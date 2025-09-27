Kintal
- Asesores Expertos
- Dian Mayang Sari
- Versión: 2.80
- Actualizado: 18 diciembre 2025
- Activaciones: 15
PresentamosKintal – EA Avanzado Controlado por Riesgos
Solar Crest es un Asesor Experto robusto diseñado para gerentes de riesgos inteligentes y traders de firmas prop. Funciona completamente automatizado en XAUUSD y utiliza M15 como el gráfico base. Solo carga el EA en un solo gráfico y deja que la lógica de precisión maneje todo.
“Equipado con lógica de stop trailing y control estricto de drawdown — Solar Crest está construido para la supervivencia y el crecimiento.”
Características Clave
- Funciona en base a: funciona en base a encontrar la tendencia correcta a corto y largo plazo del gráfico y encontrar la entrada basada en el indicador más asombroso que creé para la entrada.
- Solo Se Necesita Un Gráfico: Se adjunta a XAUUSD y el EA maneja toda la lógica internamente.
- Lista de Símbolos: Utilizar con XAUUSD — el EA está optimizado para estos pares.
- Modos de Gestión de Lotes: Elige entre lote fijo o lote basado en riesgo por SL utilizando el saldo de la cuenta.
- Stop de Drawdown Estratégico: Cierra automáticamente las operaciones y detiene el trading cuando el drawdown excede tu límite configurado (por ejemplo, 70%).
- Modos de Stop Trailing: Elige entre stop trailing basado en pips fijos o stop trailing dinámico basado en ATR.
- Adjuntar a: XAUUSD
- Marco de Tiempo: M15
- Saldo de la Cuenta: Mínimo $250
- Apalancamiento: 1:100 o más
- Broker: Cualquier broker ECN de baja comisión
Amigable con Firmas Prop
- Construido para seguir las restricciones diarias de pérdida y riesgo
- Puede detener completamente el trading cuando la pérdida diaria excede tus parámetros de riesgo
Después de la Compra
In all tests, it shows itself in a good light, but ... opened my first trade for half of my deposit on the premarket and without a stop loss !! If you want to risk your deposit, this EA is for you. Fortunately, I didn't sleep and managed to close the trade at a loss of 25% of my deposit.