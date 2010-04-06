GEN Vextrum

GEN VEXTRUM EA - ¡Primer lanzamiento!

¡Como muestra de agradecimiento a los primeros usuarios, GEN VEXTRUM EA se lanza a un precio especial de sólo $ 39 sólo para los 3 primeros compradores!

No sólo eso - los primeros 5 compradores también recibirán 1 archivo de indicador premium GRATIS - GEN RSI Hunter para mejorar su estrategia de trading.

Una vez vendidas las 5 primeras copias, el precio aumentará a 69 $.

¡No se pierda esta oportunidad única!

GEN VEXTRUM EA | Asesor Experto Adaptativo Multi-Estrategia

GEN VEXTRUM EA representa una nueva generación de trading automatizado. Este Asesor Experto está desarrollado con un marco modular, inteligente y flexible, que le permite adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado en tiempo real.

A diferencia de los EAs convencionales que sólo siguen reglas estáticas, GEN VEXTRUM EA funciona como un sistema de trading integrado con lógica multi-estrategia, lo que le permite capturar oportunidades tanto en mercados de tendencia como de oscilación.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Especificaciones y recomendaciones

Para un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar GEN VEXTRUM EA con la siguiente configuración:

  • Marco temporal: H1

  • Apalancamiento: Mínimo 1:100

  • Depósito inicial: Mínimo $1000

  • Símbolo principal: XAUUSD (Oro)

  • Broker recomendado: IC Markets, FBS, XM (ECN, spread bajo, ejecución rápida)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Estrategia dinámica basada en zonas

El enfoque central de GEN VEXTRUM EA es la Zona Crítica - áreas de precios clave donde suelen producirse movimientos significativos.

A partir de estas zonas, existen dos posibilidades principales:

  • Reversión - el precio alcanza un punto de agotamiento y luego revierte.

  • Breakout - el precio rompe a través de una zona fuerte con impulso y continúa la tendencia.

El EA no abre operaciones al azar. En su lugar, espera señales válidas alrededor de estas zonas antes de ejecutar una posición.
Este enfoque mejora la precisión de entrada y reduce el riesgo de decisiones prematuras.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ventajas de GEN VEXTRUM EA

  • Adaptable a las condiciones del mercado

    • Capaz de identificar las fases del mercado: lateral, tendencial o volátil.

    • Ajusta las estrategias (ruptura / inversión) según la dinámica del mercado en tiempo real.

  • Análisis basado en niveles de precios

    • Centrado en la identificación de zonas críticas en lugar de basarse únicamente en indicadores estándar.

    • Proporciona un contexto más profundo para la dirección potencial del precio.

______________________________________________________________________________________________________________________________

¿Para quién es GEN VEXTRUM EA?

GEN VEXTRUM EA es adecuado para:

  • Traders principiantes que desean un trading automatizado con un sistema consistente.

  • Traders experimentados que buscan un EA flexible con lógica multi-estrategia.

  • Traders que necesitan una herramienta adaptable a las condiciones cambiantes del mercado.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Conclusión

GEN VEXTRUM EA no es sólo otro Asesor Experto ordinario - es un marco de comercio automatizado moderno que puede:

  • Identificar oportunidades de mercado con precisión.

  • Ajustar las estrategias de forma inteligente en función de las condiciones en tiempo real.

  • Mantenerse relevante a través de las diferentes fases del mercado, desde estables a altamente volátiles.

GEN VEXTRUM EA se basa en las Zonas Dinámicas y en la capacidad de adaptación multiestrategia para ofrecer una solución de negociación automatizada potente, flexible y coherente que ayude a los operadores a obtener los mejores resultados.

