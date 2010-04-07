SMMA Bands Indicator

El indicador de bandas SMMA es una herramienta avanzada de negociación basada en la volatilidad que crea 6 niveles dinámicos de soporte y resistencia en torno a una envolvente formada por dos medias móviles suavizadas (SMMA).

    Este indicador combina la fiabilidad de la identificación de tendencias SMMA con la precisión de las bandas de volatilidad basadas en la desviación estándar, por lo que es adecuado tanto para estrategias de seguimiento de tendencias como de reversión de medias.
    Cada banda tiene su propio búfer para su uso en EA.

    siéntase libre de hacer sugerencias y añadir comentarios, siempre responderé cuidadosamente.
    deseándole buenas operaciones.
    Elie


