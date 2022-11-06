Italo Trend Indicator

4.76

ITALO INDICADOR DE TENDENCIA es el mejor indicador de tendencia en el mercado, el indicador funciona en todos los plazos y los activos, indicador construido después de 7 años de experiencia en forex y muchos otros mercados. ¡Usted sabe que muchos indicadores de tendencia alrededor de la Internet no son completos, no ayuda, y es difícil de operar, pero el Indicador de Tendencia Italo es diferente, el Indicador de Tendencia Italo muestra la señal de compra o venta, para confirmar la señal de las velas son de color utilizando un algoritmo complejo que muestra el movimiento neutral por lo tanto, mostrando la consolidación, fuertes ondas de compra y fuertes ondas de venta, todo eso en un indicador simple y claro!

Italo TrendIndicator es rentable y estable, y le mostrará las tendencias fuertes reales y filtrar todas las consolidaciones, sé que no es fácil mantenerse al margen de las consolidaciones, pero Italo Trend Indicator le dará la paz de la mente, no el comercio de malas operaciones y tomar los buenos, los que realmente tiene un fuerte movimiento. El Italo Trend Indicator tiene un Edge sobre el mercado, esto significa que predecirá donde va a estar la próxima tendencia fuerte con la mayor probabilidad cada vez.

Tendrás en tus manos el mejor predictor de tendencias fuertes en el mercado, vas a tener señales precisas y la consecuencia son resultados sorprendentes al tomar operaciones con la mejor herramienta de tendencia que muestra lo que importa.

El Indicadorno se repinta, el Indicador de Tendencia Italo fue hecho para hacer de usted un trader exitoso.

El indicador muestra una señal de círculo verde y rojo para comprar o vender y velas de colores, velas verdes significa fuerte tendencia a la compra se va a desarrollar, las velas rojas significa fuerte tendencia a la venta se va a desarrollar y velas grises significa que el mercado está dentro de una consolidación, y usted debe permanecer fuera y esperar a que otra señal a suceder. El Indicador de Tendencia Italo también tiene un panel profesional que muestra la tasa de ganancia del activo basado en cuantos puntos el mercado se desarrolla después de las señales circulares, y también si usted debe buscar comprar o vender en este momento.

Ahora usted tiene el indicador de tendencia perfecta, usted ha sabido más combinaciones de un comerciante tiene, más probabilidades de ser rentable, verá el Indicador de Tendencia Italo le señalara y operara con confianza ya que sabe que frente a usted esta el mejor indicador de tendencia para entrar al mercado, el indicador es tan bueno que usted vera que puede operar con 3 combinaciones, la señal del circulo verde o rojo, las velas verdes, rojas y grises, y el panel con la tasa de ganancia, con esta combinacion usted tiene mas posibilidades que cualquier otro trader en el mercado de predecir tendencias fuertes, ¡la probabilidad esta de nuestro lado!


Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/88780

¡IMPORTANTE! ¡Ponte en contacto conmigo después de la compra para obtener los bonos!


Beneficios del Indicador Italo Trend

  • Algoritmo único
  • Predice Tendencias Fuertes
  • Filtra la consolidación
  • Muestra señales de compra y venta con velas de colores basadas en un complejo algoritmo
  • Marcos temporales: Todos
  • Activos: Todos
  • Fácil de usar, no sobrecarga los gráficos con información innecesaria
  • No repinta
  • Alertas en los gráficos cuando aparece la señal circular
  • Personalización total: Color, estilos, número de señales a mostrar y mucho más.
  • Excelente soporte del producto


Parámetros importantes

  • Velas para restablecer la señal: Menos de 400 tendrá más señales en el gráfico
  • Colorear Velas por Señal: Si está "Desactivado" tendrá sólo las señales no las velas coloreadas
  • Historial de Velas: cuantas velas en el gráfico pasado quiere ver el indicador
  • Mostrar Panel: Si está "Desactivado" el gráfico quedará limpio sin el panel
  • Puntos Take Profit: La tasa de ganancia se calcula en base a cuantos puntos pongas aquí
  • Alerts_On: si está " On" tendrá alertas en su gráfico cuando se muestre una señal circular
  • Periodo Keltner Rápido y Multiplicador: Las velas grises de consolidación se basan en estas entradas
  • Range Candle Color: Color de las velas de consolidación
  • Desplazamiento Horizontal y Vertical: Si quieres mover el panel a otro lugar


Siempre te ayudaré si tienes alguna duda

Para cualquier pregunta relacionada con la compra, instalación, backtesting y uso del Indicador puedes enviarme un mensaje privado en mi perfil aquí en mql5:

https://www.mql5.com/en/users/italobr


Comentarios 48
Poh Leng Lim
1979
Poh Leng Lim 2025.09.23 07:38 
 

Excellent trend indicator! I'm happy with the purchase!

lsampedro
190
lsampedro 2024.07.24 15:29 
 

Este indicador es muy preciso. Recomendable 100%

basilq2016
186
basilq2016 2024.05.19 21:55 
 

Fantastic indicator, all signals taken last week ended up in profit. I use it with Volume indicator which is another great product. I use them both together for double confirmation.

Respuesta al comentario