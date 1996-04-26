El mejor compañero de negociación: Más allá de las bandas

¿Cansado de perderse los movimientos clave del mercado? Nuestro indicador Beyond the Bands es la solución que estaba esperando. Esta potente herramienta toma la estrategia clásica de las Bandas de Bollinger y la sobrealimenta con un filtro EMA inteligente, proporcionándole señales más precisas y fiables que nunca. Está diseñada para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta probabilidad y evitar señales falsas, para que pueda operar con confianza.

¿Qué hace diferente a Beyond the Bands?

Precisión y claridad: En lugar de simplemente mostrarle las bandas, este indicador le ofrece flechas de compra y venta claras e innegables directamente en su gráfico. Se acabaron las conjeturas.

Señales más inteligentes: El filtro EMA incorporado añade una capa de inteligencia, confirmando las tendencias y asegurando que sólo recibe señales que se alinean con la dirección general del mercado. Esto significa menos malas operaciones y más oportunidades de beneficio.

No se pierda ni una: Con alertas personalizables a través de ventanas emergentes, notificaciones push y correo electrónico, se le notificará de nuevas señales en el momento en que aparecen, incluso cuando usted está lejos de su escritorio.

¡Libere su potencial de trading!

Más allá de las Bandas es la clave para operar de forma más inteligente y segura. Está diseñado para operadores de todos los niveles, desde principiantes que buscan señales claras hasta operadores experimentados que buscan una herramienta de confirmación fiable.

¿Listo para llevar su operativa al siguiente nivel? Descárguese gratis Beyond the Bands y empiece a ver el mercado de una forma totalmente nueva. ¡Su éxito está a sólo un clic de distancia!

Parámetros personalizables

Adapte el indicador a su estilo de negociación único con estas entradas fáciles de usar:

BBPeriod: Ajuste la sensibilidad de las Bandas de Bollinger para adaptarse a cualquier mercado o marco temporal.

BBDesviación: Ajuste el ancho de las bandas para capturar diferentes niveles de volatilidad.

Desplazamiento: Desplaza la posición del indicador en el gráfico para alinearlo con su análisis.

ArrowOffset: Controle la distancia entre las flechas de compra/venta y las velas para obtener un aspecto más limpio.

Usar filtro EMA: Active o desactive el potente filtro EMA para adaptarlo a su estrategia.

EMAPeriod: Establece el periodo para la Media Móvil Exponencial.

EMAAppliedPrice: Elija el precio (por ejemplo, Cierre, Apertura, Máximo) sobre el que se calcula la EMA.

ActivarNotificación: Active todas las opciones de notificación con un solo clic.

SendAlert: Reciba alertas emergentes directamente en su terminal MT4.

SendApp: Reciba notificaciones push instantáneas en su dispositivo móvil.

SendEmail: Recibe alertas de señales enviadas a tu bandeja de entrada de correo electrónico.

AlertDelaySeconds: Establece un retardo entre las alertas para evitar ser bombardeado con notificaciones.

TriggerCandle: Elija si la comprobación de la señal se basa en la vela actual o en la anterior.



