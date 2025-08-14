Gold Entry Sniper
- Indicadores
- Tahir Mehmood
- Versión: 4.0
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 7
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro
Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal. Ideal para scalpers y traders de medio plazo.
Características y Ventajas Clave
-
Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel.
-
Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico según la volatilidad.
-
Panel Profesional en el Gráfico – Señales, niveles ATR, línea media de regresión y sesgo del mercado.
-
Marcadores Claros de Compra/Venta – Flechas y etiquetas automáticas.
-
Alertas de Salida y Gestión de Operaciones – Detección automática de salidas para asegurar ganancias.
-
Totalmente Personalizable – Colores, posiciones, parámetros ATR y regresión.
-
Optimizado para Oro (XAUUSD) – Perfecto para M1–M15, también útil para Forex, índices y criptomonedas.
¿Por Qué Elegir Gold Entry Sniper?
Combinación de ATR, confirmación multitemporal y un panel visual profesional para encontrar las mejores entradas en oro.
