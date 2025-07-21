ARIPoint

ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real.

Características principales:

  • Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables

  • Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR

  • Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcional

  • Panel de estadísticas de rendimiento (Éxito, Ganancias/Pérdidas, PP1/PP2)

  • Alertas emergentes, sonoras, push o por correo electrónico

  • Soporte para logotipos personalizados

  • Funciona con todos los símbolos y plazos

Perfecto para operadores que valoran la claridad, la precisión y la información visual.

Diseño principal desarrollado por Amanzhol Rysmendiev


Billioner
64
Billioner 2025.12.07 03:31 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

yespolov.abay
34
yespolov.abay 2025.11.01 07:44 
 

this indicator is not working, used 1 month. lost moneys.

