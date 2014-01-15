Cómo preparar la descripción de un producto para el Mercado

¿Usted es un desarrollador que gana dinero escribiendo programas para el Mercado MQL5? ¡Excelente! Le ayudaremos a sacarle aún más partido a sus productos desde el punto de vista del beneficio. En nuestro servicio se ofrecen muchos productos, pero su descripción, en ocasiones, deja mucho que desear. Muchos textos resultan incomprensibles para los traders normales y necesitan mejoras. Los productos contienen líneas de código, datos de entrada, argot y abreviaturas que algunos compradores no pueden comprender. Y, lo más importante, toda está información incomprensible no hace destacar en modo alguno su producto a los ojos del comprador. Así, la descripción del producto es una parte clave para tener éxito de ventas en el Mercado.





El nombre

La preparación de la descripción comienza con la elección del nombre de su programa. Le recomendamos uasr un nombre simple, sonoro, con palabras o expresiones fáciles de recordar. Recuerde que el nombre del producto es su marca comercial. Un buen nombre se recuerda con facilidad y se puede encontrar en el Mercado de manera sencilla, y además se puede hablar sobre él a los demás traders.

Como en nuestro servicio no pueden existir dos productos con el mismo nombre, hay que elegir un nombre único. Compruebe si el nombre o expresión que quiere elegir ya existe. Utilice la búsqueda en el Mercado y si ya se le han adelantado, simplemente elija otro nombre para su Grial. Por ejemplo, añada otra palabra más al nombre o coja otra idea como base.

Ejemplo: No es deseable elegir "Expert Alligator", "MA Crossover ADX" como nombres para sus programas. Estas palabras y nombres son usualmente utilizados para los indicadores. No son únicos, y en el mundo del trading no se serán asociados a su marca comercial. En lo que respecta a nombres como "TR297EU138H.0.5.97", preferimos no hacer comentarios, no se puede expresar con palabras. Para el nombre del programa se puede elegir una palabra que no esté relacionada con el comercio o las finanzas. Algunas variantes bastante acertadas son: "Cullinan" el brillante más grande del mundo; "Tantal" un personaje de la mitología griega clásica que trataba con los dioses.

Logotipo del programa

El logotipo representa la primera toma de contacto con su programa en el Mercado. Constituye una forma muy visual de la marca comercial y está llamado a evocar asociaciones con usted y sus productos. Para el logotipo le recomendamos utilizar una imagen sencilla y comprensible. ¡Y si está relacionada con el nombre del producto y le da más intensidad, pues mejor que mejor! Un buen logotipo atrae más atención por parte de los compradores.

Al igual que con el nombre, es mejor que compruebe que el logotipo es único. Familiarícese con otros iconos del Mercado e intente no usar imágenes parecidas. Ya que esto no le hará parecer único y no le permitirá destacar con respecto a la competencia.





Preste atención a la escala de la imagen. Para nuestro servicio son necesarias imágenes de diferentes tamaños: 200x200 y 60x60 píxeles. Por supuesto, al subir el logotipo al Mercado, el icono pequeño se puede generar automáticamente del grande. Sin embargo, en este caso, puede verse perjudicada la calidad de la imagen. Por eso es preferible que prepare dos iconos del tamaño correspondiente y buena calidad.





También es preferible no entremezclar ningún texto en el logo o en su lugar. Un texto en lugar del logo no podrá cumplir con la misión principal del mismo, formar una imagen visual de su marca comercial. No es la primera vez que aparecen en nuestro servicio ejemplos tan desafortunados. Lo máximo que se puede escribir en la imagen es un nombre para el producto, breve y fácil de recordar.

Descripción del producto

Préstele la debida atención a la descripción de su experto. Esta es la parte más importante de su programa en el Mercado. En un primer contacto con la descripción, el lector debe hacerse una buena impresión de su desarrollo. Dicha impresión influirá fuertemente en la decisión de comprar o no.

La descripción debe ser, en primer lugar, compresible para su posible comprador. Recuerde que está escribiendo un texto para traders comunes que no son programadores o desarrolladores de sistemas comerciales. El uso de términos especializados, abreviaturas y elementos relacionados con la programación son síntomas de una descripción deficiente, lo más posible es que no la lean y su producto no llegue a venderse. Prepare un texto sencillo y fácilmente inteligible por parte de los traders.

Breve descripción

Comience el texto con una breve descripción (aproximadamente unos 100 símbolos). Describa de forma breve y sencilla la esencia de su programa en una aplicación . Después de leerla, el vendedor debe entender qué supone su producto.

Ahorre tiempo a sus clientes y desde la primera aplicación, explíqueles qué intenta vender. Si se trata de un experto, entonces indique qué estrategia sigue y con qué instrumento está asociado.

Ejemplo: Tantal es un consejero multidivisa que comercia con una estrategia de mercado basada en el propio indicador Kassandra, en pareja con Elder-Ray.

Estrategia comercial

Tras una breve descripción, hable detalladamente sobre la esencia de la estrategia de su consejero/indicador. Aquí ya no hay límite en la cantidad de símbolos, pero es mejor no abusar y utilizar cantidades exorbitadas. Describa con detalle para qué instrumentos/mercados/parejas de divisas está optimizado su consejero, en qué time frames es mejor instalarlos. Explique brevemente los algoritmos y el sistema de gestión de capital que compone su estrategia comercial. Si es necesario, inserte un enlace externo a una descrpción más detallada de los algoritomos insertados.

Preste atención al hecho de que al familiarizarse con la versión de prueba de un programa, los vendedores no van a ocuparse de optimizar y configurar ningunos parámetros de entrada. Por eso, configure los parámetros óptimos de origen por defecto, de acuerdo con la estrategia comercial del consejero/indicador de la que ya haya hablado. De ninguna manera merece la pena escribir cómo es mejor optimizar su experto. Recuerde que no se trata simplemente de un código, sino de un producto acabado, que se ha puesto a la venta para un trader que no entiende nada de programación o construcción de robots.

Ejemplo: El consejero Tantal comercia con tres parejas de divisas EURUSD, AUDUSD, EURAUD sólo con órdenes stop. Para analizar las cotizaciones se usa el propio indicador Kassandra, cuyas señales son cretificadas por Elder-Ray. La decisión sobre la ejecución de una orden stop sólo se toma en caso de que se reciba una señal directamente de los dos indicadores. Puede encontrarse información adicional sobre los algoritmos de los indicadores en mi página. El experto es capaz de trabajar en todos los time frames y mantener su rentabilidad. Aunque se puede observar que su efectividad no es tan notoria en el periodo H3. Aquí se ha establecido un riesgo mínimo con un beneficio bastante elevado. El robot comercial se creó para negociar en una cuenta real y se caracteriza por su alta fiabilidad. El sistema de gestión de capital permite arriesgar sólo un 10% del depósito, y cada operación está protegida con órdenes stop (Stop Loss y Take Profit). Como resultado de continuos tests, la pérdida máxima alcanzó de media un 7%, y la absoluta fue igual a cero, es decir, el experto no disminuyó ni una sola vez el depósito inicial.

A la conclusión del trabajo es imprescindible estar seguro, en este punto, de que el consumidor ha comprendido toda la información. Si hay cualquier cosa en su programa, por mínima que sea, que pueda no ser comprendida, es imprescindible proporcionar un enlace al material aclaratorio necesario.

Resultados

Este quizá sea el apartado más valioso de la descripción. En los resultados deberá mostrar que su consejero/indicador aporta beneficios y que su precio está justificado. Indique el ejemplo más elocuente del funcionamiento del programa en el mercado financiero. Aquí no es necesario mostrar beneficios o récords desorbitados. Nadie se los va a creer, o bien los riesgos para obtener un gran beneficio serán demasiado elevados para las condiciones reales del mercado.

En el ejemplo indique en qué mercado y en qué intervalo de tiempo se ha llevado a cabo el testado. Asímismo indique cuáles fueron los datos de inicio del consejero/indicador: el depósito incial, el apalancamiento, el time frame, el régimen de testado, los parámetros de entrada, etcétera. ¿Qué beneficios se han alcanzado, en conclusión?

Refuerce los resultados con tomas de pantalla que puedan ser incluidas en el apartado correspondiente. Presente siempre un informe completo y detallado del testado.



Preséntelo todo de manera que el comprador pueda repetir los resultados obtenidos por sí mismo en el téster de estrategias. Esto será una prueba muy ilustrativa de la funcionalidad del experto y se reflejará de manera positiva en la marca comercial. Un testado llevado a cabo con éxito se mostrará como un argumento de peso en la compra precisamente de su programa, y no el de otro.

Ejemplo: Resultados del testado del consejero: Tantal, con un depósito inicial de $10 000 en el instrumento EURUSD H3, en el periodo de 01/01/12 a 01/09/12 ha ganado $33 000. El beneficio neto tras 9 meses de comercio ha sido del 330%. La pérdida absoluta ha sido del 0%, y la máxima del 5.5%.

Usted puede obtener los mismos datos descargando la versión de prueba del experto y testándolo.

Después del apartado Resultados, describa las posibilidades y peculiaridades de su programa. Ponga a disposición de los compradores los enlaces con materiales adicionales sobre su desarrollo. Si tiene una página sobre su programa, no dude en mencionarlo e incluir el enlace. Puede incluir los enlaces a vídeos o imágenes en el apartado Capturas de Pantalla.

Sobre el autor

Al elegir un programa, resultará interesante para el comprador tener conocimiento de alguna breve información sobre el autor. Por eso, al final de la descripción, incluya información de sí mismo. Indique sólo lo más imprtante: quién es usted, su carrera como desarrollador de expertos, su experiencia laboral y sus logros en el mercado. Añada necesariamente el enlace a su perfil en www.mql5.com, antes de ello no olvide poner todo en orden en su perfil.

Ejemplo: Autor: MetaQuotes, desarrollamos plataformas comerciales desde hace más de 10 años, y somos líderes en el mercado de plataformas comerciales para Forex.

Atención: a la hora de añadir el producto, será una condición imprescindible incluir una descripción del mismo en inglés o en ruso. Podrá añadir de forma adicional un texto en su lengua nativa, si está disponible.

La descripción requerirá un poco de tiempo, pero merece la pena. Haga una buena descripción que explique clara y rentablemente a sus compradores qué es es precisamente lo que vende. De esta forma podrá mantener y aumentar el interés hacia sus desarrollos, además de ganarse una reputación y elevar el volumen de ventas.