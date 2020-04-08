Buscador de Sesiones - Siga las Sesiones del Mercado Forex con Precisión



Adelántese al mercado con Session Finder, un elegante diseño estilo HUB para MetaTrader 5. Proporciona visibilidad en tiempo real de las principales sesiones de negociación del mundo - Sydney, Tokio, Londres y Nueva York - para que siempre sepa qué mercados están abiertos, cerrados o a punto de cambiar.

Características principales:

Estado de la sesión en tiempo real: Vea de un vistazo si una sesión está abierta o cerrada.

Cuenta atrás: Sepa exactamente cuánto tiempo falta para que se abra o cierre una sesión.

Visualización de la hora dual: Visualice simultáneamente la hora local y la del servidor.

Interfaz personalizable: Ajuste los colores, las fuentes, el tamaño de los paneles y la configuración de la pantalla para adaptarlos a su estilo de gráfico.

Diseño profesional del panel: Un diseño limpio y no intrusivo con resaltes codificados por colores para una rápida legibilidad.

Actualizaciones automáticas: Los paneles se actualizan en tiempo real, manteniendo sus decisiones de negociación alineadas con la actividad de la sesión.

Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, Session Finder le ayuda a planificar las operaciones en torno a la actividad del mercado, optimizar el tiempo, y mantener la disciplina, manteniendo la información crítica de la sesión en su gráfico.