Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe

4.91

***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado.

El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Points of Interest (POI), señales sin repaint y niveles de Auto Fibonacci para ayudar a detectar retrocesos y puntos de giro con precisión.

Las señales y alertas en tiempo real garantizan que no se pierdan oportunidades importantes cuando el precio entra en zonas clave o cuando ocurre una señal de reversión dentro de dichas zonas.

Además, el sistema funciona tanto como un Indicador como un Sistema de Señales (2 en 1), combinando el análisis de zonas con señales de entrada en tiempo real en una sola herramienta. También puede personalizarse completamente para adaptarse a cualquier estilo de trading.***

---------------------------------------------------------------------------------

🎁 ¡GRATIS! FABLE Pro Suite – Kit de herramientas todo en uno para traders de Smart Money

Cuando compras este indicador, recibirás el FABLE Pro Suite completamente gratis.

Una herramienta esencial que todo trader de Smart Money Concepts (SMC) debe tener.
Dise------------------------------------------------------ñada exclusivamente para los seguidores de SMC FABLE.
Te ayuda a analizar con mayor precisión y tomar decisiones de manera eficiente.
Descarga instantánea disponible tras la compra – ¡no necesitas esperar!

---------------------------------------------------------------------------------

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide :https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

---------------------------------------------------------------------------------

📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo

---------------------------------------------------------------------------------

Importancia Clave del Sistema

  • Lee la estructura del mercado de forma clara y sistemática.
El sistema detecta automáticamente la Market Structure (BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH) con una distinción precisa entre estructura Internal y External, permitiéndote comprender la verdadera dirección del mercado sin confusión.

  • Identifica las Zonas Clave Antes que los Demás

Point of Interest (POIs), Order Blocks (OB), Supply & Demand Zones (SD), Fair Value Gaps (FVG) y Volumized Order Blocks (VOB) se generan automáticamente para resaltar áreas con alta probabilidad de reversión del precio.

  • Toda la Información Esencial del Mercado en un Solo Lugar

El sistema unifica todas las herramientas cruciales: Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels y los datos de las sesiones de trading globales, proporcionando una visión completa y estructurada del comportamiento del mercado.

  • Confianza en Cada Trade Entry

Las señales de reversión en tiempo real y las alertas instantáneas cuando el precio entra en las zonas clave te ayudan a capturar las oportunidades correctas en el momento adecuado.

  • Planificación Estratégica Transparente y Backtesting Verificable

Todas las zonas permanecen visibles en los datos históricos, lo que permite realizar un backtesting preciso y desarrollar estrategias de trading consistentes y repetibles.

  • Flexible para cada estilo de trading, incluido tu enfoque único

Todas las señales, herramientas y elementos del gráfico pueden personalizarse libremente para adaptarse a tu método de trading, y además se integran de manera fluida con The FABLE Pro Suite.

  • 100% Operación en Tiempo Real | No Repaint

Todos los datos se actualizan instantáneamente con el movimiento en vivo del mercado, garantizando que tu análisis refleje siempre las condiciones actuales.

---------------------------------------------------------------------------------

Este indicador está diseñado para ser tanto flexible como potente. Puede utilizarse con oro, pares de divisas mayores y menores, así como con otros activos, para ayudarle a analizar el mercado y tomar decisiones de trading con confianza. ***

---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Gracias por tu interés y apoyo a los productos de SMC FABLE.
Contáctanos: Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia, no dudes en enviarnos un mensaje privado.***

------------------------------------------------------

Thailand2407
89
Thailand2407 2025.12.11 00:00 
 

I have used a few indicators on the market, but I have to say there's nothing very close to this indicator. When you use it right, it is a GEM of an indicator. I have made very good profit with this indicator; it really helps me to identify the market. I really hope there are more updates. The developer deserves a 5-star rating; they are always replying to any questions and any help I need. I would give this indicator 5 STARS, 100%.

thanatchai soeykratok
142
thanatchai soeykratok 2025.11.29 13:01 
 

ขอบคุณมากครับ เป็นอินดิเคเตอร์ ที่ดีมากๆ

Abdullah Alhariri
767
Abdullah Alhariri 2025.11.20 16:21 
 

I bought this app a long time ago and it wasn't very helpful then. After a year, I saw it again and decided to check it out, impressed with the updates and details. It's everything I need in one indicator. Thanks so much, please don't change it. I love it as it is.

Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilidades
Freddy Djousse
43
Freddy Djousse 2025.12.12 19:37 
 

ça fait plusieurs jours que j'utilise cet indicateurs et je suis pleinement satisfait, les zones sont claires et précises.

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.12.13 05:22
Cher Freddy Djousse, Je vous remercie beaucoup pour votre avis. Je suis actuellement en train d’affiner et d’améliorer davantage les zones, et je continue à développer le programme de manière continue. Merci encore.🙏💙 Si vous rencontrez la moindre difficulté lors de l’utilisation de l’indicateur, n’hésitez pas à me contacter à tout moment. Cordialement, Siri 💙
Thailand2407
89
Thailand2407 2025.12.11 00:00 
 

I have used a few indicators on the market, but I have to say there's nothing very close to this indicator. When you use it right, it is a GEM of an indicator. I have made very good profit with this indicator; it really helps me to identify the market. I really hope there are more updates. The developer deserves a 5-star rating; they are always replying to any questions and any help I need. I would give this indicator 5 STARS, 100%.

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.12.11 10:58
Dear [Thailand2407], Thank you very much for your valuable review.🙏 I’m truly happy to hear that the indicator has helped you analyze the market and achieve good results.
I will continue to improve and develop the indicator to make it even better for you and all users.
If you experience any inconvenience while using it, please feel free to contact me anytime.
Thank you once again for your support. Best regards, Siri💙
RafaTrader123
24
RafaTrader123 2025.12.06 15:17 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.12.07 02:39
Dear RafaTrader123
Thank you very much for supporting my product, and also for your suggestions and the valuable review — I truly appreciate it.🙏💙
I’ve already prepared the manual user guide for you. As for the tutorial videos for the different features, I will create them as soon as possible. Thank you so much for the suggestion — even though I’m not very skilled at video editing, I will do my best because I understand how important this is.I always reply to every customer because I genuinely appreciate the effort they take to reach out to me, and every customer is important to me. If you encounter any issues or need any assistance, please feel free to contact me anytime. Best regards,Siri😊💙
thanatchai soeykratok
142
thanatchai soeykratok 2025.11.29 13:01 
 

ขอบคุณมากครับ เป็นอินดิเคเตอร์ ที่ดีมากๆ

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.11.29 16:01
สวัสดีค่ะ คุณ thanatchai soeykratok ขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนสินค้าและรีวิวที่มีคุณค่ามากๆ เราจะพัฒนาอินดิเคเตอร์ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน สามาถติดต่อผ่านข้อความส่วนตัวเข้ามาได้ตลอดนะคะ🙏💙 Best regards, Siri😊💙
Abdullah Alhariri
767
Abdullah Alhariri 2025.11.20 16:21 
 

I bought this app a long time ago and it wasn't very helpful then. After a year, I saw it again and decided to check it out, impressed with the updates and details. It's everything I need in one indicator. Thanks so much, please don't change it. I love it as it is.

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.11.21 13:33
Dear abuomer2021 Thank you so much for supporting my product from the very beginning. I truly appreciate it. I will continue improving and refining the program. Thank you for coming back to leave a review — it means so much and is truly valuable to me. If you ever experience any inconvenience while using the program, please feel free to contact me via private message anytime. Best regards, Siri 🙏💙
mitchelldabe
82
mitchelldabe 2025.11.19 04:55 
 

One of the best tools for any traders to have.

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.11.19 13:28
Dear mitchelldabe Thank you very much for your valuable review. I will continue improving the indicator consistently.
If you need any further assistance, please feel free to message me anytime.🙏💙
Best regards, Siri 🥰
Naing Khamdhang
163
Naing Khamdhang 2025.11.18 02:05 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.11.18 04:30
Dear Naing Khamdhang ,Thank you very much for your wonderful review. Your review means a lot to me and gives me motivation to continue improving this indicator, as well as helping all customers gain the maximum benefit from it.🙏💙
If you experience any inconvenience while using it, you can contact me anytime. Best regards, Siri😊
Amani Charles
29
Amani Charles 2025.10.28 09:33 
 

I bought this indicator, and it is one of the best in the market.

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.10.28 13:56
Dear [Amani Charles], Thank you so much — I truly appreciate your valuable review.🙏
It’s a great encouragement that motivates me to keep improving this indicator even further,
so that all customers can gain the maximum benefit from it.
And very soon, there will definitely be some great new updates coming as well 💙
If you encounter any issues or have any questions while using it, please feel free to reach out to me anytime — I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
Carlos B Ferreira
144
Carlos B Ferreira 2025.10.24 03:46 
 

I bought this indicator a few days ago and it's excellent! Thank you for this incredible indicator!

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.10.24 12:45
Dear [Carlos B Ferreira], Thank you so much for supporting our product 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it. If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
Maumau1207
34
Maumau1207 2025.10.24 00:48 
 

I bought the product and I'm loving it. It's really great, but I can't update it. I think my license has expired. How can I update it?

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.10.24 12:43
Dear [Maumau1207], Thank you so much for supporting our product 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it. If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. *** I’ve contacted you via private message.If you need any further assistance, feel free to message me anytime. Best regards, Siri💙
Fariz_CTA
24
Fariz_CTA 2025.10.22 06:04 
 

I've purchased and used this amazing indicator. However, I've come up with an idea for further development: the OB indicator, which has a valid breakout, should be removed. This will make the display cleaner and less confusing. I really hope there will be an update soon. Best of luck to you all.

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.10.22 11:48
Dear [Fariz_CTA], Thank you so much for supporting our product 🙏💙
We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it.
If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
drutrades
176
drutrades 2025.10.17 10:44 
 

I've bought a lot of junk off this market over the last 5 years but this is honestly the best indicator system i've ever used. I back tested it and i used it on an FTMO trial this week and killed it in a week. There are indicators that individually do what this one system does all encompassing. Dev, keep up the solid work. Seriously! Amazing job!

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.10.17 13:04
Dear [ drutrades], Thank you so much for supporting us and trusting our tool 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator, so that all our customers can get the most value from it. If you ever encounter any difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
SEAN
190
SEAN 2025.10.13 18:15 
 

I really love this tool, it caught my incorrect market structure this morning to avoid a loss right at my first day usage.

Siri is helpful in supporting me in various bothering question : D I have been using TradingView for charting a lot, I'm not sure whether Siri can design a TradingView version, I will definitely buy it!

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.10.14 06:37
Dear [wangshiyuan88], Thank you so much for supporting us and trusting our tool 🙏💙
We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator, so that all our customers can get the most value from it. If you ever encounter any difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out anytime. I’m always happy to help. Best regards,
Siri 🥰💞
Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar
1077
Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar 2025.10.05 19:41 
 

great and most accurate indicator our there, and professional support, since using this indicator, I have made consistent profit, and its keep growing my account

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.10.06 06:07
Dear Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar ,
Thank you very much for supporting my product and for your valuable review.💙🙏 We’re very glad that our indicator has been helpful and contributed to the growth of your account. We will continue to improve our product even further. Best regards, Siri
Preshy12
34
Preshy12 2025.09.23 06:38 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.09.23 07:41
Dear Preshy12, Thank you very much for supporting my product and for your review and question.🙏💙 First, please allow me to clarify a few things: 1.) Regarding bonus indicators for customers, I’ve already attached them at the top of the product page. You can download and use them directly without the need to inbox me.
2.) I cannot know who has purchased, so I’m unable to inbox customers first. 3.) The Volume Profile is included in the FABLE Pro Suite, which I’ve provided for free. You can download and use it right away. 4.) As for the new feature: Volumized Order Blocks (VOB), I already announced on YouTube and in the User Manual (at the top section) that I needed to verify its accuracy before updating it in version 2.22, in order to ensure the best performance for customers. Now, it has already been updated. I sincerely apologize for the misunderstanding, but I really cannot inbox customers first. *** Most customers usually inbox me first with questions, and for faster support, I always reply as quickly as possible. Best regards,
Siri
silvantrader1970
34
silvantrader1970 2025.09.20 17:56 
 

Comprei recentemente o indicador, mas não possui o recurso de volume no bloco de ordem, é uma atualização? Está disponível?

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.09.21 01:12
Dear silvantrader1970 , Thank you very much for supporting my product, and for your review and question 🙏
The Volume feature in Order Blocks (Volumized Order Blocks – VOB) will be included in the next update (V.2.22), which will be released very soon This update will make Order Block analysis even more accurate and powerful by using Volume to filter out stronger zones. We’ll be rolling out the update very soon 💙 Best regards,
Siri
xaxotf
296
xaxotf 2025.09.12 23:07 
 

I was a bit skeptical, but after seeing so many good reviews, I decided to try this indicator. After a couple of months, all I can say is that I love it!! Thanks to the author!!

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.09.13 04:03
Dear [xaxotf], Thank you so much for choosing and supporting my product 🙏💙 I truly appreciate your valuable review and will remain committed to continuously improving and updating the indicator.
If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you. Best regards,
Siri
julius Santos
26
julius Santos 2025.08.28 07:24 
 

I have bought it. How do I use it? Please teach me how to open a good and correct position. Thank you. I'm waiting for your news.

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.08.29 04:08
Dear [julius Santos], Thank you very much for supporting my product 🙏💙
I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and enhance the indicator based on your suggestions. Thank you once again. Our indicator provides BUY-SELL signals but does not automatically set Stop Loss or Take Profit. Instead, it helps you identify high-probability trading zones and potential reversal areas within key levels, as well as highlight important market structures such as BOS, CHoCH, Order Blocks, Supply & Demand, and Liquidity Zones. You can use these signals together with your risk management rules to set SL and TP according to your trading style. Best regards,
Siri
VistaWeb
27
VistaWeb 2025.08.20 19:38 
 

Hi Sirikorn Rungsang, I purchased this indicator last week since I would like to try trading following SMC. It looks perfect! Thank you for this indicator and I hope you keep op developing! Kind Regards from the Netherlands

BTW, do you offer/sell the trade manager also seperately? I found out about the other version to late ;)

Edited: I asked about a manual, but I overlooked the manual you provided, so thank you for that aswell!

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.08.21 06:57
Dear [VistaWeb ], Thank you so much for supporting my product 🙏💙
I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and update the indicator regularly. I’ll reach out to you via private message. Best regards,Sirikorn
Jose Antonio Cantonero Velasco
453
Jose Antonio Cantonero Velasco 2025.08.14 15:41 
 

Hey! :D Great product Sirikorn! Thanks for this product, it help me a lot and you gained a customer, i would like to see more products make it for you!Forward!

Sirikorn Rungsang
5101
Respuesta del desarrollador Sirikorn Rungsang 2025.08.15 04:06
Dear [Jose Antonio Cantonero Velasco], Thank you so much for supporting my product! 🙏💙 I truly appreciate your valuable review. I’m glad to hear that what I’ve worked hard to develop has helped you a lot. A new product will definitely be coming in the near future, as we are currently developing it. Best regards
12
