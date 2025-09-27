Kintal

2

PresentamosKintal – EA Avanzado Controlado por Riesgos 


Solar Crest es un Asesor Experto robusto diseñado para gerentes de riesgos inteligentes y traders de firmas prop. Funciona completamente automatizado en XAUUSD y utiliza M15 como el gráfico base. Solo carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión maneje todo.

“Equipado con lógica de stop trailing y control estricto de drawdown — Solar Crest está construido para la supervivencia y el crecimiento.”


Características Clave

  • Funciona en base a: funciona en base a encontrar la tendencia correcta a corto y largo plazo del gráfico y encontrar la entrada basada en el indicador más asombroso que creé para la entrada. 
  • Solo Se Necesita Un Gráfico: Se adjunta a XAUUSD y el EA maneja toda la lógica internamente.
  • Lista de Símbolos: Utilizar con XAUUSD — el EA está optimizado para estos pares.
  • Modos de Gestión de Lotes: Elige entre lote fijo o lote basado en riesgo por SL utilizando el saldo de la cuenta.
  • Stop de Drawdown Estratégico: Cierra automáticamente las operaciones y detiene el trading cuando el drawdown excede tu límite configurado (por ejemplo, 70%).
  • Modos de Stop Trailing: Elige entre stop trailing basado en pips fijos o stop trailing dinámico basado en ATR.


Configuración Recomendada


Amigable con Firmas Prop

  • Construido para seguir las restricciones diarias de pérdida y riesgo
  • Puede detener completamente el trading cuando la pérdida diaria excede tus parámetros de riesgo


Después de la Compra

Contáctanos inmediatamente para obtener acceso a nuestro canal privado de Telegram donde publicamos actualizaciones, noticias y consejos exclusivos sobre el EA.




Otros productos de este autor
Solar Crest
Dian Mayang Sari
5 (2)
Asesores Expertos
限时启动价格：   当前价格已折扣！最终价格可能上涨至$499或更多。 介绍Solar Crest – 高级风险控制EA  Solar Crest是一款为智能风险管理者和自营交易者量身定制的强大专家顾问。它在 XAUUSD 上完全自动运行，以 M15 作为基础图表。只需将EA加载到 一个图表上 ，让精准的逻辑处理一切。 “配备追踪止损逻辑和严格的回撤控制——Solar Crest旨在生存和增长。” 主要特性 工作基础：   它基于发现图表的正确长期和短期趋势，并根据我为入场创造的最惊人的指标找到入场点。 仅需一个图表：   附加到XAUUSD，EA内部处理所有逻辑。 符号列表：   与 XAUUSD 一起使用——EA针对这些货币对进行了优化。 手数管理模式：   选择固定手数或基于止损的风险手数，使用账户余额。 战略性回撤止损：   当回撤超过您配置的限制（例如70%）时，自动平仓并停止交易。 追踪止损模式：   选择固定点基的追踪或基于ATR的动态追踪。 推荐设置 附加到：   XAUUSD 时间框架：   M15 账户余额：   最低$250  杠杆：   1:100或以上
True Spark MT5
Dian Mayang Sari
1 (1)
Asesores Expertos
PRECIO DE LANZAMIENTO LIMITADO: ¡El precio actual de 55 está con descuento! El precio final aumentará hasta 77 . EA Avanzado Controlado por Riesgos  True Spark es un Asesor Experto robusto diseñado para gerentes de riesgo inteligentes y traders de firmas de prop. Se ejecuta de manera completamente automatizada en NZDCAD y utiliza M15 como el gráfico base. Simplemente carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión maneje todo. Bonificación incluida: envíame un mensaje después
Tarnix
Dian Mayang Sari
Asesores Expertos
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 95 . Presentamos Tarnix – Asesor Experto Avanzado Controlado por Riesgo  Tarnix es un Asesor Experto robusto diseñado para gestores de riesgos inteligentes y traders de empresas de prop. Funciona completamente automatizado en EURCHF y utiliza M30 como gráfico base. Simplemente carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión se encargue de todo. “Equipado con lógica de stop de seguimiento
Nova Stem
Dian Mayang Sari
Asesores Expertos
PRECIO DE LANZAMIENTO POR TIEMPO LIMITADO: ¡El precio actual 800 está descontado! El precio final aumentará hasta 1225 . EA Avanzado Controlado por Riesgo  Nova Stem es un Asesor Experto robusto diseñado para gestores de riesgo inteligentes y traders de firmas de propiedad. Funciona completamente automatizado en GBPJPY y utiliza M15 como gráfico base. Simplemente carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión maneje todo. Bonus incluido: mándame un mensaje después de la comp
Filtro:
monja1980
42
monja1980 2025.11.17 23:11 
 

In all tests, it shows itself in a good light, but ... opened my first trade for half of my deposit on the premarket and without a stop loss !! If you want to risk your deposit, this EA is for you. Fortunately, I didn't sleep and managed to close the trade at a loss of 25% of my deposit.

Dian Mayang Sari
469
Respuesta del desarrollador Dian Mayang Sari 2025.11.18 06:53
Definitely thats not normal please contact me in private massage and send me your inputs, yes not having sl is normal as it tries to recover trade but one trade for half of deposit thats not normal, and as i said you can turn on SL by activating prop firm input.
Respuesta al comentario