El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores.
El precio final será de 499$.

LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN.

La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.

Azimuth Pro mapea estos niveles automáticamente: VWAP anclado a swings, líneas de estructura multi-timeframe y patrones ABC que aparecen solo en ubicaciones de alta probabilidad.


Azimuth Pro está construido para traders profesionales que demandan tanto análisis de estructura COMO automatización inteligente.

Mientras Azimuth mapea la estructura del mercado con precisión quirúrgica, Azimuth Pro añade la capa de inteligencia: auto-detección de tu estilo de trading, medias móviles configuradas inteligentemente y parámetros refinados a través de backtesting de 20 años de datos. El resultado es un análisis de grado profesional que se adapta a tu instrumento y timeframe — automáticamente.

Este es el indicador que usamos diariamente en Merkava Labs para nosotros y nuestros clientes.


✅ QUÉ HACE DIFERENTE A PRO

Configuración Inteligente
La versión Pro aprende tu contexto. Ponla en EURUSD M15 y sabe que estás haciendo trading intradía. Ponla en BTCUSD H4 y se ajusta para swing. No se requiere ajuste manual.

Medias Móviles Adaptativas
Las EMAs estándar funcionan. Pero StepMA adaptativo a ATR (responde a volatilidad) y VIDYA adaptativo a momentum (sigue tendencia) funcionan mejor. Pro incluye ambos, auto-configurados por clase de instrumento.

Presets de Estilo de Trading
Seis configuraciones probadas en batalla, más modo AUTO que selecciona el correcto basándose en tu timeframe:
• Scalping (M1-M5)
• Intraday (M15-H1)
• Intraweek (H4-H8)
• Swing (H12-D1)
• Position (D1+)
• Gann Cycles

Filtrado MTF por Sesgo
Las señales se filtran por sesgo de timeframe superior. Una señal de compra solo aparece cuando CTF, HTF1 y HTF2 (si está habilitado) están de acuerdo. Elige modo WAVE (filtro L3) para señales responsivas, o modo CYCLE (L3 + L4) para alineación de tendencia más estricta.

Indicadores de Alerta MTF
Las alertas muestran + o ++ para mostrar validación multi-timeframe:
• + = Señal validada por HTF1
• ++ = Señal validada por HTF1 y HTF2
• Mayor validación = setups de mayor probabilidad.


✅ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES (Heredadas de Azimuth)

Sistema ZigZag de 4 Niveles
• Renderizado simultáneo de niveles 1-4 (swings menores a macro)
• Períodos personalizables con valores predeterminados alineados fractalmente
• Visualización codificada por colores para reconocimiento instantáneo de patrones

VWAP Anclado a Swings
• AVWAP anclado a máximos/mínimos de swings principales (L2 + L3)
• Línea de referencia VWAP diaria (benchmark institucional)
• Lógica direccional (soporte en tendencia alcista, resistencia en bajista)

Detección de Patrones ABC
• Señales de Ciclo Temprano (confluencia L3→L1)
• Señales de Tendencia Principal (confluencia L2→L3)
• Señales de Ciclo Tardío (confluencia L1→L2)
• Filtrado MTF con indicadores de alineación
• Las flechas de señal persisten a través de cambios de gráfico

Dashboard Multi-Timeframe
• Display de sesgo de 3 timeframes (Actual + HTF1 + HTF2)
• ATR, ADR%, Spread en vivo, Temporizador de vela
• Mapeos HTF institucionales (calculados automáticamente)

Líneas de Estructura HTF
• S/R horizontal de swings ZigZag HTF
• Zonas superpuestas fusionadas
• Jerarquía de estilo de línea por timeframe


🚀 CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS PRO

Presets de Estilo de Trading
• AUTO: Detecta estilo óptimo desde tu timeframe
• SCALPING: Stops ajustados, señales rápidas (M1-M5)
• INTRADAY: Basado en sesión, equilibrado (M15-H1)
• INTRAWEEK: Swings más amplios, paciente (H4-H8)
• SWING: Movimientos mayores, seguimiento de tendencia (H12-D1)
• POSITION: Ciclos macro, ruido mínimo (D1+)
• GANN: Enfoque centrado en ciclos temporales
• CUSTOM: Control manual completo

Medias Móviles Inteligentes
• StepMA para MA Rápida: stepping adaptativo a ATR, reduce señales falsas
• VIDYA para MA Lenta: adaptativo Chande Momentum, mejor seguimiento de tendencia
• Auto-configuración por clase de activo (Forex, Crypto, Índices, Commodities)
• Parámetros backtested de 20 años

Sistema AVWAP Mejorado
• AVWAP Level 2 + Level 3 (más puntos de anclaje que Azimuth estándar)
• Límites de segmento configurables
• Mapeo de zona de valor multi-swing

Filtrado MTF por Sesgo
• Señales filtradas por alineación de sesgo HTF
• Modo WAVE: filtro L3 para señales responsivas
• Modo CYCLE: L3 + L4 para alineación de tendencia más estricta
• Alertas muestran + (HTF1) o ++ (HTF1+HTF2) validación

Optimizado para Multi-Gráfico y VPS
• Algoritmo propietario ZigZag Anchor con mejora de rendimiento 20x
• Arquitectura segura para múltiples instancias
• Huella mínima de CPU/memoria
• Ejecuta en múltiples gráficos simultáneamente sin lag


📊 COMPATIBILIDAD DE TIMEFRAME

✅ M1 a M30: Análisis completo con configuración predeterminada (9999 barras)
⚙️ H1+: Aumenta MaxCalculationBars a 15,000+ para dashboard MTF completo

Recomendado: M5-M30 para intradía, H1-H4 para swing trading.


⚙️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Plataforma: MetaTrader 5 (build 3802+)
• Instrumentos: Todos (Forex, Crypto, Índices, Commodities, Acciones)
• Tipo de archivo: .ex5 compilado
• Buffers: 44 buffers de indicador
• Plots: 12 plots visuales
• Rendimiento: Seguro multi-instancia, optimizado para VPS, ZigZag Anchor Proprietary Algo (20x más rápido)
• Soporte: Email + Mensajes Privados


📦 QUÉ INCLUYE

✅ User Manual Download: merkavalabs.com/docs.html
✅ Indicador Azimuth Pro (.ex5 compilado)
✅ Quantum Color Themes (18 temas profesionales)
✅ Presets de Estilo de Trading (6 + AUTO + CUSTOM)
✅ Sistema Smart MA (StepMA + VIDYA)
✅ Sistema de Alertas Completo (Box/Sound/Push/Email)
✅ MTF Dashboard (display mejorado 3-TF)
✅ Actualizaciones regulares y mejoras
✅ Soporte prioritario


🏛️ SOBRE MERKAVA LABS

"Las mejores operaciones ya están en tu gráfico. Solo que aún no las ves."

Merkava Labs se especializa en herramientas MT5 de grado institucional que decodifican la estructura del mercado. Construido por quants, para traders.

Contact: contact@merkavalabs.com


⚠️ NOTAS IMPORTANTES

Análisis de Estructura en Vivo: Azimuth Pro es una herramienta de análisis en tiempo real. ZigZag y las señales ABC se actualizan dinámicamente conforme evoluciona la estructura del mercado. Para pruebas, usa forward testing en cuenta demo — el historial del gráfico no es apto para backtesting.

La ventaja no está en señales individuales, sino en el sistema completo: estructura de mercado multinivel confirmada por AVWAP anclado a swings y medias móviles adaptativas trabajando juntos.

Autenticidad: Descarga solo del MQL5 Market oficial. Cuidado con versiones falsificadas.

Aviso de Riesgo: El trading implica riesgo sustancial de pérdida. Azimuth Pro es una herramienta de análisis técnico, no asesoramiento financiero. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre usa gestión de riesgo apropiada.

