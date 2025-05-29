HTF Vision - Visualizador de velas de marco temporal superior

Gratis ahora, celebrando el lanzamiento de la utilidad Live Chart Viewer https://www.mql5.com/en/market/product/158488





HTF Vision proporciona a los operadores una forma intuitiva de visualizar la acción del precio en un marco de tiempo superior directamente en su gráfico actual. Este potente indicador superpone datos de velas de marcos temporales superiores seleccionados (H1, H4 o Diario) como cuadros personalizables, lo que le ofrece un contexto instantáneo de los movimientos más amplios del mercado sin cambiar de gráfico.

Características principales:

Selección Multi-Tiempo : Elija entre plazos de 1 hora, 4 horas o diario.

: Elija entre plazos de 1 hora, 4 horas o diario. Visualización adaptable : La altura de los cuadros se ajusta automáticamente en función de la volatilidad de los precios.

: La altura de los cuadros se ajusta automáticamente en función de la volatilidad de los precios. Actualizaciones en tiempo real : Muestra las velas completadas más recientes del marco temporal seleccionado

: Muestra las velas completadas más recientes del marco temporal seleccionado Visualización limpia : Superposición no intrusiva que mantiene la legibilidad del gráfico

: Superposición no intrusiva que mantiene la legibilidad del gráfico Ajustes personalizables: Ajuste el número de velas mostradas y la apariencia del cuadro

Perfecto para:

Swing traders que analizan patrones diarios en plazos inferiores

Scalpers que necesitan contexto H1/H4 en gráficos de minutos

Análisis en múltiples marcos temporales sin cambiar de gráfico

Identificación de niveles clave de soporte/resistencia en plazos superiores

Confirmación de configuraciones comerciales con un sesgo de plazos superiores

Cómo funciona: HTF Vision obtiene datos auténticos de velas de su corredor y los muestra como cuadros codificados por colores en su gráfico actual. Los cuadros verdes representan velas alcistas, los cuadros rojos representan velas bajistas, coincidiendo con la visualización estándar de velas.

Transforme su análisis de operaciones con HTF Vision: vea el panorama general sin perder de vista su marco temporal de ejecución.