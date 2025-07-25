Indicador AriX para MT5

Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales

AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son:

Señales de compra/venta basadas en cruces de MA

Niveles SL/TP1/TP2/TP3 basados en ATR con líneas y etiquetas visuales

Seguimiento del resultado de la señal con panel de estadísticas en tiempo real

Alertas sonoras opcionales, notificaciones push

Logotipo personalizado e integración de interfaz de usuario limpia

Ideal para operadores que buscan claridad, una evaluación coherente de las señales y una planificación visual de las operaciones directamente en el gráfico.





Diseño principal desarrollado por Amanzhol Rysmendiev



