Smart Stop Indicator MT5

5

Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico

Descripción general
Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tendencias, rangos o fases rápidas de ruptura, el indicador muestra las zonas óptimas de SL y su estado (“new”, “broken”, “valid”) directamente en el gráfico, ahora incluyendo también la distancia del SL en %ADR.

Puntos clave

Colocación automática de stop basada en la estructura del mercado
• Detecta niveles de stop-loss significativos según la estructura del mercado y la acción del precio en tiempo real.

Sensibilidad inteligente a las rupturas
• Se adapta a rupturas y cambios bruscos de dirección sin forzar ajustes prematuros del stop.

Visualización de SL %ADR
• Muestra la distancia del stop-loss como porcentaje del Rango Diario Promedio (ADR), idéntico al Smart Stop Scanner, ayudando a identificar instantáneamente oportunidades con SL reducido o movimientos ya extendidos.

Lógica de alertas integrada
• Envía alertas cuando un nivel de stop pasa a “new”, “valid” o “broken”, incluyendo un sistema preciso de transición y enfriamiento.

Visualización atenuada para niveles rotos
• Dirección, nivel, SL %ADR y sello temporal se muestran atenuados cuando el stop está “broken”, permitiendo destacar rápidamente las configuraciones válidas.

Funciona en todos los marcos temporales
• Igualmente efectivo para scalping en M1 o swing trading en H1 o H4, siempre con lógica coherente.

Permite que el precio respire
• Mantiene la disciplina del stop sin apretarlo excesivamente, dejando que las tendencias se desarrollen naturalmente.

Compatibilidad universal con todos los mercados
• Funciona en Forex, Oro, Índices, Criptomonedas, Acciones y más.

Visualización clara y minimalista
• Solo los niveles y estados esenciales, sin desorden ni ruido.

Disciplina estructurada para cada trader
• Ofrece gestión de riesgo coherente y metódica sin reglas mecánicas rígidas.

Con Smart Stop Indicator, los traders obtienen un marco de stop-loss transparente que se adapta al comportamiento real del precio, respeta la estructura del mercado y permite sostener tendencias de forma prolongada, ahora mejorado con SL %ADR y una lógica de alertas precisa.


Smart Stop Series – FAQ completa ya disponible

Para una visión completa de toda la serie Smart Stop, el FAQ dedicado reúne toda la información en un solo lugar: cómo funciona cada herramienta, cuándo usarla, diferencias entre Indicator, Scanner y Manager, ejemplos reales, flujos de trabajo recomendados y más.

El FAQ se actualiza continuamente conforme llegan nuevas preguntas.

Si tienes alguna duda que aún no esté incluida, puedes contactarme directamente o escribir en los grupos de chat correspondientes.

Smart Stop – FAQ completa


Perfecto junto con Smart Stop Scanner y Smart Stop Manager

Smart Stop Indicator es la base sobre el gráfico dentro del ecosistema Smart Stop: el Indicator proporciona niveles de stop precisos basados en estructura directamente en el gráfico, el Scanner monitoriza todos los símbolos en tiempo real para resaltar configuraciones estrechas, rotas o nuevas, y el Manager ejecuta automáticamente los ajustes de stop para cada operación abierta.

Explora la serie completa Smart Stop:

Smart Stop Indicator – lógica de stop directamente en el gráfico

Smart Stop Scanner – monitoreo SL multi-símbolo

Smart Stop Manager – ejecución automática de SL

Estas tres herramientas forman un sistema de stop-loss completamente integrado para traders discrecionales y sistemáticos modernos, ofreciendo claridad, estructura y ejecución de alta precisión en todos los marcos temporales y entornos de mercado.


Parámetros de entrada

Max history bars to calculate
Cantidad de velas históricas analizadas para identificar los niveles de stop más relevantes. Valores altos son útiles en mercados de baja volatilidad.

User-set New Limit in Minutes
Controla cuánto tiempo permanece marcado un stop como “new”. Ayuda a centrar la atención en los cambios estructurales más recientes.

Alert on new SL Level
Envía notificaciones cuando se identifica un nuevo nivel de SL.

Alert on broken SL Level
Alerta cuando un SL se invalida.

Alert on distance warning
Advierte cuando el precio entra en el umbral de distancia ADR configurado.

ADR calculation period
Número de días utilizados para calcular el ADR.

Distance warning below ADR %
Define el porcentaje de ADR que activa la alerta de distancia.

Minimum minutes between two alerts of the same type/symbol
Ayuda a evitar alertas repetidas.

Alert output method toggles
Selecciona el método de notificación: pop-up, email, push, sonido o todos combinados.

Alert sound file
Archivo de sonido usado cuando se habilita alertsSound.

Color Settings
Personalización completa de visuales: texto, colores de compra/venta, colores de alerta, color de nuevas señales y estados atenuados.


Más recursos

Para tutoriales, guías estratégicas e información sobre productos, visita nuestro centro de conocimiento:
Stein Investments – Centro de Conocimiento

Para ejemplos reales y explicaciones completas en vídeo:
Stein Investments – Canal de YouTube


Comentarios 3
Jack Hudson
71
Jack Hudson 2025.11.28 12:08 
 

I want to confirm everything Mzwakhe Dela just said. There is no way I could have said it better then he just did. I've used Daniels products in the past. And after losing access to MT4 and MT5 as a US trader for almost two years I see he continues his long history of creating the best tools on the MQL5 Marketplace. His support remains real time in the telegram group and he trades them himself. This one of many tools he's created to not only help my analysis, but combined with others also build a trading plan with solid rules which is a must for any serious trader.

Mzwakhe Dela
312
Mzwakhe Dela 2025.11.08 15:21 
 

As a trader, initiating a position—whether buying or selling—is often the simplest part of the process. The real challenge begins once you're in the trade: deciding whether to hold or exit can be riddled with uncertainty and emotional bias. That’s where the Smart Stop Indicator has truly transformed my workflow in a brief period I've used it. This tool has helped me make more methodical and informed decisions under pressure. Instead of relying on gut feeling or arbitrary stop placements, the Smart Stop Indicator provides a structured, data-driven approach to managing risk. It proactively guides my exit strategy, helping me stay objective and disciplined even in volatile conditions. Just as the author described, it removes the guesswork and replaces it with clarity. For anyone serious about refining their trade management, this indicator is a must-have.

Filtro:
