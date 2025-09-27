LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 408.

PresentamosKintal – EA Avanzado Controlado por Riesgos





Solar Crest es un Asesor Experto robusto diseñado para gerentes de riesgos inteligentes y traders de firmas prop. Funciona completamente automatizado en XAUUSD y utiliza M15 como el gráfico base. Solo carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión maneje todo.

"Equipado con lógica de stop trailing y control estricto de drawdown — Solar Crest está construido para la supervivencia y el crecimiento."





Características Clave

Funciona en base a: funciona en base a encontrar la tendencia correcta a corto y largo plazo del gráfico y encontrar la entrada basada en el indicador más asombroso que creé para la entrada.

Solo Se Necesita Un Gráfico: Se adjunta a XAUUSD y el EA maneja toda la lógica internamente.

Se adjunta a XAUUSD y el EA maneja toda la lógica internamente. Lista de Símbolos: Utilizar con XAUUSD — el EA está optimizado para estos pares.

Utilizar con — el EA está optimizado para estos pares. Modos de Gestión de Lotes: Elige entre lote fijo o lote basado en riesgo por SL utilizando el saldo de la cuenta.

Elige entre lote fijo o lote basado en riesgo por SL utilizando el saldo de la cuenta. Stop de Drawdown Estratégico: Cierra automáticamente las operaciones y detiene el trading cuando el drawdown excede tu límite configurado (por ejemplo, 70%).

Modos de Stop Trailing: Elige entre stop trailing basado en pips fijos o stop trailing dinámico basado en ATR.





Configuración Recomendada Adjuntar a: XAUUSD

XAUUSD Marco de Tiempo: M15

M15 Saldo de la Cuenta: Mínimo $250

Mínimo $250 Apalancamiento: 1:100 o más

1:100 o más Broker: Cualquier broker ECN de baja comisión

Cualquier broker ECN de baja comisión Telegram channel: please contact me

please contact me MQL channel: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

Full instructions guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Amigable con Firmas Prop

Construido para seguir las restricciones diarias de pérdida y riesgo

Puede detener completamente el trading cuando la pérdida diaria excede tus parámetros de riesgo





Después de la Compra

Contáctanos inmediatamente para obtener acceso a nuestro canal privado de Telegram donde publicamos actualizaciones, noticias y consejos exclusivos sobre el EA.












