CurrencyMeter Pro

title: "CurrencyMeter Pro - Analizador Profesional de Fuerza Multi-Mercado", overview: "Descripción General", overviewText: "CurrencyMeter Pro es un potente analizador de momentum en tiempo real que rastrea la fuerza de divisas, criptomonedas, índices, metales y mercados energéticos de un vistazo. Tome decisiones de trading más inteligentes identificando instantáneamente los instrumentos más fuertes y más débiles en múltiples clases de activos.\n\nYa sea que usted sea un trader de forex buscando emparejar divisas fuertes contra débiles, o un trader multi-activos buscando confirmación de momentum, CurrencyMeter Pro le da la ventaja que necesita.", keyFeatures: "Características Principales", realTimeMomentum: "Análisis de Momentum en Tiempo Real", realTimeMomentumText: "• Calcula el momentum en cada tick usando normalización adaptativa de mínimo/máximo móvil\n• Suavizado EMA incorporado elimina ruido y señales falsas\n• Escala de -15 a +15 para fácil interpretación\n• Barras codificadas por color: Verde = momentum alcista, Rojo = momentum bajista", accurateDXY: "Índice del Dólar Estadounidense (DXY) Preciso", accurateDXYText: "• Calcula DXY usando la fórmula oficial de ICE con ponderaciones de divisas correctas\n• Rastrea la verdadera fuerza del dólar junto a pares individuales\n• Opción de mostrar DXY arriba o abajo de la lista", displayModes: "Dos Modos de Visualización (Incluidos)", displayModesText: "Este producto incluye DOS archivos de indicador para su estilo de trading:\n\n1. CurrencyMeter_Pro.mq4 (Versión en Gráfico)\n• Se muestra directamente en su gráfico de precios como superposición\n• Posicione en cualquier lugar: Superior-Izquierda, Superior-Derecha, Inferior-Izquierda o Inferior-Derecha\n• Perfecto para traders que quieren todo visible en una pantalla\n\n2. CurrencyMeter_Pro_Subwindow.mq4 (Versión de Subventana)\n• Se muestra en un panel separado debajo de su gráfico\n• Opción de diseño horizontal para visualización compacta\n• Ideal para traders que prefieren un gráfico limpio con indicadores en paneles separados", customizable: "Visualización Totalmente Personalizable", customizableText: "• Posición ajustable (desplazamiento X/Y en píxeles)\n• Ancho, altura y espaciado de barras personalizables\n• Elija sus colores para momentum positivo, negativo y neutral\n• Color de texto fijo o dinámico (coincide con el color de la barra o permanece fijo)\n• Tamaño y estilo de fuente ajustables", brokerCompat: "Compatibilidad Universal con Brokers", brokerCompatText: "• Las opciones de prefijo/sufijo de símbolos funcionan con CUALQUIER convención de nomenclatura de broker\n• Soporta formatos como: EURUSD, EURUSDm, EUR/USD, EURUSD.pro, m.EURUSD\n• Auto-detección: Solo muestra instrumentos que su broker ofrece", eaIntegration: "Listo para Integración con EA", eaIntegrationText: "• Exporta todos los valores de momentum vía GlobalVariables\n• Acceda a datos de fuerza en tiempo real en sus Expert Advisors\n• Formato de variables: Momentum_EURUSD, Momentum_DXY, etc.", supportedInstruments: "Instrumentos Soportados (100+)", forexMajors: "Mayores Forex (7): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD", forexCrossesEUR: "Cruces Forex - EUR (18): EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURCZK, EURDKK, EURGBP, EURHKD, EURHUF, EURJPY, EURMXN, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURRUB, EURSEK, EURSGD, EURTRY, EURZAR", forexCrossesGBP: "Cruces Forex - GBP (16): GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPCZK, GBPDKK, GBPHKD, GBPHUF, GBPJPY, GBPMXN, GBPNOK, GBPNZD, GBPPLN, GBPSEK, GBPSGD, GBPTRY, GBPZAR", forexCrossesOther: "Cruces Forex - AUD/NZD/CAD/CHF (11): AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD", forexExotics: "Exóticos Forex - USD (13): USDCNH, USDCZK, USDDKK, USDHKD, USDHUF, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDRUB, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR", otherForex: "Otros Forex (1): NOKSEK", preciousMetals: "Metales Preciosos (4): XAUUSD (Oro/USD), XAGUSD (Plata/USD), XAUAUD (Oro/AUD), XAGAUD (Plata/AUD)", oilEnergy: "Petróleo y Energía (3): USOUSD (Crudo US), UKOUSD (Crudo Brent), XNGUSD (Gas Natural)", crypto: "Criptomonedas (5): BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum), LTCUSD (Litecoin), XRPUSD (Ripple), BCCUSD (Bitcoin Cash)", indicesUS: "Índices - EE.UU. (3): U30USD (Dow Jones 30), SPXUSD (S&P 500), NASUSD (Nasdaq 100)", indicesEurope: "Índices - Europa (5): 100GBP (UK FTSE 100), D30EUR (Germany DAX 30), F40EUR (France CAC 40), E50EUR (Euro Stoxx 50), E35EUR (Spain IBEX 35)", indicesAsia: "Índices - Asia Pacífico (4): 225JPY (Japan Nikkei 225), 200AUD (Australia S&P 200), H33HKD (Hong Kong Hang Seng), H50HKD (Hong Kong 50)", customSymbols: "Símbolos Personalizados (10 Espacios): Agregue CUALQUIER símbolo que su broker ofrezca usando los 10 campos de entrada de símbolos personalizados", inputParams: "Parámetros de Entrada", calcSettings: "Configuración de Cálculo", calcSettingsText: "• Rolling Bars - Período de retrospección para cálculo mín/máx - Por defecto: 10\n• Smoothing Factor - Intensidad de suavizado EMA (0.01-0.5) - Por defecto: 0.1\n• Calculation Timeframe - Marco temporal para datos de precio - Por defecto: M1", displaySettings: "Configuración de Visualización", displaySettingsText: "• Display Corner - Esquina del gráfico para posicionamiento (versión en gráfico) - Por defecto: Left Upper\n• X Offset - Distancia horizontal desde esquina (píxeles) - Por defecto: 10\n• Y Offset - Distancia vertical desde esquina (píxeles) - Por defecto: 50\n• Bar Max Width - Ancho máximo de barras de momentum (píxeles) - Por defecto: 150\n• Bar Height - Altura de cada barra (píxeles) - Por defecto: 18\n• Spacing Between Bars - Espacio vertical entre medidores (píxeles) - Por defecto: 28\n• Font Size - Tamaño de texto - Por defecto: 10\n• Font Name - Fuente de texto - Por defecto: Arial Bold\n• Positive Momentum Color - Color para momentum alcista - Por defecto: Lime\n• Negative Momentum Color - Color para momentum bajista - Por defecto: Red\n• Neutral/Background Color - Color de barra de fondo - Por defecto: Gray\n• Text Color - Color de etiqueta (cuando es fijo) - Por defecto: White\n• Use Fixed Text Color - True=color fijo, False=dinámico (coincide con barra) - Por defecto: False\n• Horizontal Layout - Visualización lado a lado (solo versión subventana) - Por defecto: True", brokerSettings: "Configuración de Broker", brokerSettingsText: "• Symbol Prefix - Agregado antes del nombre del símbolo (ej., \"m.\") - Por defecto: Vacío\n• Symbol Suffix - Agregado después del nombre del símbolo (ej., \".pro\" o \"m\") - Por defecto: Vacío", dxySettings: "Configuración DXY", dxySettingsText: "• Show DXY - Mostrar Índice del Dólar calculado - Por defecto: True\n• DXY At Bottom - Mostrar DXY al final de la lista (vs arriba) - Por defecto: True", howToUse: "Cómo Usar", installation: "Instalación", installationText: "1. Copie ambos archivos .ex4 a su carpeta de Indicadores de MT4\n2. Reinicie MT4 o actualice el panel Navigator\n3. Arrastre su versión preferida a un gráfico", quickStart: "Inicio Rápido", quickStartText: "1. Habilite los instrumentos que desea rastrear en la pestaña Inputs\n2. Ajuste la configuración de visualización a su preferencia\n3. Si los símbolos no aparecen, verifique la convención de nomenclatura de su broker y establezca el prefijo/sufijo apropiado", tradingApps: "Aplicaciones de Trading", tradingAppsText: "• Emparejar Fuerte vs Débil: Cuando EUR muestra +12 y JPY muestra -10, considere largo en EURJPY\n• Confirmar Tendencias: Use la dirección del momentum para confirmar su análisis técnico\n• Escaneo Multi-Activos: Identifique rápidamente qué mercados se están moviendo\n• Correlación del Dólar: Compare DXY con pares USD para operaciones de correlación", importantNotes: "Notas Importantes", calibrationPeriod: "Período de Calibración Inicial", calibrationPeriodText: "El indicador requiere aproximadamente 20-30 segundos para calibrar los cálculos de mínimo/máximo móvil cuando se carga por primera vez en un gráfico. Los valores de momentum se estabilizarán y mostrarán con precisión después de este breve período de inicialización. Este es un comportamiento normal requerido para una escala adaptativa precisa.", chartWindowSize: "Tamaño de Ventana del Gráfico", chartWindowSizeText: "Para un rendimiento óptimo al habilitar nuevos instrumentos, asegúrese de que su ventana de gráfico tenga un tamaño razonable. Si algunos medidores no aparecen en ventanas de gráfico más pequeñas, simplemente agrande la ventana del gráfico y recargue el indicador. Una vez cargado, puede redimensionar el gráfico como desee y todos los medidores permanecerán visibles.", symbolAvailability: "Disponibilidad de Símbolos", symbolAvailabilityText: "El indicador detecta automáticamente qué símbolos ofrece su broker. Si habilita un instrumento que su broker no proporciona, simplemente no aparecerá en la visualización. Use los espacios de símbolos personalizados para agregar cualquier símbolo específico del broker que no esté en la lista predeterminada.", whyChoose: "¿Por Qué CurrencyMeter Pro?", whyChooseText: "✓ Cobertura Multi-Activos - Forex, Cripto, Índices, Metales, Energía todo en un indicador\n✓ Precisión Profesional - Fórmula DXY oficial, suavizado EMA, normalización adaptativa\n✓ Dos Modos de Visualización - Superposición en gráfico O panel de subventana separado\n✓ Compatibilidad Universal - Funciona con cualquier convención de nomenclatura de símbolos de broker\n✓ Totalmente Personalizable - Colores, tamaños, posiciones y más de 100 instrumentos para elegir\n✓ Listo para EA - Salida GlobalVariable para integración de trading automatizado\n✓ 10 Espacios Personalizados - Agregue cualquier símbolo que su broker ofrezca", whatsIncluded: "Qué Está Incluido", whatsIncludedText: "• CurrencyMeter_Pro.ex4 (Versión en Gráfico)\n• CurrencyMeter_Pro_Subwindow.ex4 (Versión de Subventana)\n• Guía del Usuario (este documento)", support: "Soporte", supportText: "Si tiene preguntas o necesita asistencia, por favor deje un comentario o envíe un mensaje. Estoy comprometido a asegurar que obtenga el máximo provecho de CurrencyMeter Pro.", closingLine: "Opere más inteligentemente sabiendo qué mercados son más fuertes. Descargue CurrencyMeter Pro hoy.", soundAlertTitle: "Funciones de Alerta de Sonido Agregadas", soundAlertNewSettings: "Nueva Sección de Configuración", soundAlertSettingsList: "• Enable Sound Alerts - Interruptor maestro encendido/apagado - Por defecto: false\n• Alert on Zero Crossing - Sonido cuando momentum cambia positivo↔negativo - Por defecto: true\n• Alert on Threshold - Sonido cuando momentum cruza ±umbral - Por defecto: true\n• Threshold Level - Nivel para activar alertas de umbral - Por defecto: 10\n• Cooldown Between Alerts - Segundos antes de que el mismo instrumento pueda alertar de nuevo - Por defecto: 5\n• Bullish Sound File - Archivo .wav para cruces positivos - Por defecto: alert.wav\n• Bearish Sound File - Archivo .wav para cruces negativos - Por defecto: alert2.wav", instrumentToggles: "Interruptores de Sonido de Instrumentos", instrumentTogglesText: "Interruptores preconfigurados para instrumentos comunes:\n• EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD\n• XAUUSD (Oro), BTCUSD, ETHUSD\n• U30USD (Dow), SPXUSD (S&P), NASUSD (Nasdaq)\n• DXY (Índice del Dólar)", customWatchList: "Lista de Vigilancia Personalizada", customWatchListText: "4 espacios donde puede ingresar CUALQUIER nombre de símbolo para monitorear con alertas de sonido.", howItWorks: "Cómo Funciona", zeroCrossingAlerts: "Alertas de Cruce de Cero:", zeroCrossingAlertsText: "• Reproduce sonido alcista cuando momentum va de negativo → positivo\n• Reproduce sonido bajista cuando momentum va de positivo → negativo", thresholdCrossingAlerts: "Alertas de Cruce de Umbral:", thresholdCrossingAlertsText: "• Reproduce sonido alcista cuando momentum cruza por encima de +10 (o su umbral)\n• Reproduce sonido bajista cuando momentum cruza por debajo de -10 (o su umbral)", smartFeatures: "Funciones Inteligentes:", smartFeaturesText: "• Período de calibración automático de 30 segundos (sin alertas durante el inicio)\n• El cooldown previene spam de sonido\n• Registra todas las alertas en la pestaña Experts con detalles", exampleSetup: "Ejemplo de Configuración", exampleSetupText: "Para monitorear EURUSD y DXY para trading:\n1. Enable Sound Alerts = true\n2. Sound_EURUSD = true\n3. Sound_DXY = true\n4. Threshold Level = 10\n5. Cooldown = 5 segundos\n\nEscuchará:\n• Alerta cuando momentum de EURUSD cruza ±10\n• Alerta cuando EURUSD cambia a alcista/bajista\n• Alerta cuando DXY cruza ±10 (confirmación inversa)\n• Sonidos diferentes para saber cuál se activó", availableSounds: "Sonidos MT4 Disponibles", availableSoundsText: "Estos están en su carpeta Sounds de MT4:\n• alert.wav, alert2.wav\n• tick.wav\n• news.wav\n• ok.wav\n• expert.wav\n• connect.wav\n\n¡O agregue sus propios archivos .wav para personalizar!
Productos recomendados
Force Directional
Jan Carlos Pagano
Indicadores
Indicador de Fuerza Direccional El indicador técnico de Fuerza Direccional se basa en la idea de reunir un conjunto de elementos que pueden utilizarse para ayudar al operador a medir la fuerza relativa del movimiento de los precios y, al mismo tiempo, identificar y seguir la dirección de la tendencia. El indicador consta de un oscilador lento (línea negra), un oscilador rápido (línea gris) y una línea mediana exponencial con valores reducidos que actúa como línea de señal (línea azul), identi
Ticks Size
Viktor Kolmakov
Indicadores
Este indicador muestra en una ventana separada la diferencia entre el número de puntos que aumentaron el precio, y el número de puntos que disminuyeron el precio durante el intervalo de tiempo especificado en los ajustes. El intervalo de tiempo para el cálculo se expresa como el número de barras del gráfico al que está vinculado el indicador. Este enfoque le permite evaluar la dirección del movimiento (crecimiento o caída) del precio del instrumento, la fuerza del movimiento y el tamaño del movi
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
REX complete 3in1
Christophe Godart
Indicadores
Este es el paquete REX completo. Consta de las versiones lite, pro y ULTRA. Perfecto para principiantes e intermedios. REX completo es 100% sin repintado. La estrategia se basa en una mezcla de diferentes estrategias, estadísticas, incluyendo puntos pivote, osciladores y patrones. La idea de trading consiste en una variedad de algunos indicadores clásicos como Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI y Estocástico. Una función integrada de inversión de tendenc
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Indicadores
Gioteen Volatility Index (GVI) - su solución definitiva para superar la imprevisibilidad del mercado y maximizar las oportunidades comerciales. Este revolucionario indicador le ayuda a reducir las pérdidas debidas a movimientos bruscos del mercado. El GVI está diseñado para medir la volatilidad del mercado, proporcionándole información valiosa para identificar las perspectivas de negociación más favorables. Su intuitiva interfaz consiste en una línea roja dinámica que representa el índice de vol
ReboltDelta
David Theodore Caro-greene
Indicadores
Es más común que la relación entre dos símbolos sea probable y que el grado de cambio de precio esperado sea pequeño. Es raro que la alta probabilidad de un cambio de precio esperado de la acción en otro mercado coincida con un alto valor de cambio de precio esperado de otro mercado. Cuando las señales Rebolt Probability y Rebolt Delta coinciden, el operador tiene el beneficio de la probabilidad y la rentabilidad. 
Delta Pairs
Anatolii Zainchkovskii
Indicadores
Delta Pairs es un indicador para el comercio de pares, muestra la divergencia de dos pares de divisas. No se redibuja. Una herramienta útil para el análisis del comportamiento de dos pares de divisas entre sí. Propósito El indicador Delta Pairs está diseñado para determinar las divergencias en los movimientos de dos pares de divisas. Este indicador se muestra como dos gráficos de líneas y la diferencia (delta) entre estos gráficos en forma de histograma. El indicador Delta Pairs será útil para
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Night Ghost - Indicador de flecha para opciones binarias. ¡Este es un asistente confiable para usted en el futuro! - Sin redibujar en el gráfico -¡Funciona muy bien en todos los pares de divisas! -Indicador de precisión de hasta el 90% (Especialmente de noche) -No es necesario configurar durante mucho tiempo (configurar perfectamente para opciones binarias) - Señales no tardías - La aparición de una señal en la vela actual. -Perfecto para el período M1 (¡No más!) - Color de vela agrada
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
SupplyDemandZoneLines
Ning Liu
Indicadores
Indicadores clave de precios de la zona de oferta y demanda fondo El sistema busca automáticamente áreas de oferta y demanda en la línea K y dibuja líneas de precios clave en tiempo real. Los comerciantes pueden realizar operaciones basándose en las líneas de negociación de precios. Características principales El sistema busca automáticamente las áreas de oferta y demanda en la línea K. El sistema también dibujará líneas de precios clave en tiempo real, y los traders podrán operar en función de
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
Pro Trend Lucem
Lucas Kamau
Indicadores
Indicador de tendencia Este indicador detecta el impulso esencial en el mercado y le permite saber cuando el mercado tiene una tendencia potencial. Verde significa que estamos subiendo y Rojo significa que estamos bajando, Puede personalizar la línea a cualquier color. Las alertas llegan inmediatamente cuando hay una señal potencial. Longitud por defecto: 55 Esta es la profundidad del cálculo del promedio. Cuanto mayor sea, más ruido se filtrará. 55 es el mejor ajuste para este indicador.
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicadores
WPR por perfil, o WPR para profesionales Geo_WprPro es uno de los indicadores de perfil de divisas más conocidos. Muestra simultáneamente dos indicadores WPR con diferentes parámetros en forma de matriz en todos los marcos temporales de múltiples pares de divisas que forman el perfil de divisas. Como se desprende de la descripción, " WPR es un indicador líder que a menudo va por delante del gráfico de precios. El oscilador frecuentemente alcanza valores extremos antes de la reversión del precio
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicadores
Gold Venamax : este es el mejor indicador técnico de acciones. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Características del indicador: Este es un súper indicador con Magia y dos bloques de flechas de tendencia para un comercio cómodo y rentable. El botón rojo para cambiar de bloque se muestra en el gráfico. La magia se establece en la configuración del indicador, por lo que puede instalar el indicador en
Deal Trading SPT
Sukunthakan Ngernbamrung
Indicadores
Deal Trading SPT (Super Trend) es un indicador que muestra la dirección de la tendencia del mercado, la posición de entrada, el nivel de take profit, el nivel de stop loss y la fuerza de la tendencia. Utilidad Ayuda a filtrar y desarrollar la estrategia para operar Visión general del mercado en el gráfico Cálculo de stop loss y take profit con la volatilidad del mercado Resistencia y soporte para probar el stop Sin repintado tras la barra finalizada Funciona en cualquier marco temporal e instr
Smart Gread Ultimate Edition
Serhii Bernatskyi
Indicadores
Indicador Smart Gread Ultimate Edition (SGUL) - basado en la estrategia smart order grid. Máxima personalización y flexibilidad de las estrategias son las principales características de este indicador. En la esquina derecha hay una tabla con el número y volumen de órdenes. Lista de parámetros ajustables: K: 2.0 - Factor de aumento de la siguiente orden (si el precio se mueve en la otra dirección). TP: 50 - El número de puntos en los que la orden se cierra con un beneficio (beneficio míni
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
ReboltP
David Theodore Caro-greene
Indicadores
La tecnología de superposición de reequilibrio (Rebolt) permite al operador visualizar el flujo de dinero de un gráfico a otro. Probabilidad de Rebolt indica la probabilidad de que el dinero haya fluido de un gráfico a otro durante un período de tiempo específico durante una serie de intervalos especificados por el usuario. Cuando Rebolt lee Cyan o Blue, estos son signos de compra válidos durante el tiempo especificado por el usuario o hasta que surja una señal conflictiva. Cuando Rebolt lee Vio
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicadores
Tendencia del oro : se trata de un buen indicador técnico bursátil. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Las mejores señales del indicador: - Para VENTA = histograma rojo + puntero rojo CORTO + flecha amarilla de señal en la misma dirección + flecha roja de dirección de tendencia. - Para COMPRA = histograma azul + puntero azul LARGO + flecha de señal aqua en la misma dirección + flecha azul de direc
Gold Impulse Split
Keisuke Kimura
Asesores Expertos
También puede seguir el rendimiento real de la cuenta aquí: https://www.mql5.com/en/signals/2346679 Abrí esta cuenta el 2 de diciembre de 2025 . Por favor, síguela y mira cómo crece desde aquí - Estoy emocionado de compartir su progreso contigo. Descripción del producto Este EA no está sobre-ajustado a backtests . Está diseñado con un fuerte enfoque en la estabilidad a largo plazo y un funcionamiento realista y práctico , en lugar de perseguir resultados históricos perfectos. Creé este EA por
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Robot revendedor para marco de tiempo M5. Opera en el par de divisas GBPUSD. Este robot ha sido especialmente desarrollado por una empresa de comerciantes profesionales para operar con la libra esterlina. El robot abre aproximadamente de 5 a 15 operaciones por día. Lo mejor es operar con corredores que tengan un margen bajo en GBPUSD de hasta 10 pips. El depósito mínimo recomendado para comenzar es de $500 o más. ventajas: no usa martingala. no una red. cada operación tiene un stop loss. bot p
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicadores
El indicador We-Spread mt4 es una herramienta de spread trading y es adecuado para aquellos que quieren estudiar los mercados con un enfoque diferente a los contenidos que normalmente están disponibles en las librerías de trading online. Creo que la estrategia de Spread Trading es una de las mejores que he utilizado en los últimos años. Es un indicador único para el spread trading porque te permite estudiar hasta 3 spreads de una sola vez. Qué es el Spread Trading en forex El Spread Trading es e
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta? No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detección de Order Blocks multitimeframe para MT4. Características - Panel de control totalmente personalizable, proporciona una interacción completa. - Oculta y muestra el panel de control donde quieras. - Detecta OB en múltiples marcos de tiempo. - Permite seleccionar la cantidad de OB para mostrar. - Interfaz de usuario de diferentes OBs. - Diferentes filtros de OBs (regulares, rejection y sin capitalizar). - Alerta de proximidad de OBs. - Líneas ADR High y Low. - Servicio de not
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indicadores
El sistema de análisis de indicadores ZhiBiJuJi utiliza un poderoso bucle interno para llamar a sus propios indicadores externos, y luego llama al análisis antes y después del ciclo. El cálculo de los datos de este sistema de análisis de indicadores es muy complicado (llamar antes y después del ciclo), por lo que se reduce la histéresis de la señal y se logra la precisión de la predicción de avance. Este indicador se puede utilizar en todos los ciclos en MT4, y es más adecuado para 15 minutos, 3
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fue
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicadores
Señal de flecha de tendencia GoldRush El indicador Señal de flecha de tendencia GoldRush proporciona un análisis preciso y en tiempo real de las tendencias, diseñado específicamente para los operadores de alta velocidad y corto plazo en XAU/USD. Diseñada específicamente para el marco temporal de 1 minuto, esta herramienta muestra flechas direccionales para indicar puntos de entrada claros, lo que permite a los scalpers navegar con confianza por las condiciones volátiles del mercado. El indic
Delta Volume Indicator
Azeez Abdul Jimoh
Indicadores
Presentamos el indicador de perfil de volumen Delta - ¡Desate rienda suelta al poder de la precisión institucional! Indicador técnico: ¿Está preparado para operar como los profesionales? El Indicador de Perfil de Volumen Delta no es una herramienta ordinaria. Es un indicador de alta precisión y vanguardia que pone en sus manos el poder de la negociación de nivel institucional. Este indicador único analiza la distribución del volumen delta en tiempo real, revelando los desequilibrios ocultos de c
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicadores
Indicador Algo Trading Con este indicador, usted tendrá zonas y tendencias que la probabilidad de hight el precio se invertirá de ella. por lo que le da toda la ayuda que usted necesita ¿Por qué debería unirse a nosotros? 1-Este indicador es lógico, ya que está trabajando en el movimiento de días anteriores, para predecir los movimientos futuros. 2-Algo indicador de comercio le ayudará a dibujar las tendencias que es especial y son demasiado fuertes que la tendencia de los fundamentos, las t
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicadores
"Dragon's Tail" es un sistema de trading integrado, no sólo un indicador. Este sistema analiza cada vela minuto a minuto, lo que resulta especialmente eficaz en condiciones de alta volatilidad del mercado. El sistema "Dragon's Tail" identifica los momentos clave del mercado, denominados "batallas alcistas y bajistas". Basándose en estas "batallas", el sistema ofrece recomendaciones sobre la dirección de las operaciones. La aparición de una flecha en el gráfico indica la posibilidad de abrir dos
Supreme Commander
Ramon Sobrevals Arce
4.13 (8)
Indicadores
El indicador de los indicadores. La técnica más poderosa para determinar la fuerza de la tendencia Forex en 2023. Hemos perfeccionado Supreme Commander para que calcule una media de los indicadores seleccionados (hasta 16) y el marco temporal seleccionado (todos) con el resultado de una única tendencia que indica el potencial de compra y venta. Incluye los siguientes indicadores Oscilador Acelerador/Decelerador Índice de movimiento direccional medio Oscilador Impresionante; Toros y Osos Índice d
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indicadores
Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader . Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas en tiempo real, constelaciones y movimientos celestes, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de trading. Este indicado
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicadores
Hemos combinado todos nuestros queridos indicadores como: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab y Key level wedge en un único indicador y cuadro de mandos. Novedades Cuadro de mandos : Hay un tablero de fácil acceso para todas sus necesidades. Botón Multi-timeframe : Ahora hay una opción multi-marco temporal para los Bloques de Órdenes y las zonas de Oferta y Demanda, lo que facilita la visualización de las zonas de mayor marco temporal en el marco tempo
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario