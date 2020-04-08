Reversal Entry Pro Indicator and Scanner

INDICADOR REVERSAL ENTRY PRO

El arma secreta del dinero inteligente para localizar las zonas de inversión extremas


INTRODUCCIÓN: EL DILEMA DEL OPERADOR

Todo operador conoce la frustración:
Ve un mercado que alcanza extremos, pero ¿cuándo entra?
¿Cómo distingue entre un retroceso menor y un cambio de tendencia importante?
¿Dónde colocar un stop loss que no sea ni demasiado ajustado ni demasiado amplio?

BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75
✦-------------------------------------------------------------------✦
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ ✧･ﾟ: * ✧･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ✧ *:･ﾟ✧ ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ "El mercado respira... nosotros nos movemos entre sus pulsaciones" 𥁑 ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ ░▒▓" Precisión | Ritmo | Flujo "▓▒░ ║┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
✦-------------------------------------------------------------------✦
La mayoría de los indicadores de reversión le dan zonas vagas o señales de retraso.
Te dejan adivinando sobre el momento de entrada, la colocación de paradas y los objetivos de beneficios.

Reversal Entry Pro elimina las conjeturas.

---

¿QUÉ ES REVERSAL ENTRY PRO?

Reversal Entry Pro es un indicador estadístico de reversión basado en probabilidades que identifica los puntos de inflexión extremos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los indicadores tradicionales que reaccionan al precio, Reversal Entry Pro anticipa dónde es estadísticamente probable que el precio revierta basándose en el comportamiento histórico de las oscilaciones.

No sólo le muestra "zonas potenciales de reversión", sino que le proporciona puntos exactos de entrada, niveles de stop loss y objetivos de beneficios basados en el análisis de percentiles de movimientos pasados del mercado.

---

CÓMO FUNCIONA: LA CIENCIA DETRÁS DE LAS SEÑALES

Tecnología principal: Análisis estadístico de percentiles

El indicador analiza los datos históricos de las oscilaciones para comprender:

1. Cuánto se mueve normalmente el precio después de un punto de pivote (percentil de precio)
2. 2. Cuánto tiempo suelen durar esos movimientos (percentil de tiempo).

Al comparar la estructura actual del mercado con los patrones históricos, identifica cuándo el precio ha alcanzado un extremo estadístico en el que los retrocesos son altamente probables.

El sistema de tres componentes:

1. MOTOR DE DETECCIÓN DE PIVOTES
Identifica automáticamente los máximos y mínimos de las oscilaciones en función de la longitud de oscilación elegida, filtrando el ruido del mercado.
2. ZONAS DE PREVISIÓN DE PERCENTILES
Proyecta cuatro zonas de probabilidad clave (25%, 50%, 75%, 90%) que muestran dónde es estadísticamente probable que llegue el precio en plazos específicos.
3. CONFIGURACIONES COMERCIALES AUTOMATIZADAS
Genera planes comerciales completos con niveles de entrada, stop loss y take profit basados en relaciones óptimas de riesgo-recompensa.

---

METODOLOGÍA DE NEGOCIACIÓN

Configuración alcista:

1. Detección de pivote: Identifica un mínimo oscilante
2. Señal de entrada: Espera a que el precio alcance la zona del percentil 25
3. Precio de entrada: Entrar en la línea del percentil 25%
4. Stop Loss: Colocar a 2 ATR por debajo de la entrada (adaptable a la volatilidad del mercado)
5. Take Profit: Objetivo en la zona del percentil 75

Configuración bajista:

1. Detección de pivote: Identifica un máximo oscilante
2. Señal de entrada: Espera a que el precio alcance la zona del percentil 25
3. Precio de entrada: Entrar en la línea del percentil 25%
4. Stop Loss: Colocar a 2 ATR por encima de la entrada
5. Take Profit: Objetivo la zona del percentil 75

---

CARACTERÍSTICAS CLAVE QUE LO DIFERENCIAN

1. Precisión estadística, no conjeturas

- Zonas de probabilidad backtested basadas en datos reales de mercado
- Sin ajuste de curvas - utiliza análisis de percentiles de oscilaciones recientes
- Adaptable a la volatilidad actual mediante stops basados en ATR

2. Gestión completa de operaciones

- Niveles automáticos de entrada, stop loss y take profit
- Relación riesgo-recompensa mostrada para cada configuración
- Objetivos de beneficios basados en porcentajes (25%, 50%, 75%, 90%)

3. Escáner de mercado multihorario

- Escaneo de señales en tiempo real en todos los símbolos
- Visualización del marco temporal para cada señal (M5, H1, D1, etc.)
- Clasificación de la probabilidad de las 5 mejores oportunidades de negociación
- Escaneo con un solo clic de toda la lista de vigilancia del mercado

4. Personalizable según su estilo de negociación

- Sensibilidad de swing ajustable (parámetro Swing Length)
- Zonas percentiles personalizables (mostrar/ocultar 25%, 50%, 75%, 90%)
- Personalización visual (colores, estilos, tamaños)
- Opción de datos normalizados para un análisis coherente entre instrumentos

5. Visualización profesional

- Gráficos claros y despejados
- Etiquetas de texto blancas para una visibilidad máxima
- Resaltado de zonas con recuadros semitransparentes
- Marcadores de punto de giro con indicación de dirección

---

POR QUÉ LOS OPERADORES ADORAN REVERSAL ENTRY PRO

Para nuevos operadores:

- Elimina la parálisis por análisis - las señales son claras y procesables
- Enseña la estructura de negociación adecuada con entradas, stops y objetivos predefinidos
- Reduce la operativa emocional siguiendo probabilidades estadísticas
- El escáner integrado encuentra las mejores oportunidades sin necesidad de búsqueda manual

Para operadores con experiencia:

- Añade ventajas estadísticas a las estrategias existentes
- Confirma zonas de inversión con múltiples niveles de probabilidad
- Ahorra tiempo de análisis con la generación automática de configuraciones
- Mejora la gestión del riesgo con stop losses basados en ATR

Para operadores profesionales:

- Capacidad multiinstrumento a través del escáner de mercado
- Metodología coherente en todos los plazos
- Ventaja cuantificable basada en probabilidades históricas
- Análisis estadístico de nivel institucional en un paquete para minoristas

---

ESCENARIOS DE NEGOCIACIÓN REALES

Escenario 1: Principales pares de divisas

- El EUR/USD forma un máximo diario
- El indicador muestra que el precio se acerca a la zona bajista del 25
- Entrar en corto con stop 2 ATR, objetivo zona 75%.
- Resultado: se consigue una relación riesgo-recompensa de 1:3+.

Escenario 2: Futuros sobre índices bursátiles

- S&P 500 crea un mínimo oscilante de 4 horas
- El precio alcanza un percentil alcista del 25
- Entrar en largo, stop a 2 ATR por debajo
- Resultado: El movimiento a la zona del 75% se completa dentro del plazo previsto

Escenario 3: Criptomoneda

- Bitcoin forma un máximo en el gráfico horario
- El escáner identifica la oportunidad #1
- Ejecutar la configuración bajista con confianza estadística
- Resultado: Inversión rentable en un mercado volátil

---

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
- Plazos: Todos (M1 a Mensual)
- Mercados: Divisas, Acciones, Futuros, Criptodivisas, Materias Primas
- Barras mínimas requeridas: 100+
- Uso de recursos: Ligero, optimizado para el rendimiento

Parámetros de entrada:

- Swing Length (sensibilidad ajustable)
- Periodo ATR (ajuste de volatilidad)
- Porcentaje de riesgo por operación
- Mostrar/Ocultar zonas percentiles
- Opciones de personalización visual
- Activar/desactivar escáner

---

LA DIFERENCIA DE REVERSAL ENTRY PRO

Otros indicadores Reversal Entry Pro
Señales de retraso Zonas de probabilidad líderes
Zonas imprecisas Niveles exactos de entrada/salida
Sin gestión de riesgos Stop loss y take profit incorporados
Escáner de marco temporal único Escáner de marco temporal múltiple
Interpretación subjetiva Probabilidad estadística
Gráficos desordenados Visualización limpia y profesional

---

PARA QUIÉN ES ESTE INDICADOR

Swing Traders que buscan entradas de reversión con ventaja estadística
Operadores de posición que necesitan confirmación para movimientos más grandes
Operadores diarios que desean señales claras de inversión intradía
Operadores con aversión al riesgo que desean parámetros de riesgo predefinidos
Operadores multiinstrumento que necesitan un escáner de mercado
Operadores sistemáticos que buscan un enfoque basado en reglas
Operadores manuales que buscan aumentar su análisis
Operaciones automatizadas (con la función de ejecución automática activada)

---

RESULTADOS QUE PUEDE ESPERAR

- Entradas de mayor probabilidad: Entre en los extremos estadísticos donde las reversiones son más probables
- Mejor relación riesgo-recompensa: Proporciones típicas de 1:2 a 1:4 basadas en movimientos del 25% al 75%.
- Reducción de las operaciones emocionales: Siga las probabilidades estadísticas, no las emociones
- Eficiencia temporal: El escáner encuentra las mejores oportunidades en todos los mercados
- Metodología coherente: El mismo enfoque funciona en todos los instrumentos y plazos
- Gestión clara de las operaciones: Sepa exactamente dónde entrar, parar y tomar beneficios

---

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

P: ¿En qué mercados funciona?
R: Cualquier mercado con suficiente volatilidad - Forex, acciones, índices, materias primas, criptodivisas.

P: ¿Cuál es el marco temporal óptimo?
R: Funciona en todos los marcos temporales, pero de H1 a Diario tienden a producir las señales más fiables.

P: ¿Cuántas operaciones por semana?
R: Depende de las condiciones del mercado, normalmente 2-5 configuraciones de alta calidad por semana por instrumento.

P: ¿Es un sistema independiente?
R: Sí, con reglas de entrada, stop loss y recogida de beneficios. También se puede combinar con otros análisis.

P: ¿Cuál es la curva de aprendizaje?
R: Mínima - las señales son visuales e intuitivas. La mayoría de los operadores obtienen beneficios en su primera semana.

P: ¿Se repinta?
R: No, una vez que se identifica un pivote y se dibujan las zonas, éstas no cambian.

P: ¿Está disponible la negociación automática?
R: Sí, incluye la función opcional de autoejecución (utilícela con una gestión adecuada del riesgo).

---

SU INVERSIÓN EN TRADING PROFESIONAL

La mayoría de los operadores gastan miles en cursos, tutorías y pérdidas por ensayo y error tratando de dominar el trading de inversión.

Reversal Entry Pro le ofrece:

- Ventaja estadística desarrollada a partir del análisis de datos de mercado
- Completo sistema de gestión de operaciones
- Escáner de mercado que ahorra horas de trabajo manual
- Herramienta profesional utilizada por operadores institucionales
- Actualizaciones y mejoras de por vida

Precio: Pago único de 50
(Comparado con el coste de una mala operación o meses de pérdidas)
.

COMIENCE HOY MISMO

Haga clic en "Añadir a la cesta" para asegurar su licencia y el acceso inmediato a la descarga.

En pocos minutos, usted tendrá:

1. Archivo de indicador para MT5
2. Manual de usuario completo con ejemplos
3. Video tutoriales mostrando el uso exacto
4. Guía de los mejores ajustes para diferentes mercados
5. Acceso al servicio de atención al cliente

---

PALABRAS FINALES DE NUESTROS TRADERS

"He probado todos los indicadores de inversión que existen. Este es el único que me da puntos de entrada exactos con respaldo estadístico. Mi tasa de ganancias mejoró en un 40%". - James R., Trader profesional

"El escáner por sí solo vale el precio. Encuentra oportunidades que me habría perdido en 28 pares de divisas". - Sarah L., Gestora de Fondos Forex

"Finalmente, una herramienta de reversión que no sólo muestra zonas, sino que me dice exactamente dónde entrar y salir. Cambia el juego". - Mike T., Educador de Swing Trading

---

Transforme sus operaciones de inversión de conjeturas a precisión estadística.

Haga clic en "Comprar ahora" y comience a operar con la confianza de las probabilidades estadísticas hoy mismo.

[ADD TO CART] - $50 (Pago único)

Requisitos del Sistema: Plataforma MetaTrader 5, ordenador Windows/Mac o VPS

