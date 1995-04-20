SMC Larry Williams Structure MT4

SMC Larry Williams Structure es un indicador para analizar estructuras de gráficos de precios que construye y conecta los puntos de oscilación más importantes utilizando el método del famoso trader Larry Williams de su bestseller “Long-Term Secrets of Short-Term Trading”, creando una base sólida para adaptar la estructura del mercado y analizar las áreas de interés de los grandes participantes utilizando el concepto Smart Money.

La base para construir las oscilaciones es una lógica simple y clara: detectar los extremos locales clave donde la barra central de tres barras consecutivas se convierte en máximo o mínimo evidente en comparación con las barras vecinas. La característica distintiva del método de Larry Williams, a diferencia de los fractales clásicos de Bill Williams, es una regla adicional: si la vela central forma un máximo local (su máximo es mayor que los máximos de las velas vecinas), entonces su mínimo también debe ser mayor que los mínimos de las velas vecinas — formando un «fondo» en el lado opuesto. De forma similar, para un mínimo local — el mínimo de la vela central es menor que los mínimos de las vecinas, y el máximo es mayor que los máximos vecinos. Esta condición proporciona una identificación más clara y unívoca de oscilaciones significativas, reduciendo señales falsas y aumentando la fiabilidad de la estructura construida.

Se presta especial atención al trabajo con barras internas y externas: el indicador ignora las barras internas (inside bars), excluyéndolas de la formación de oscilaciones clave para evitar extremos “ruidosos”, y se enfoca en barras significativas vinculadas a la actividad de participantes que mueven el mercado. Este enfoque es necesario para analizar la estructura del mercado y considerar zonas de acumulación/distribución.

El uso de esta técnica ofrece a los traders:



Una base estructural clara y estricta para la posterior marcación de bloques de órdenes, zonas de liquidez, niveles clave de oferta y demanda, así como cualquier otro elemento de la popular actualidad del concepto Smart Money Confianza en la objetividad de los extremos destacados, ya que se forman siguiendo una regla comprobada y estricta Marcación automática, liberando al trader del trabajo rutinario y evitando errores en la marcación manual Universalidad del método, aplicable a diferentes marcos temporales e instrumentos Ajustes flexibles de parámetros de profundidad histórica y filtros que permiten adaptar el indicador a diversas condiciones del mercado y estilos de trading

SMC Larry Williams Structure es un puente entre el análisis clásico de oscilaciones y modelos modernos dentro del marco del SMC. El indicador intenta ayudar al trader a reconocer la estructura del mercado “con los ojos” de grandes jugadores, usando un método matemáticamente fundamentado y limpio para la identificación de extremos locales, mejorando la calidad de las decisiones comerciales y liberando al trader de parte del trabajo rutinario de marcación.

El indicador incluye la posibilidad de resaltar visualmente los puntos de pivote clave con líneas de tendencia, que se muestran directamente en el gráfico de precios.



Modo activable (Mode):

Standard — el color refleja la dirección de líneas individuales hacia arriba o hacia abajo en cada segmento.

— el color refleja la dirección de líneas individuales hacia arriba o hacia abajo en cada segmento. Structural — las líneas se construyen según la definición clásica de tendencia, donde los máximos y mínimos aumentan o disminuyen secuencialmente. Esto enfatiza la estructura ondulatoria del precio y sus ciclos de impulsos y correcciones según el análisis técnico clásico.

— las líneas se construyen según la definición clásica de tendencia, donde los máximos y mínimos aumentan o disminuyen secuencialmente. Esto enfatiza la estructura ondulatoria del precio y sus ciclos de impulsos y correcciones según el análisis técnico clásico. Disable — desactiva la marcación gráfica.

Además, el indicador muestra visualmente el tamaño de las ondas de precio entre puntos clave de oscilación usando etiquetas de texto. Estas etiquetas se colocan automáticamente cerca de los extremos (máximos o mínimos), mostrando la magnitud del movimiento de precio entre oscilaciones adyacentes en puntos. Esto ayuda a los traders a evaluar rápidamente la amplitud de las ondas y a considerar esta evaluación al identificar niveles y zonas relevantes, como bloques de órdenes o áreas de acumulación/distribución, especialmente importante en el análisis según el concepto Smart Money.

Para comodidad, se agregaron dos modos de alertas:



BoS (ruptura de la estructura) ChoCH (cambio de carácter) Ruptura de cualquier último extremo unilateral Cambio de dirección de la línea

Si se requieren más alertas con diferentes lógicas de activación, contácteme y las añadiré en futuras actualizaciones. Parámetros del indicador:



Configuración Descripción

Maximum number of bars to analyze Cantidad máxima de barras para analizar Inside bar search radius

Activación del modo de búsqueda de barras internas

Radius size (in bars) Tamaño del radio (en barras) Number of graphic lines Número de líneas gráficas Mode of graphical line rendering Modo de visualización de líneas gráficas Color for lines up Color para líneas hacia arriba Color for lines down Color para líneas hacia abajo Width of lines up Ancho de líneas hacia arriba Show size labels Mostrar etiquetas de tamaño Font size Tamaño de la fuente Font color Color de la fuente Maximum number of labels to display Número máximo de etiquetas para mostrar Show AVG Mostrar valor promedio Show MED Mostrar mediana Number of lines for calculation Número de líneas para cálculo Font size (AVG) Tamaño de fuente (promedio) Text color (AVG) Color de texto (promedio) Font size (MED) Tamaño de fuente (mediana) Text color (MED) Color de texto (mediana) Alert when line reverses Alerta al revertirse la línea Alert of breaking through the last extremum Alerta al romper el último extremo Push Notificaciones push a la app MT en el móvil Sound Alerta sonora Sound file Archivo de sonido Mail Correo electrónico Mail subject Asunto del correo Delete objects when indicator is removed Limpiar gráfica al eliminar el indicador





