:06 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Andri Maulana
12331
Respuesta del desarrollador Andri Maulana 2025.10.04 01:15
thank's
