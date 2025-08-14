Gold Entry Sniper

5

Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro

Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal. Ideal para scalpers y traders de medio plazo.

Características y Ventajas Clave

  • Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel.

  • Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico según la volatilidad.

  • Panel Profesional en el Gráfico – Señales, niveles ATR, línea media de regresión y sesgo del mercado.

  • Marcadores Claros de Compra/Venta – Flechas y etiquetas automáticas.

  • Alertas de Salida y Gestión de Operaciones – Detección automática de salidas para asegurar ganancias.

  • Totalmente Personalizable – Colores, posiciones, parámetros ATR y regresión.

  • Optimizado para Oro (XAUUSD) – Perfecto para M1–M15, también útil para Forex, índices y criptomonedas.

¿Por Qué Elegir Gold Entry Sniper?

Combinación de ATR, confirmación multitemporal y un panel visual profesional para encontrar las mejores entradas en oro.


Comentarios 2
Donaldo1329
35
Donaldo1329 2025.08.27 16:20 
 

EXCELENT OWNER

Riaan van
92
Riaan van 2025.11.04 21:34 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Donaldo1329
35
Donaldo1329 2025.08.27 16:20 
 

EXCELENT OWNER

