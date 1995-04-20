SMC Larry Williams Structure MT4

SMC Larry Williams Structure es un indicador para analizar estructuras de gráficos de precios que construye y conecta los puntos de oscilación más importantes utilizando el método del famoso trader Larry Williams de su bestseller “Long-Term Secrets of Short-Term Trading”, creando una base sólida para adaptar la estructura del mercado y analizar las áreas de interés de los grandes participantes utilizando el concepto Smart Money.

La base para construir las oscilaciones es una lógica simple y clara: detectar los extremos locales clave donde la barra central de tres barras consecutivas se convierte en máximo o mínimo evidente en comparación con las barras vecinas. La característica distintiva del método de Larry Williams, a diferencia de los fractales clásicos de Bill Williams, es una regla adicional: si la vela central forma un máximo local (su máximo es mayor que los máximos de las velas vecinas), entonces su mínimo también debe ser mayor que los mínimos de las velas vecinas — formando un «fondo» en el lado opuesto. De forma similar, para un mínimo local — el mínimo de la vela central es menor que los mínimos de las vecinas, y el máximo es mayor que los máximos vecinos. Esta condición proporciona una identificación más clara y unívoca de oscilaciones significativas, reduciendo señales falsas y aumentando la fiabilidad de la estructura construida.

Se presta especial atención al trabajo con barras internas y externas: el indicador ignora las barras internas (inside bars), excluyéndolas de la formación de oscilaciones clave para evitar extremos “ruidosos”, y se enfoca en barras significativas vinculadas a la actividad de participantes que mueven el mercado. Este enfoque es necesario para analizar la estructura del mercado y considerar zonas de acumulación/distribución.

El uso de esta técnica ofrece a los traders:

  1. Una base estructural clara y estricta para la posterior marcación de bloques de órdenes, zonas de liquidez, niveles clave de oferta y demanda, así como cualquier otro elemento de la popular actualidad del concepto Smart Money
  2. Confianza en la objetividad de los extremos destacados, ya que se forman siguiendo una regla comprobada y estricta
  3. Marcación automática, liberando al trader del trabajo rutinario y evitando errores en la marcación manual
  4. Universalidad del método, aplicable a diferentes marcos temporales e instrumentos
  5. Ajustes flexibles de parámetros de profundidad histórica y filtros que permiten adaptar el indicador a diversas condiciones del mercado y estilos de trading

SMC Larry Williams Structure es un puente entre el análisis clásico de oscilaciones y modelos modernos dentro del marco del SMC. El indicador intenta ayudar al trader a reconocer la estructura del mercado “con los ojos” de grandes jugadores, usando un método matemáticamente fundamentado y limpio para la identificación de extremos locales, mejorando la calidad de las decisiones comerciales y liberando al trader de parte del trabajo rutinario de marcación.

El indicador incluye la posibilidad de resaltar visualmente los puntos de pivote clave con líneas de tendencia, que se muestran directamente en el gráfico de precios.

Modo activable (Mode):

  • Standard — el color refleja la dirección de líneas individuales hacia arriba o hacia abajo en cada segmento.
  • Structural — las líneas se construyen según la definición clásica de tendencia, donde los máximos y mínimos aumentan o disminuyen secuencialmente. Esto enfatiza la estructura ondulatoria del precio y sus ciclos de impulsos y correcciones según el análisis técnico clásico.
  • Disable — desactiva la marcación gráfica.

Además, el indicador muestra visualmente el tamaño de las ondas de precio entre puntos clave de oscilación usando etiquetas de texto. Estas etiquetas se colocan automáticamente cerca de los extremos (máximos o mínimos), mostrando la magnitud del movimiento de precio entre oscilaciones adyacentes en puntos. Esto ayuda a los traders a evaluar rápidamente la amplitud de las ondas y a considerar esta evaluación al identificar niveles y zonas relevantes, como bloques de órdenes o áreas de acumulación/distribución, especialmente importante en el análisis según el concepto Smart Money.

Para comodidad, se agregaron dos modos de alertas:

  1. BoS (ruptura de la estructura)
  2. ChoCH (cambio de carácter)
  3. Ruptura de cualquier último extremo unilateral
  4. Cambio de dirección de la línea

Si se requieren más alertas con diferentes lógicas de activación, contácteme y las añadiré en futuras actualizaciones.

Parámetros del indicador:

Configuración Descripción
 Maximum number of bars to analyze  Cantidad máxima de barras para analizar
 Inside bar search radius
  Activación del modo de búsqueda de barras internas
 Radius size (in bars)  Tamaño del radio (en barras)
 Number of graphic lines  Número de líneas gráficas
 Mode of graphical line rendering  Modo de visualización de líneas gráficas
 Color for lines up  Color para líneas hacia arriba
 Color for lines down  Color para líneas hacia abajo
 Width of lines up  Ancho de líneas hacia arriba
 Show size labels  Mostrar etiquetas de tamaño
 Font size  Tamaño de la fuente
 Font color  Color de la fuente
 Maximum number of labels to display  Número máximo de etiquetas para mostrar
 Show AVG  Mostrar valor promedio
 Show MED  Mostrar mediana
 Number of lines for calculation  Número de líneas para cálculo
 Font size (AVG)  Tamaño de fuente (promedio)
 Text color (AVG)  Color de texto (promedio)
 Font size (MED)  Tamaño de fuente (mediana)
 Text color (MED)  Color de texto (mediana)
 Alert when line reverses  Alerta al revertirse la línea
 Alert of breaking through the last extremum  Alerta al romper el último extremo
 Push  Notificaciones push a la app MT en el móvil
 Sound  Alerta sonora
 Sound file  Archivo de sonido
 Mail  Correo electrónico
 Mail subject  Asunto del correo
 Delete objects when indicator is removed   Limpiar gráfica al eliminar el indicador


Versión para MT5

Use el indicador   SMC Venom Model BPR como complemento a su sistema de trading

Con cada compra, el precio del indicador aumentará en 10 dólares. ¡No retrases tu compra! ;)

También pruebe otros productos míos en el marketplace https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller


✅ Si te gustó el indicador, califícalo y deja una reseña, ¡es muy importante para mí!

¡Le deseo grandes beneficios en su trading!


Productos recomendados
Powerful Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicadores
Esta es la señal de opciones binarias que todos han estado buscando. Esto en una versión modificada de la Garuda Scalper, que ha sido modificado para los operadores de opciones binarias. ¡Las señales son muy únicas! Por qué esto es tan eficaz para las opciones binarias es porque es un sistema de seguimiento de tendencia, entiende que la tendencia es su amigo. Se aprovecha de la compra / venta después de la retirada en la continuación de la onda de tendencia actual. Debido a que las señales se ge
Advanced Trend Breaker
Zhongqu Wu
Indicadores
Advanced Trend Breaker Cuadro de mandos gratuito!! Cuadro de mandos de Advanced Trend Breaker: https://www.mql5.com/en/market/product/66336 El algoritmo inteligente de Breaker detecta la tendencia, el soporte y la resistencia, filtra el ruido del mercado y encuentra señales de entrada！！！. Pruebe la versión demo y explorar sus características, sería una herramienta útil añadido a su arsenal comercial. No deje de descargar DashBoard gratis!!! Advanced Trend Breaker DashBoard !!! Ventajas que obti
Interactive BB Matrix
Tsvetan Tsvetanov
2 (1)
Indicadores
Este indicador muestra las señales de las Bandas de Bollinger para múltiples símbolos y múltiples marcos temporales. Las señales se crean como simples ratios que representan la distancia entre el precio actual y la media móvil medida en desviaciones estándar. De esta manera creamos un indicador muy versátil y fácil de usar que nos ayuda a identificar no sólo las tendencias más fuertes sino también las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Características Señales precisas en tiempo real para
Icarus Auto Dynamic Support and Resistance
James D Scuderi
Indicadores
El indicador Icarus Auto Dynamic Support and Resistance proporciona una herramienta muy avanzada y fácil de usar para identificar áreas de alta probabilidad de acción del precio de forma automática, sin ningún tipo de intervención manual. . Todos los operadores e inversores entienden la importancia de marcar niveles horizontales en sus gráficos, identificando áreas de oferta y demanda, o soporte y resistencia. Actualizar manualmente todos los instrumentos, en todos los marcos temporales, lleva m
Trend TRN
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador de tendencia Trend TRN funciona mediante un algoritmo especial y un conjunto de indicadores. Encuentra la tendencia actual basándose en muchos factores. Los puntos de entrada de Trend TRN deben utilizarse como posibles puntos de inversión del mercado. El indicador funciona utilizando la función de dependencia de onda cíclica. Por lo tanto, todos los puntos de entrada serán puntos óptimos donde cambia el movimiento. Un indicador sencillo y cómodo. El usuario puede ver fácilmente l
Reversal Pattern MT4
Denis Povtorenko
Indicadores
El indicador técnico "Patrones de inversión" es una interpretación matemática de los patrones de inversión clásicos: Pin Bar, Harami y Engulfing. Es decir, la "barra de reversión", el "Harami" y la "Absorción". Este indicador permite determinar el momento de reversión de las cotizaciones en función de la dinámica del mercado y del ganador entre los "toros" y los "osos". El indicador muestra el momento de reversión en los máximos y mínimos locales del gráfico de cualquier marco temporal, lo que
Breakout Pro Scalper Solution
Remi Passanello
5 (1)
Indicadores
Está diseñado para ser utilizado por cualquier persona, incluso el principiante absoluto en el comercio puede usarlo. NUNCA repintar. Las indicaciones se dan de cierre a cierre. Diseñado para usarse solo, no se requieren otros indicadores. Le brinda la tendencia y el Take Profit potencial al comienzo del día. Un gráfico específico le muestra el beneficio potencial según los datos del historial. Como funciona La solución Breakout Pro Scalper utiliza una estrategia de ruptura combinada con la a
Mars 5 The Snake
Marta Gonzalez
Indicadores
Marte 5 es un potente indicador de TENDENCIA para cualquier par y cualquier marco temporal. El indicador da señales claras sobre la apertura y cierre de operaciones. Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible. Perfecto para nuevos operadores y operadores expertos Entradas de bajo riesgo. Nunca repinta la señal. Nunca repinta la señal. Nunca recalcula la señal. Sólo para MT4 Ideal para Scalping Ideal para Swing Trading Alertas de Entrada de Flecha Alertas Popup, Notifi
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Indicadores
Cómo funciona TrendMaster TrendMaster es un indicador comercial diseñado para agilizar y mejorar su análisis gráfico. Utilizando la lógica algorítmica, revisa los datos históricos de precios para generar una línea de referencia dinámica. Cuando la acción del precio cruza esta línea, se muestra una señal de "COMPRA" o "VENTA" en su gráfico. El objetivo es ayudar a identificar posibles cambios en el comportamiento de los precios con un enfoque visual claro y fácil de usar. ¿Por qué utilizar Trend
Equilibrium MA
Jean Francois Le Bas
Indicadores
Este indicador corta el precio en línea recta. 100% no repinta, se obtiene un nuevo valor en la apertura de cada nueva barra Es perfecto para estrategias de reversión a la media: se abre lejos de la línea y se cierra cuando el precio toca la línea. Funciona muy bien para pares con reversión a la media especialmente (CHF, NZD). ¡No tiene absolutamente ningún retraso cuando hay un movimiento repentino hacia arriba o hacia abajo y sigue la tendencia exactamente! Este indicador debería ser una
MA Ribbon MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
Versión MT 5   MA Ribbon MT4 MA Ribbon es un indicador mejorado con 8 medias móviles de períodos crecientes. MA Ribbon es útil para reconocer la dirección de la tendencia, posibles  reversiones   y puntos de continuación en el mercado. También indica potenciales puntos de entrada, toma de ganancias parciales y puntos de salida. El precio entrando, saliendo o retesteando el Ribbon y un número definido de cruces de MA pueden indicar posibles puntos de entrada para posiciones largas y cortas.   Ofr
Unique Trend
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador Unique Trend sigue las tendencias del mercado, ignorando las fluctuaciones bruscas y el ruido del mercado. El indicador es adecuado para operar en marcos temporales pequeños porque ignora los saltos bruscos de precios o las correcciones de precios debido a la reducción del ruido del mercado en torno al precio medio. La exploración en mínimos y máximos forma los límites internos (canal) al calcular las señales del indicador. El canal permite eliminar el ruido del mercado. iMA e iAT
Supply Demand Retest and Break MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , esta herramienta traza zonas de oferta y demanda basadas en velas de fuerte momentum, permitiéndole identificar estas zonas en múltiples marcos de tiempo utilizando la función   timeframe selector   . Con etiquetas de retest y break, junto
Hidden Cross Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicadores
El último indicador de flecha de opciones binarias en la línea de productos Garuda Signals. Señal de opciones binarias basada en el análisis cruzado de múltiples marcos temporales. Obtiene confirmación de las señales más consistentes conocidas por el hombre; Ichimoku, SMA, Bandas de Bollinger; y también utiliza el marco de tiempo de 1 hora como confirmación de tendencia, por lo que no tiene que abrir múltiples gráficos y perder el tiempo. - Puede ser usado para todos los marcos de tiempo hasta 1
MACD Temp
Dmitriy Moshnin
Indicadores
MACD Temp es un sistema de dos osciladores, que permite seguir los cambios de precio de los periodos Rápido y Lento en caso de su convergencia/divergencia. El borde de la barra se colorea de acuerdo con la tendencia MACD, mientras que el color del histograma cambia cuando los valores de los indicadores Momentum cruzan el nivel de 100, para los períodos respectivos: Media Móvil Rápida (Momentum Rápido), Media Móvil Lenta (Momentum Lento), selectivamente o para ambos valores (el modo debe elegirse
Professional Profiter
Yaroslav Varankin
Indicadores
es un indicador para el comercio en el mercado de divisas y opciones binarias, es una herramienta de tendencia con la que se puede tomar con mayor frecuencia cuando aparece la primera señal, abrir una operación en la dirección indicada stop loss fijado por encima de la flecha si la señal es inferior o por debajo de la flecha si la señal de compra cuando las señales aparecen en la misma dirección en la que la operación está abierta, puede entrar en órdenes de stop loss adicionales, también se est
Wave trend channel
Kaijun Wang
Indicadores
Proporciona ideas para operar con tendencias. Cálculo y generación automática de canales de tendencia. La línea de canal, también conocida como línea de tubería, consiste en trazar una línea recta paralela a la línea de tendencia en la dirección opuesta a la línea de tendencia, y la línea recta cruza el precio más alto o más bajo del período reciente. Estas dos líneas corren el precio en el medio y tienen formas obvias de tubería o canal. Necesario para los operadores: herramientas e indicado
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Jeslyn
Justine Kelechi Ekweh
Indicadores
This is a multipurpose system that adapts both to manual Forex traders as a speculation system or a strategy to obtain a very strong boost, binary options traders or to be used by universal EAs in automated trading. Jeslyn es una estrategia basada en años de investigación y se enfoca en una estrategia de acción de precio particular. Puede parecer un simple indicador de flecha, pero tiene algoritmos sofisticados y lógicos. No extrae sus cálculos de otros indicadores, solo basa sus cálculos en
Trend Code
Ning Liu
4 (1)
Indicadores
Código de Tendencia (v2.0) Trend Code es un indicador de tendencia muy simple pero efectivo para capturar el movimiento de tendencia, detectar el cambio de tendencia, calcular el precio de entrada así como el stop loss adecuado. El indicador Trend Code se compone de una serie de bloques, mientras que el bloque de tendencia alcista es de color alcista y el bloque bajista es de color bajista. Para el bloque de tendencia alcista, el TrendOpen es el borde inferior, TrendClose es el borde superior,
Order Blocks TV MT4
Tran Nhat Minh
Indicadores
Potente indicador Order Block en la plataforma Tradingview. Tipo de indicador: Indicador de acción del precio Introducción: El Indicador de Bloque de Órdenes - Elevando su Análisis de Acción de Precios. Si está buscando un indicador Order Block completo en la plataforma MQL5, no busque más. En primer lugar, según este indicador, un OB se entiende como una zona de órdenes pendientes de grandes instituciones que no se han ejecutado completamente, revelándose en el mercado a través de señales suti
Ozi Arrow
Svyatoslav Kucher
Indicadores
Ozi Arrow es un indicador único que puede mostrar señales en la dirección de la tendencia principal y señales contra tendencia. Para los cálculos, el indicador determina un canal de precios. Si recientemente el precio estuvo en sus fronteras, y se observan todas las condiciones de los filtros adicionales, se muestra una señal en forma de flechas. Ozi Arrow es adecuado para cualquier marco de tiempo y cualquier par. Las señales del indicador no desaparecen bajo ninguna condición. Una característi
Before
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Before predice el movimiento más probable del precio a corto plazo basándose en cálculos matemáticos complejos. La mayoría de los indicadores estándar utilizados habitualmente en las estrategias de negociación se basan en cálculos bastante sencillos. Esto no significa que no hubiera matemáticos destacados en el mundo en el momento de su creación. Lo que ocurre es que en aquella época aún no existían los ordenadores, o su potencia no era suficiente para la ejecución secuencial de o
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Adjustable Fractals Pro" es una versión avanzada del indicador fractal, ¡una herramienta de trading muy útil! - Como sabemos, el indicador fractal estándar de mt4 no tiene ninguna configuración, lo que resulta muy incómodo para los traders. - Adjustable Fractals Pro ha resuelto ese problema: tiene todas las configuraciones necesarias: - Período ajustable del indicador (valores recomendados: por encima de 7). - Distancia ajustable de los máximos y mínimos del precio. - Diseño ajustable de las
Towers
Yvan Musatov
Indicadores
Towers - Indicador de tendencia, muestra señales, se puede utilizar con una relación de riesgo óptima. Utiliza algoritmos fiables en sus cálculos. Muestra momentos favorables para entrar en el mercado con flechas, es decir, utilizar el indicador es bastante sencillo. Combina varios filtros para mostrar flechas de entrada al mercado en el gráfico. Dada esta circunstancia, un especulador puede estudiar el historial de señales del instrumento y evaluar su eficacia. Como puede ver, operar con un ind
StochasticPro
Evgeniy Zhdan
Indicadores
El indicador está diseñado para determinar el impulso del precio. Se recomienda utilizar el estocástico durante la fase de movimiento lateral junto con otros indicadores. Sin embargo, algunas señales estocásticas han funcionado bien en el mercado de tendencia. Zonas de sobrecompra y sobreventa Las zonas del oscilador por encima del 80% y por debajo del 20% se denominan zonas de sobrecompra y sobreventa, respectivamente. Cuando el precio entra en la zona de sobrecompra (es decir, cotiza cerca
Positives Trends
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador Tendencia Positiva es muy fiable porque se basa en medias móviles. Una característica del Trend Positive es la presencia de una señal de entrada/salida - la línea del indicador en un determinado color indica las señales "comprar" o "vender". La precisión de esta señal es muy alta, con un 95% de aciertos y un 5% de fallos. Trend Positive también es adecuado para salir de una posición. El indicador capta la tendencia casi por completo, pero durante el plano es necesario utilizar filtr
TrendTrade
Alexey Surkov
5 (2)
Indicadores
El indicador Trend Trade muestra los supuestos puntos de giro del precio en el gráfico en la dirección de la tendencia después de la corrección. Se basa en los datos del oscilador Prise Re versal con el período 6 y los indicadores que caracterizan la fuerza y la disponibilidad de la tendencia. Cuando el valor de Prise Reversal se encuentra en el área de sobrecompra o sobreventa (el tamaño del área es fijado por el usuario), y la tendencia actual se confirma, el indicador Trend Trade dibuja una f
Price Direction
Svyatoslav Kucher
Indicadores
Determinar la tendencia actual es una de las tareas más importantes para un operador, independientemente de su estilo de negociación. Price Direction es capaz de definir una tendencia con una precisión bastante alta. El indicador aplica el método propietario en sus cálculos. Price Direction es adecuado para cualquier par de divisas y marco temporal. No cambia sus lecturas. El indicador se basa en la volatilidad y el método único. El color del histograma depende de la fuerza de la tendencia actua
AIS Lehmer Moving Average
Aleksej Poljakov
Indicadores
La media de Lehmer se puede considerar como una función de ventana, cuyos coeficientes de peso dependen de los valores de las variables utilizadas en el cálculo. Este promedio no es lineal porque en su cálculo se utiliza la exponenciación. Las características del indicador dependen de dos parámetros: iPeriod : período del indicador, el valor válido es mayor o igual a 2; iPower - exponente, que se utiliza al calcular los valores del indicador. El rango válido es -32768 a 32767 Con iPower = 0 ob
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Fractals Dynamic
Ivan Butko
5 (1)
Indicadores
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  es un indicador fractal gratuito modificado por Bill Williams, en el que puede establecer manualmente el número de barras a la izquierda y a la derecha, creando así patrones únicos en el gráfico.  Ahora, todas las estrategias comerciales basadas o basadas en el indicador Fractals Dynamic tendrán una señal adicional. Además, los fractales pueden actuar como niveles de soporte y resistencia. Y en algunas estrategias comerciales para Mostrar los niveles de li
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desarrollo de la versión previa del indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador ZigZag estándar modificado con información añadida sobre la longitud de onda en puntos, niveles, y diferentes lógicas de alertas Mejoras generales: Adaptación del código para MetaTrader 5 Optimizada la operación con objetos gráficos Novedades: Niveles horizontales en los extremos Selección del tipo de niveles: horizontal/rayos/segmentos Filtro de niveles líquidos (no rotos por el precio) Buffer para r
FREE
Fractals Dynamic MT4
Ivan Butko
5 (2)
Indicadores
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  es un indicador fractal gratuito modificado por Bill Williams, en el que puede establecer manualmente el número de barras a la izquierda y a la derecha, creando así patrones únicos en el gráfico.  Ahora, todas las estrategias comerciales basadas o basadas en el indicador Fractals Dynamic tendrán una señal adicional. Además, los fractales pueden actuar como niveles de soporte y resistencia. Y en algunas estrategias comerciales para Mostrar los niveles de liq
FREE
TimeBar
Ivan Butko
5 (1)
Utilidades
TimeBar TimeBar es un sencillo indicador de información que muestra el tiempo restante hasta el cierre de la barra, así como el tiempo transcurrido desde que se abrió la barra y la hora actual. Para facilitar la percepción, se han agregado dos tipos de modos de visualización: en forma de comentario en la esquina superior izquierda del gráfico o en forma de objeto gráfico. Ventajas Selección de fuentes Tamaño de fuente. Puedes configurar cualquiera. Al comentar es demasiado pequeño Puedes mover
FREE
ZigZag WaveSize MT4
Ivan Butko
4.75 (4)
Indicadores
ZigZag WaveSize: un indicador ZigZag estándar modificado con la adición de información sobre la longitud de onda en puntos. Peculiaridades: Lógica de construcción en línea optimizada: las etiquetas no se vuelven a dibujar desde cero en cada marca, sino que funcionan en paralelo con el cálculo principal, dibujando solo las últimas etiquetas cuando ZigZag dibuja nuevas líneas o las actualiza. Se agregó otro modo de cálculo en puntos: la línea se construye si excede el número de puntos especifica
FREE
TimeBar MT4
Ivan Butko
Utilidades
TimeBar TimeBar es un sencillo indicador de información que muestra el tiempo restante hasta el cierre de la barra, así como el tiempo transcurrido desde que se abrió la barra y la hora actual. Para facilitar la percepción, se han agregado dos tipos de modos de visualización: en forma de comentario en la esquina superior izquierda del gráfico o en forma de objeto gráfico. Ventajas Selección de fuentes Tamaño de fuente. Puedes configurar cualquiera. Al comentar es demasiado pequeño Puedes mover
FREE
Market Noise MT4
Ivan Butko
Indicadores
Market Noise El ruido del mercado es un indicador que determina las fases del mercado en un gráfico de precios y también distingue los movimientos de tendencia claros y suaves de los movimientos ruidosos y planos cuando ocurre una fase de acumulación o distribución. Cada fase es buena para su propio tipo de negociación: tendencia para los sistemas que siguen tendencias y plana para los agresivos. Cuando comienza el ruido del mercado, puede decidir salir de las operaciones. De la misma manera, y
MinMax Levels
Ivan Butko
Indicadores
MinMax Levels  –  es un indicador de los niveles de precio máximo, mínimo y de apertura para períodos comerciales importantes: día, semana y mes. Cada participante del mercado Forex utiliza niveles en su sistema comercial. Pueden ser la señal principal para realizar transacciones o una adicional, actuando como una herramienta analítica.  En este indicador se seleccionaron los días, semanas y meses como períodos importantes, ya que son los períodos comerciales clave de los grandes participantes
Palantir
Ivan Butko
Indicadores
El indicador Palantir predice una reversión del precio según la cantidad de puntos especificados por el usuario en la configuración. Usted selecciona el tamaño de la tendencia que le interesa y el indicador predecirá con qué probabilidad el precio se moverá en la dirección opuesta el número especificado de puntos desde el extremo más cercano. El funcionamiento del indicador se basa en el cálculo estadístico de tendencias históricas. Palantir analiza las tendencias en la historia con el tamaño
MultiFractal
Ivan Butko
Indicadores
MultiFractal es un indicador fractal modificado de Bill Williams, complementado con fractales de orden superior, cuya diferencia es de cuatro en tamaño, similar a cambiar el marco de tiempo. Ventajas sobre el indicador terminal original: Conveniencia Visibilidad Contenido de informacion El indicador es conveniente porque no es necesario cambiar a diferentes períodos de tiempo cuando trabaja. Visibilidad: en un gráfico puede ver la estructura del gráfico desde movimientos de mercado más pequeños
Market Noise
Ivan Butko
Indicadores
Market Noise El ruido del mercado es un indicador que determina las fases del mercado en un gráfico de precios y también distingue los movimientos de tendencia claros y suaves de los movimientos ruidosos y planos cuando ocurre una fase de acumulación o distribución. Cada fase es buena para su propio tipo de negociación: tendencia para los sistemas que siguen tendencias y plana para los agresivos. Cuando comienza el ruido del mercado, puede decidir salir de las operaciones. De la misma manera, y
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
Indicadores
Currency Strength Dynamic La dinámica de fortaleza de la moneda es un indicador de la fortaleza de la moneda. La fortaleza de la moneda se refiere a la dirección de la tendencia de la mayoría o de todos los pares de divisas de los que forma parte una moneda. El indicador se basa en lecturas de la diferencia entre medias móviles, similares al indicador MACD, de los 28 pares de divisas más populares: mayores y menores. Ventajas Método de cálculo oscilatorio único Disponibilidad de botones para
MultiFractal Levels
Ivan Butko
Indicadores
MultiFractal Levels MultiFractal Levels – es un indicador fractal de Bill Williams modificado con niveles añadidos. Los fractales se construyen a partir de todos los TF permitidos en la configuración. Los niveles se construyen únicamente en base a los últimos fractales que aún no han sido probados por precio. Ventajas sobre el indicador terminal original: Conveniencia Visibilidad Informatividad Últimos niveles Fractal personalizable Niveles personalizables El indicador es conveniente porque no
MinMax Levels MT5
Ivan Butko
Indicadores
MinMax Levels  –  es un indicador de los niveles de precio máximo, mínimo y de apertura para períodos comerciales importantes: día, semana y mes. Cada participante del mercado Forex utiliza niveles en su sistema comercial. Pueden ser la señal principal para realizar transacciones o una adicional, actuando como una herramienta analítica.  En este indicador se seleccionaron los días, semanas y meses como períodos importantes, ya que son los períodos comerciales clave de los grandes participantes
SMC Larry Williams Structure
Ivan Butko
Indicadores
SMC Larry Williams Structure es un indicador para analizar estructuras de gráficos de precios que construye y conecta los puntos de oscilación más importantes utilizando el método del famoso trader Larry Williams de su bestseller “Long-Term Secrets of Short-Term Trading”, creando una base sólida para adaptar la estructura del mercado y analizar las áreas de interés de los grandes participantes utilizando el concepto Smart Money. La base para construir las oscilaciones es una lógica simple y clar
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario