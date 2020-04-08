Break Retest
- Indicadores
- Ongkysetiawan
- Versión: 1.37
- Actualizado: 21 agosto 2025
- Activaciones: 5
ROMPER VOLVER A PROBAR NO REPINTAR.
FUNCIONA MEJOR A PARTIR DE M15.
Ventajas
- Menos falsas rupturas. Combinando confirmación de cierre + retest + filtro de cierre previo se reduce el ruido frente a las rupturas de máximos y mínimos.
- Planes de ejecución más ajustados. La línea de nivel trazada proporciona un punto objetivo para las entradas, la colocación del stop (justo por encima del nivel) y la estructura de toma de beneficios parciales.
- Confianzasin repintado. Las señales se colocan en la barra actual.
- Flexible en todos los mercados. Funciona en FX, índices, metales, cripto; scalping en M15 o swing en H1/H4/D1.
- Gráficos despejados. Capping/expiración de línea automática y limpieza completa al eliminar mantiene sus plantillas limpias.
Características
- No repinta.
- Requisito de reanálisis opcional ("Requisito de reanálisis", "Puntos de tolerancia de reanálisis").
- Después de una ruptura, el indicador espera a que el precio vuelva a probar el nivel roto (dentro de su tolerancia) antes de imprimir la flecha. Filtra las falsificaciones de primer toque.
- "Filtro de cierre previo. Requiere que el cierre de la barra anterior esté en el lado opuesto del nivel, otro filtro de falsas rupturas.
- Señales limpias y visibles. Códigos de flecha 233/234 por defecto; "Puntos de desplazamiento de flecha" para evitar el solapamiento de mechas. Funciona en cualquier símbolo/marco temporal.
- Líneas de nivel con mantenimiento. Dibuja líneas horizontales en el nivel roto y las gestiona: "Mantener sólo la línea más reciente por lado", "Tope por lado (ignorado si es sólo la más reciente)", "Borrar líneas más antiguas que esta cantidad de barras (0=nunca)".
- Las líneas se eliminan automáticamente cuando se quita el indicador.
- "Control de spam por barra". Evita que las flechas duplicadas se apilen en la misma barra-tiempo.
- Alertas y push. Alertas opcionales de terminal y push de móvil en cada señal.