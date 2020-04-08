CurrencyMeter Pro
- Indicadores
- Solomon M Gindi
- Versión: 2.10
- Activaciones: 5
title: "CurrencyMeter Pro - Analizador Profesional de Fuerza Multi-Mercado", overview: "Descripción General", overviewText: "CurrencyMeter Pro es un potente analizador de momentum en tiempo real que rastrea la fuerza de divisas, criptomonedas, índices, metales y mercados energéticos de un vistazo. Tome decisiones de trading más inteligentes identificando instantáneamente los instrumentos más fuertes y más débiles en múltiples clases de activos.\n\nYa sea que usted sea un trader de forex buscando emparejar divisas fuertes contra débiles, o un trader multi-activos buscando confirmación de momentum, CurrencyMeter Pro le da la ventaja que necesita.", keyFeatures: "Características Principales", realTimeMomentum: "Análisis de Momentum en Tiempo Real", realTimeMomentumText: "• Calcula el momentum en cada tick usando normalización adaptativa de mínimo/máximo móvil\n• Suavizado EMA incorporado elimina ruido y señales falsas\n• Escala de -15 a +15 para fácil interpretación\n• Barras codificadas por color: Verde = momentum alcista, Rojo = momentum bajista", accurateDXY: "Índice del Dólar Estadounidense (DXY) Preciso", accurateDXYText: "• Calcula DXY usando la fórmula oficial de ICE con ponderaciones de divisas correctas\n• Rastrea la verdadera fuerza del dólar junto a pares individuales\n• Opción de mostrar DXY arriba o abajo de la lista", displayModes: "Dos Modos de Visualización (Incluidos)", displayModesText: "Este producto incluye DOS archivos de indicador para su estilo de trading:\n\n1. CurrencyMeter_Pro.mq4 (Versión en Gráfico)\n• Se muestra directamente en su gráfico de precios como superposición\n• Posicione en cualquier lugar: Superior-Izquierda, Superior-Derecha, Inferior-Izquierda o Inferior-Derecha\n• Perfecto para traders que quieren todo visible en una pantalla\n\n2. CurrencyMeter_Pro_Subwindow.mq4 (Versión de Subventana)\n• Se muestra en un panel separado debajo de su gráfico\n• Opción de diseño horizontal para visualización compacta\n• Ideal para traders que prefieren un gráfico limpio con indicadores en paneles separados", customizable: "Visualización Totalmente Personalizable", customizableText: "• Posición ajustable (desplazamiento X/Y en píxeles)\n• Ancho, altura y espaciado de barras personalizables\n• Elija sus colores para momentum positivo, negativo y neutral\n• Color de texto fijo o dinámico (coincide con el color de la barra o permanece fijo)\n• Tamaño y estilo de fuente ajustables", brokerCompat: "Compatibilidad Universal con Brokers", brokerCompatText: "• Las opciones de prefijo/sufijo de símbolos funcionan con CUALQUIER convención de nomenclatura de broker\n• Soporta formatos como: EURUSD, EURUSDm, EUR/USD, EURUSD.pro, m.EURUSD\n• Auto-detección: Solo muestra instrumentos que su broker ofrece", eaIntegration: "Listo para Integración con EA", eaIntegrationText: "• Exporta todos los valores de momentum vía GlobalVariables\n• Acceda a datos de fuerza en tiempo real en sus Expert Advisors\n• Formato de variables: Momentum_EURUSD, Momentum_DXY, etc.", supportedInstruments: "Instrumentos Soportados (100+)", forexMajors: "Mayores Forex (7): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD", forexCrossesEUR: "Cruces Forex - EUR (18): EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURCZK, EURDKK, EURGBP, EURHKD, EURHUF, EURJPY, EURMXN, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURRUB, EURSEK, EURSGD, EURTRY, EURZAR", forexCrossesGBP: "Cruces Forex - GBP (16): GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPCZK, GBPDKK, GBPHKD, GBPHUF, GBPJPY, GBPMXN, GBPNOK, GBPNZD, GBPPLN, GBPSEK, GBPSGD, GBPTRY, GBPZAR", forexCrossesOther: "Cruces Forex - AUD/NZD/CAD/CHF (11): AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD", forexExotics: "Exóticos Forex - USD (13): USDCNH, USDCZK, USDDKK, USDHKD, USDHUF, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDRUB, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR", otherForex: "Otros Forex (1): NOKSEK", preciousMetals: "Metales Preciosos (4): XAUUSD (Oro/USD), XAGUSD (Plata/USD), XAUAUD (Oro/AUD), XAGAUD (Plata/AUD)", oilEnergy: "Petróleo y Energía (3): USOUSD (Crudo US), UKOUSD (Crudo Brent), XNGUSD (Gas Natural)", crypto: "Criptomonedas (5): BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum), LTCUSD (Litecoin), XRPUSD (Ripple), BCCUSD (Bitcoin Cash)", indicesUS: "Índices - EE.UU. (3): U30USD (Dow Jones 30), SPXUSD (S&P 500), NASUSD (Nasdaq 100)", indicesEurope: "Índices - Europa (5): 100GBP (UK FTSE 100), D30EUR (Germany DAX 30), F40EUR (France CAC 40), E50EUR (Euro Stoxx 50), E35EUR (Spain IBEX 35)", indicesAsia: "Índices - Asia Pacífico (4): 225JPY (Japan Nikkei 225), 200AUD (Australia S&P 200), H33HKD (Hong Kong Hang Seng), H50HKD (Hong Kong 50)", customSymbols: "Símbolos Personalizados (10 Espacios): Agregue CUALQUIER símbolo que su broker ofrezca usando los 10 campos de entrada de símbolos personalizados", inputParams: "Parámetros de Entrada", calcSettings: "Configuración de Cálculo", calcSettingsText: "• Rolling Bars - Período de retrospección para cálculo mín/máx - Por defecto: 10\n• Smoothing Factor - Intensidad de suavizado EMA (0.01-0.5) - Por defecto: 0.1\n• Calculation Timeframe - Marco temporal para datos de precio - Por defecto: M1", displaySettings: "Configuración de Visualización", displaySettingsText: "• Display Corner - Esquina del gráfico para posicionamiento (versión en gráfico) - Por defecto: Left Upper\n• X Offset - Distancia horizontal desde esquina (píxeles) - Por defecto: 10\n• Y Offset - Distancia vertical desde esquina (píxeles) - Por defecto: 50\n• Bar Max Width - Ancho máximo de barras de momentum (píxeles) - Por defecto: 150\n• Bar Height - Altura de cada barra (píxeles) - Por defecto: 18\n• Spacing Between Bars - Espacio vertical entre medidores (píxeles) - Por defecto: 28\n• Font Size - Tamaño de texto - Por defecto: 10\n• Font Name - Fuente de texto - Por defecto: Arial Bold\n• Positive Momentum Color - Color para momentum alcista - Por defecto: Lime\n• Negative Momentum Color - Color para momentum bajista - Por defecto: Red\n• Neutral/Background Color - Color de barra de fondo - Por defecto: Gray\n• Text Color - Color de etiqueta (cuando es fijo) - Por defecto: White\n• Use Fixed Text Color - True=color fijo, False=dinámico (coincide con barra) - Por defecto: False\n• Horizontal Layout - Visualización lado a lado (solo versión subventana) - Por defecto: True", brokerSettings: "Configuración de Broker", brokerSettingsText: "• Symbol Prefix - Agregado antes del nombre del símbolo (ej., \"m.\") - Por defecto: Vacío\n• Symbol Suffix - Agregado después del nombre del símbolo (ej., \".pro\" o \"m\") - Por defecto: Vacío", dxySettings: "Configuración DXY", dxySettingsText: "• Show DXY - Mostrar Índice del Dólar calculado - Por defecto: True\n• DXY At Bottom - Mostrar DXY al final de la lista (vs arriba) - Por defecto: True", howToUse: "Cómo Usar", installation: "Instalación", installationText: "1. Copie ambos archivos .ex4 a su carpeta de Indicadores de MT4\n2. Reinicie MT4 o actualice el panel Navigator\n3. Arrastre su versión preferida a un gráfico", quickStart: "Inicio Rápido", quickStartText: "1. Habilite los instrumentos que desea rastrear en la pestaña Inputs\n2. Ajuste la configuración de visualización a su preferencia\n3. Si los símbolos no aparecen, verifique la convención de nomenclatura de su broker y establezca el prefijo/sufijo apropiado", tradingApps: "Aplicaciones de Trading", tradingAppsText: "• Emparejar Fuerte vs Débil: Cuando EUR muestra +12 y JPY muestra -10, considere largo en EURJPY\n• Confirmar Tendencias: Use la dirección del momentum para confirmar su análisis técnico\n• Escaneo Multi-Activos: Identifique rápidamente qué mercados se están moviendo\n• Correlación del Dólar: Compare DXY con pares USD para operaciones de correlación", importantNotes: "Notas Importantes", calibrationPeriod: "Período de Calibración Inicial", calibrationPeriodText: "El indicador requiere aproximadamente 20-30 segundos para calibrar los cálculos de mínimo/máximo móvil cuando se carga por primera vez en un gráfico. Los valores de momentum se estabilizarán y mostrarán con precisión después de este breve período de inicialización. Este es un comportamiento normal requerido para una escala adaptativa precisa.", chartWindowSize: "Tamaño de Ventana del Gráfico", chartWindowSizeText: "Para un rendimiento óptimo al habilitar nuevos instrumentos, asegúrese de que su ventana de gráfico tenga un tamaño razonable. Si algunos medidores no aparecen en ventanas de gráfico más pequeñas, simplemente agrande la ventana del gráfico y recargue el indicador. Una vez cargado, puede redimensionar el gráfico como desee y todos los medidores permanecerán visibles.", symbolAvailability: "Disponibilidad de Símbolos", symbolAvailabilityText: "El indicador detecta automáticamente qué símbolos ofrece su broker. Si habilita un instrumento que su broker no proporciona, simplemente no aparecerá en la visualización. Use los espacios de símbolos personalizados para agregar cualquier símbolo específico del broker que no esté en la lista predeterminada.", whyChoose: "¿Por Qué CurrencyMeter Pro?", whyChooseText: "✓ Cobertura Multi-Activos - Forex, Cripto, Índices, Metales, Energía todo en un indicador\n✓ Precisión Profesional - Fórmula DXY oficial, suavizado EMA, normalización adaptativa\n✓ Dos Modos de Visualización - Superposición en gráfico O panel de subventana separado\n✓ Compatibilidad Universal - Funciona con cualquier convención de nomenclatura de símbolos de broker\n✓ Totalmente Personalizable - Colores, tamaños, posiciones y más de 100 instrumentos para elegir\n✓ Listo para EA - Salida GlobalVariable para integración de trading automatizado\n✓ 10 Espacios Personalizados - Agregue cualquier símbolo que su broker ofrezca", whatsIncluded: "Qué Está Incluido", whatsIncludedText: "• CurrencyMeter_Pro.ex4 (Versión en Gráfico)\n• CurrencyMeter_Pro_Subwindow.ex4 (Versión de Subventana)\n• Guía del Usuario (este documento)", support: "Soporte", supportText: "Si tiene preguntas o necesita asistencia, por favor deje un comentario o envíe un mensaje. Estoy comprometido a asegurar que obtenga el máximo provecho de CurrencyMeter Pro.", closingLine: "Opere más inteligentemente sabiendo qué mercados son más fuertes. Descargue CurrencyMeter Pro hoy.", soundAlertTitle: "Funciones de Alerta de Sonido Agregadas", soundAlertNewSettings: "Nueva Sección de Configuración", soundAlertSettingsList: "• Enable Sound Alerts - Interruptor maestro encendido/apagado - Por defecto: false\n• Alert on Zero Crossing - Sonido cuando momentum cambia positivo↔negativo - Por defecto: true\n• Alert on Threshold - Sonido cuando momentum cruza ±umbral - Por defecto: true\n• Threshold Level - Nivel para activar alertas de umbral - Por defecto: 10\n• Cooldown Between Alerts - Segundos antes de que el mismo instrumento pueda alertar de nuevo - Por defecto: 5\n• Bullish Sound File - Archivo .wav para cruces positivos - Por defecto: alert.wav\n• Bearish Sound File - Archivo .wav para cruces negativos - Por defecto: alert2.wav", instrumentToggles: "Interruptores de Sonido de Instrumentos", instrumentTogglesText: "Interruptores preconfigurados para instrumentos comunes:\n• EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD\n• XAUUSD (Oro), BTCUSD, ETHUSD\n• U30USD (Dow), SPXUSD (S&P), NASUSD (Nasdaq)\n• DXY (Índice del Dólar)", customWatchList: "Lista de Vigilancia Personalizada", customWatchListText: "4 espacios donde puede ingresar CUALQUIER nombre de símbolo para monitorear con alertas de sonido.", howItWorks: "Cómo Funciona", zeroCrossingAlerts: "Alertas de Cruce de Cero:", zeroCrossingAlertsText: "• Reproduce sonido alcista cuando momentum va de negativo → positivo\n• Reproduce sonido bajista cuando momentum va de positivo → negativo", thresholdCrossingAlerts: "Alertas de Cruce de Umbral:", thresholdCrossingAlertsText: "• Reproduce sonido alcista cuando momentum cruza por encima de +10 (o su umbral)\n• Reproduce sonido bajista cuando momentum cruza por debajo de -10 (o su umbral)", smartFeatures: "Funciones Inteligentes:", smartFeaturesText: "• Período de calibración automático de 30 segundos (sin alertas durante el inicio)\n• El cooldown previene spam de sonido\n• Registra todas las alertas en la pestaña Experts con detalles", exampleSetup: "Ejemplo de Configuración", exampleSetupText: "Para monitorear EURUSD y DXY para trading:\n1. Enable Sound Alerts = true\n2. Sound_EURUSD = true\n3. Sound_DXY = true\n4. Threshold Level = 10\n5. Cooldown = 5 segundos\n\nEscuchará:\n• Alerta cuando momentum de EURUSD cruza ±10\n• Alerta cuando EURUSD cambia a alcista/bajista\n• Alerta cuando DXY cruza ±10 (confirmación inversa)\n• Sonidos diferentes para saber cuál se activó", availableSounds: "Sonidos MT4 Disponibles", availableSoundsText: "Estos están en su carpeta Sounds de MT4:\n• alert.wav, alert2.wav\n• tick.wav\n• news.wav\n• ok.wav\n• expert.wav\n• connect.wav\n\n¡O agregue sus propios archivos .wav para personalizar!