Smart Stop Indicator MT5

Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico
Descripción general
Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tendencias, rangos o fases rápidas de ruptura, el indicador muestra las zonas óptimas de SL y su estado (“new”, “broken”, “valid”) directamente en el gráfico, ahora incluyendo también la distancia del SL en %ADR.
Puntos clave
Colocación automática de stop basada en la estructura del mercado
• Detecta niveles de stop-loss significativos según la estructura del mercado y la acción del precio en tiempo real.
Sensibilidad inteligente a las rupturas
• Se adapta a rupturas y cambios bruscos de dirección sin forzar ajustes prematuros del stop.
Visualización de SL %ADR
• Muestra la distancia del stop-loss como porcentaje del Rango Diario Promedio (ADR), idéntico al Smart Stop Scanner, ayudando a identificar instantáneamente oportunidades con SL reducido o movimientos ya extendidos.
Lógica de alertas integrada
• Envía alertas cuando un nivel de stop pasa a “new”, “valid” o “broken”, incluyendo un sistema preciso de transición y enfriamiento.
Visualización atenuada para niveles rotos
• Dirección, nivel, SL %ADR y sello temporal se muestran atenuados cuando el stop está “broken”, permitiendo destacar rápidamente las configuraciones válidas.
Funciona en todos los marcos temporales
• Igualmente efectivo para scalping en M1 o swing trading en H1 o H4, siempre con lógica coherente.
Permite que el precio respire
• Mantiene la disciplina del stop sin apretarlo excesivamente, dejando que las tendencias se desarrollen naturalmente.
Compatibilidad universal con todos los mercados
• Funciona en Forex, Oro, Índices, Criptomonedas, Acciones y más.
Visualización clara y minimalista
• Solo los niveles y estados esenciales, sin desorden ni ruido.
Disciplina estructurada para cada trader
• Ofrece gestión de riesgo coherente y metódica sin reglas mecánicas rígidas.
Con Smart Stop Indicator, los traders obtienen un marco de stop-loss transparente que se adapta al comportamiento real del precio, respeta la estructura del mercado y permite sostener tendencias de forma prolongada, ahora mejorado con SL %ADR y una lógica de alertas precisa.
Smart Stop Series – FAQ completa ya disponible
Para una visión completa de toda la serie Smart Stop, el FAQ dedicado reúne toda la información en un solo lugar: cómo funciona cada herramienta, cuándo usarla, diferencias entre Indicator, Scanner y Manager, ejemplos reales, flujos de trabajo recomendados y más.
El FAQ se actualiza continuamente conforme llegan nuevas preguntas.
Si tienes alguna duda que aún no esté incluida, puedes contactarme directamente o escribir en los grupos de chat correspondientes.
Perfecto junto con Smart Stop Scanner y Smart Stop Manager
Smart Stop Indicator es la base sobre el gráfico dentro del ecosistema Smart Stop: el Indicator proporciona niveles de stop precisos basados en estructura directamente en el gráfico, el Scanner monitoriza todos los símbolos en tiempo real para resaltar configuraciones estrechas, rotas o nuevas, y el Manager ejecuta automáticamente los ajustes de stop para cada operación abierta.
Explora la serie completa Smart Stop:
Smart Stop Indicator – lógica de stop directamente en el gráfico
Smart Stop Scanner – monitoreo SL multi-símbolo
Smart Stop Manager – ejecución automática de SL
Estas tres herramientas forman un sistema de stop-loss completamente integrado para traders discrecionales y sistemáticos modernos, ofreciendo claridad, estructura y ejecución de alta precisión en todos los marcos temporales y entornos de mercado.
Parámetros de entrada
Max history bars to calculate
Cantidad de velas históricas analizadas para identificar los niveles de stop más relevantes. Valores altos son útiles en mercados de baja volatilidad.
User-set New Limit in Minutes
Controla cuánto tiempo permanece marcado un stop como “new”. Ayuda a centrar la atención en los cambios estructurales más recientes.
Alert on new SL Level
Envía notificaciones cuando se identifica un nuevo nivel de SL.
Alert on broken SL Level
Alerta cuando un SL se invalida.
Alert on distance warning
Advierte cuando el precio entra en el umbral de distancia ADR configurado.
ADR calculation period
Número de días utilizados para calcular el ADR.
Distance warning below ADR %
Define el porcentaje de ADR que activa la alerta de distancia.
Minimum minutes between two alerts of the same type/symbol
Ayuda a evitar alertas repetidas.
Alert output method toggles
Selecciona el método de notificación: pop-up, email, push, sonido o todos combinados.
Alert sound file
Archivo de sonido usado cuando se habilita alertsSound.
Color Settings
Personalización completa de visuales: texto, colores de compra/venta, colores de alerta, color de nuevas señales y estados atenuados.
Más recursos
Para tutoriales, guías estratégicas e información sobre productos, visita nuestro centro de conocimiento:
Stein Investments – Centro de Conocimiento
Para ejemplos reales y explicaciones completas en vídeo:
Stein Investments – Canal de YouTube
