Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5

Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro.

Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio.

  • El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 compras subsiguientes.

  • Precio Final: $498

Características que Definen su Ventaja Analítica Gold Sniper Scalper Pro es un conjunto de herramientas integral diseñado para proporcionarle conocimientos profundos y una clara ventaja estadística:

La guía detallada de uso del indicador, que incluye información sobre el sistema, las personalizaciones de entrada y las notas sobre el uso del indicador, se ha presentado en el artículo de MQL a continuación. Por favor, consulte el documento.

Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs

  • Arquitectura Multialgorítmica: El núcleo del sistema es una combinación inteligente de múltiples algoritmos analíticos, que funcionan en sincronía para filtrar el ruido del mercado e identificar posibles puntos de entrada/salida.

  • Detección de Señales Optimizada: Optimizado para estrategias de Scalping e Intradía en XAU/USD, ayudándole a reconocer oportunidades para una acción rápida y decisiva.

  • Filtro de Tendencia Inteligente: Una característica crucial que minimiza las señales falsas durante condiciones de mercado desfavorables, asegurando que centre los recursos en operaciones potenciales.

  • Análisis de Perfil de Volumen (Volume Profile): Lleva el Análisis de Volumen profesional a MetaTrader. Comprenda dónde el mercado está concentrando Valor (VAH/VAL) y dónde está el Mayor Volumen Negociado (POC) para una colocación estratégica de órdenes.

  • Escáner de Múltiples Marcos de Tiempo: Proporciona la capacidad de sincronizar sus decisiones monitoreando las condiciones clave del mercado a través de múltiples marcos de tiempo simultáneamente.

  • Panel de Información Intuitivo: Todos los datos críticos, como la Relación R:R, la Volatilidad del Mercado (ATR) y la Tasa de Ganancias del Backtest, se muestran directamente en el gráfico para respaldar su gestión de riesgos y la ejecución segura de órdenes.

  • Sistema de Notificación Profesional: Asegúrese de no perderse nunca una señal crítica con alertas instantáneas a través de Correo Electrónico, Pop-up y Notificaciones Push.

Lleve la Negociación de Oro al Siguiente Nivel Gold Sniper Scalper Pro está diseñado para ser la base de su estrategia de Scalping de Oro. Proporciona la claridad, la disciplina y los datos analíticos necesarios para que usted tome decisiones de negociación controladas.

raja5655
852
raja5655 2025.12.05 15:46 
 

An excellent indicator, and the author is cooperative and diligent in developing and improving it. He deserves thanks for this effort.

Kittisak Waingtanjuntra
181
Kittisak Waingtanjuntra 2025.12.02 04:55 
 

There’s no such thing as a holy grail indicator, but this one is really great. It helps a lot with decision-making, has strong signal alerts and lots of essential values for making decisions. It’s honestly very good — everything I need in one tool.

Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.29 10:32 
 

Great Indicator. Very clear entry and exit. I didnt notice any reprint. Because it is a scalper, it is hard to chase the entry (even with alerts), especially on M1. But I managed to program python program to monitor and enter trade according to alert. But overall, very unique scalper program. It is a real gem if you managed to work with this indicator. Please continue the good work Ich Khiem Nguyen. Thanks

Visual ATR Candlestick Scanner Pro
Ich Khiem Nguyen
Indicadores
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO - Reconocimiento de Patrones Mejorado El Visual ATR Candlestick Scanner Pro es un indicador diseñado para identificar y filtrar automáticamente patrones de velas comunes, proporcionando una visión más clara de posibles reversiones o continuaciones del mercado. I. Características Clave y Funcionalidad 1. Reconocimiento Automatizado de Patrones de Velas El indicador reconoce automáticamente más de 25 patrones de velas profesionales, clasificados en grupos claros
cjkendon
43
cjkendon 2025.12.22 15:28 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

quoctoan2903bn
31
quoctoan2903bn 2025.12.22 14:54 
 

disappointed

Rochene Van
23
Rochene Van 2025.12.19 15:05 
 

I'd like my $98 back because I'm not getting good signals no matter how well I configure it, and I keep getting notifications from TFs that I'm not using as a scalper! I'm not saying it's supposed to be a magic indicator that makes my money, but it mainly helps with decision-making and determining TPs, and I'm seeing so many setups go wrong, and it's been like that for three days now! I've sent an email asking for the correct settings, but I still haven't received a response. I want my money back because this is a scam!

Ich Khiem Nguyen
859
Respuesta del desarrollador Ich Khiem Nguyen 2025.12.20 01:46
I am very sorry for not checking my email thoroughly. You are the first person to contact me via email regarding support and inquiries about the indicator. For a faster response, please feel free to use the direct messaging feature on the platform.
Depending on the market conditions and the timeframe you are using, there will be periods when the indicator is less effective. This is why the statistical data table will be very helpful for you. While some signals may fail, looking at the overall picture, TP1 and TP2 still maintain a success rate of over 50%–70% at times. Please focus on the long-term performance and maintain strict capital management.
The default settings are designed for general use across all timeframes. Based on user feedback, using the M5 timeframe combined with market context will provide you with higher-quality signals.
The most important factor is whether you are strictly following the indicator or exiting trades too early. It ultimately comes down to having discipline and trust in the system
provanet
111
provanet 2025.12.19 09:48 
 

The product is still in beta: it has many bugs and continuous percentage changes in take profits. Moreover, notifications do not arrive, even with VPS active. It's not usable at the moment, and that's a shame because it looked like a good product on paper

Ich Khiem Nguyen
859
Respuesta del desarrollador Ich Khiem Nguyen 2025.12.19 09:57
The notification function is still working normally, including the mobile notification mode. Please double-check your platform's notification settings
raja5655
852
raja5655 2025.12.05 15:46 
 

An excellent indicator, and the author is cooperative and diligent in developing and improving it. He deserves thanks for this effort.

Russell
50
Russell 2025.12.03 11:36 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Kittisak Waingtanjuntra
181
Kittisak Waingtanjuntra 2025.12.02 04:55 
 

There’s no such thing as a holy grail indicator, but this one is really great. It helps a lot with decision-making, has strong signal alerts and lots of essential values for making decisions. It’s honestly very good — everything I need in one tool.

Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.29 10:32 
 

Great Indicator. Very clear entry and exit. I didnt notice any reprint. Because it is a scalper, it is hard to chase the entry (even with alerts), especially on M1. But I managed to program python program to monitor and enter trade according to alert. But overall, very unique scalper program. It is a real gem if you managed to work with this indicator. Please continue the good work Ich Khiem Nguyen. Thanks

ksl55
55
ksl55 2025.10.26 00:50 
 

Looks better and more professional. Let me test the functionality and will come back for more commnet. So, far, I appreciated very much his effort, dedication and wonderful support/advice

jcasas311948 Casas
118
jcasas311948 Casas 2025.10.15 12:28 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario