ARICoins

ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo.

Características principales:

  • Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables

  • Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR

  • Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcional

  • Panel de estadísticas de rendimiento (Éxito, Ganancias/Pérdidas, PP1/PP2)

  • Alertas emergentes, sonoras, push o por correo electrónico

  • Soporte para logotipos personalizados

  • Funciona con todos los símbolos y plazos

Perfecto para operadores que valoran la claridad, la precisión y la información visual.

Diseño principal desarrollado por Amanzhol Rysmendiev



Análisis avanzado - Claridad visual total El panel Ichimoku cuenta con tres potentes paneles para ofrecer señales de negociación precisas basadas en una metodología probada. El diseño del panel codificado por colores permite a los usuarios identificar al instante el estado de cada instrumento financiero monitorizado de un vistazo. La tabla combinada del "Tablero Ichimoku" para MetaTrader 5 es un componente clave que integra y sintetiza las señales comerciales generadas por los indicadores, pro
Filtro:
Billioner
64
Billioner 2025.12.07 03:33 
 

Respuesta al comentario