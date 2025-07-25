AriX

1

Indicador AriX para MT5
Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales

AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son:

  • Señales de compra/venta basadas en cruces de MA

  • Niveles SL/TP1/TP2/TP3 basados en ATR con líneas y etiquetas visuales

  • Seguimiento del resultado de la señal con panel de estadísticas en tiempo real

  • Alertas sonoras opcionales, notificaciones push

  • Logotipo personalizado e integración de interfaz de usuario limpia

Ideal para operadores que buscan claridad, una evaluación coherente de las señales y una planificación visual de las operaciones directamente en el gráfico.


Diseño principal desarrollado por Amanzhol Rysmendiev


Filtro:
yespolov.abay
34
yespolov.abay 2025.11.01 07:43 
 

This indicator is not working properly. I have lost my moneys using it.

samatovich1
24
samatovich1 2025.10.15 07:14 
 

Отирик, аферисттер, курсына катыспандар

Asemmm
24
Asemmm 2025.08.30 18:33 
 

не работает

Torben Petersen
1754
Torben Petersen 2025.08.01 15:51 
 

I've been testing various EAs and indicators for a while, and unfortunately, this indicator has proven to be one of the most disappointing investments. For the price the author is asking, the performance is simply not justifiable. I tested it across 7 currency pairs, including BTC and XAU, and just today alone, I experienced an 85% loss. That is unacceptable for a paid product. There are plenty of free indicators available on MQL5 that deliver far better results than this one. In my honest opinion: save your money. This indicator is not worth it.

Temirlan Kdyrkhan
5822
Respuesta del desarrollador Temirlan Kdyrkhan 2025.08.01 16:30
Hello Torben Petersen!
Thank you for taking the time to share your feedback. I'm sorry to hear about your negative experience. would like to clarify that AriX is not a standalone auto-trading system or guaranteed profit tool-it is an indicator that provides trend, TP, and SL guidance. Its effectiveness depends on using it with the specific strategy and rules provided in the description/user guide. Trading without the recommended setup or risk management can lead to results like the ones you mentioned, especially in highly volatile instruments such as BTC and XAU.
I'm always happy to assist users to get the most out of the indicator. Please feel free to contact me via private message so can provide guidance on the correct usage and strategy to improve your results. Thank you again for your feedback.
Respuesta al comentario