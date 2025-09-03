ARICoins
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo.
Características principales:
-
Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables
-
Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR
-
Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcional
-
Panel de estadísticas de rendimiento (Éxito, Ganancias/Pérdidas, PP1/PP2)
-
Alertas emergentes, sonoras, push o por correo electrónico
-
Soporte para logotipos personalizados
-
Funciona con todos los símbolos y plazos
Perfecto para operadores que valoran la claridad, la precisión y la información visual.
Diseño principal desarrollado por Amanzhol Rysmendiev
