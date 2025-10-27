Game Changer Indicator mt5

4.67

Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un principiante que busca una ventaja competitiva, esta herramienta le permite operar con confianza, disciplina y una clara comprensión de la dinámica subyacente de las tendencias.

¡Contáctame inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal. Puedes obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support and Trend Scanner. ¡Envíame un mensaje privado.
Ten en cuenta que no vendo mis EA ni conjuntos especiales en Telegram; solo están disponibles en Mql5 y los archivos de mis conjuntos solo están disponibles en mi blog. ¡Cuidado con los estafadores y no compres conjuntos a nadie más.

 AJUSTES

  • Habilitar alertas sobre cambios de tendencia - Verdadero/Falso: muestra alertas en el gráfico si la tendencia cambia.
  • Enviar notificaciones push - Verdadero/Falso: activa las notificaciones push de alertas al teléfono.
  • Enviar notificaciones por correo electrónico - Verdadero/Falso: envía notificaciones por correo electrónico sobre cambios de tendencia.

Comentarios 7
Memo Tegani
46
Memo Tegani 2025.12.18 02:43 
 

This indicator is selective by design and works best on M5 and M15.The lack of constant signals helps filter bad trades, not create confusion. It’s a tool for structure and confirmation not signal spamming. If you use it as intended, it delivers solid value. Strukov and his manual helped me a lot to understand how to use it..

mohamed salah
66
mohamed salah 2025.11.16 17:03 
 

I tested it on six charts at once and my MT5 didn’t lag at all. That’s rare for a visual indicator with alerts. It’s coded cleanly efficient, responsive and stable even on high-volatility assets like gold. Big thumbs up for technical design and strukov for sure

Richirich1k
651
Richirich1k 2025.11.11 08:09 
 

Very accurate signals! No repaint. I love this new indicator from Strukov!

