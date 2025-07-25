AriX
- Indicadores
- Temirlan Kdyrkhan
- Versión: 3.0
- Actualizado: 30 julio 2025
- Activaciones: 5
Indicador AriX para MT5
Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales
AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son:
-
Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
-
Niveles SL/TP1/TP2/TP3 basados en ATR con líneas y etiquetas visuales
-
Seguimiento del resultado de la señal con panel de estadísticas en tiempo real
-
Alertas sonoras opcionales, notificaciones push
-
Logotipo personalizado e integración de interfaz de usuario limpia
Ideal para operadores que buscan claridad, una evaluación coherente de las señales y una planificación visual de las operaciones directamente en el gráfico.
Diseño principal desarrollado por Amanzhol Rysmendiev
This indicator is not working properly. I have lost my moneys using it.