Session Finder

Buscador de Sesiones - Siga las Sesiones del Mercado Forex con Precisión

Adelántese al mercado con Session Finder, un elegante diseño estilo HUB para MetaTrader 5. Proporciona visibilidad en tiempo real de las principales sesiones de negociación del mundo - Sydney, Tokio, Londres y Nueva York - para que siempre sepa qué mercados están abiertos, cerrados o a punto de cambiar.

Características principales:

  • Estado de la sesión en tiempo real: Vea de un vistazo si una sesión está abierta o cerrada.

  • Cuenta atrás: Sepa exactamente cuánto tiempo falta para que se abra o cierre una sesión.

  • Visualización de la hora dual: Visualice simultáneamente la hora local y la del servidor.

  • Interfaz personalizable: Ajuste los colores, las fuentes, el tamaño de los paneles y la configuración de la pantalla para adaptarlos a su estilo de gráfico.

  • Diseño profesional del panel: Un diseño limpio y no intrusivo con resaltes codificados por colores para una rápida legibilidad.

  • Actualizaciones automáticas: Los paneles se actualizan en tiempo real, manteniendo sus decisiones de negociación alineadas con la actividad de la sesión.

Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, Session Finder le ayuda a planificar las operaciones en torno a la actividad del mercado, optimizar el tiempo, y mantener la disciplina, manteniendo la información crítica de la sesión en su gráfico.


Productos recomendados
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador   Basic Support and Resistance   es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ mt4 gratuita características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimizació
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
Indicadores
RM Divergence Pro es un indicador de divergencia RSI profesional, sin repintado, diseñado para operadores que desean una visión estructural real más allá de las herramientas de divergencia clásicas. Detecta con precisión la Divergencia Regular (RD), la Divergencia Oculta (HD), la Incapacidad (IA) y la Divergencia Potencial (P-DVG) utilizando una lógica estable basada en el swing. Construido para la claridad, la precisión y el análisis limpio de la estructura del mercado. ----------------------
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Indicadores
Presentamos el indicador Power Trade Plus diseñado por un pequeño grupo de traders con varios años de experiencia operando en el mercado de forma rentable. El Power Trade Plus se deriva del indicador Power Trade, el indicador se esfuerza en entradas de francotirador de gran alcance y tomar los niveles de beneficios, con un algoritmo que puede determinar la volatilidad de los mercados y Proporciona entradas basadas en la volatilidad actual del mercado. Este indicador es mucho más eficaz en accion
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indicadores
Soporte Resistencia Indicador Catcher Características y Explicación Visión General: El Support Resistance Catcher es un indicador personalizado de MT5 diseñado para identificar y visualizar zonas de oferta (resistencia) y demanda (soporte) basado en la acción del precio de las velas. Detecta zonas donde el precio se ha invertido después de rallies o caídas, utilizando rechazos de mecha y agrupación. El indicador dibuja rectángulos horizontales para las zonas activas e históricas, con colores,
Swing points with push notification
Marouane Sammoudi
Indicadores
Swing Points Pro v2 - Indicador de máximos y mínimos mejorado con notificaciones push Resumen : El indicador Swing Points Pro v2 es una herramienta potente y fiable diseñada para ayudar a los operadores a identificar los máximos y mínimos críticos en sus gráficos. Ya sea que opere en Forex, Acciones o Cripto, esta versión actualizada proporciona características avanzadas para mejorar su análisis de mercado, con notificaciones push en tiempo real para los movimientos clave del mercado. Caracterí
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Bienvenido al indicador de reconocimiento Ultimate Harmonic Patterns Este indicador detecta el patrón de Gartley, el patrón de murciélago y el patrón de cifrado en función de HH y LL de la estructura de precios y los niveles de Fibonacci, y cuando se alcanzan ciertos niveles de fib, el indicador mostrará el patrón en el gráfico. Este indicador es una combinación de mis otros 3 indicadores que detecta patrones avanzados Características : Algoritmo avanzado para detectar el patrón con alta precisi
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Indicadores
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) Este indicador aplica el concepto de equilibrio entre tiempo y precio introducido por W.D. Gann. Detecta swings de precio en el gráfico y proyecta hacia adelante intervalos temporales de los ciclos Quarter, Half y Full, marcándolos con líneas verticales. La herramienta está diseñada para ayudar a los traders a estudiar la relación entre el tamaño del swing y el tiempo transcurrido directamente en los gráficos de MT5. Funciones Detecta máximos y mínimos de swi
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Hydra Multi Trend Dashboard MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
El Hydra Multi Trend Dashboard es una poderosa herramienta de escaneo de mercado diseñada para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Monitoriza hasta 25 pares de divisas o activos simultáneamente en los 9 marcos temporales estándar (de M1 a Mensual). Utilizando una Fórmula de Tendencia Especial patentada, el panel filtra el ruido del mercado y proporciona señales alcistas o bajistas claras y visuales, permitiendo a los operadores identificar alineaciones de tendencia de un vistazo sin cambiar de gráfico
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
Better RSI MT5
KO PARTNERS LTD
Indicadores
Este indicador mejora el Índice de Fuerza Relativa (RSI) por defecto introduciendo varias mejoras. En primer lugar, destaca visualmente las regiones de sobrecompra y sobreventa cambiando el color del RSI de blanco a rojo. En segundo lugar, incluye líneas de referencia adicionales en 20, 40, 50, 60 y 80, proporcionando un marco más claro para evaluar los valores del RSI. La característica más notable es el uso de la línea central 50 para indicar el ciclo actual del mercado. El color de la línea 5
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Prop Firm Killer EA es un sistema de trading automatizado listo para prop-firm, construido con una estricta gestión del riesgo y el cumplimiento de las reglas en mente. Se centra en la coherencia, la protección del capital y la ejecución disciplinada en lugar de la negociación agresiva. Características principales Límite de pérdida máxima diaria : detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanza el umbral de pérdida diaria. Objetivo de beneficio diario : bloquea los beneficios y desacti
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
** Todos los símbolos x Todos los plazos escanean con sólo pulsar el botón del escáner ** Descuento: El precio es de $ 50, pero ahora es sólo $ 39, oferta por tiempo limitado está activo. *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en "Trend Reversal group" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Las líneas de tendencia son el análisis técnico más famoso en el trading . Las líneas de tendencia se forman continuamente en los gráficos de los me
GorMaster Pro
Manuel Damian Ortiz Fernandez
Indicadores
GorMaster_Pro — Sesgo confiable, noticias y técnica en una sola pantalla Visión GorMaster_Pro es una herramienta indispensable para cualquier tipo de trader (scalper, intradía o swing) porque combina información fundamental y técnica para darte una lectura fiel y accionable del mercado. En una sola vista verás: sesgo direccional BUY/SELL/RANGO , ventanas de noticias en tiempo real que congelan la operativa, métricas técnicas clave (ATR_Z, RangeRatio, ADX, SpreadZ), sesiones y alertas . Todo org
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
El indicador DYJ BoS identifica y marca automáticamente los elementos esenciales de los cambios en la estructura del mercado, incluidos: Ruptura de estructura (BoS): se detecta cuando el precio realiza un movimiento significativo, rompiendo un punto de estructura anterior. Marca posibles líneas de tendencia alcista y líneas de tendencia bajista (UP & DN, es decir, nuevos máximos y nuevos mínimos continuos), y una vez que el precio rompe estas líneas, marca flechas rojas (BEAR) y verdes (BULL)
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Indicadores
Después de trabajar durante muchos meses, con la ayuda de Redes Neuronales, hemos perfeccionado la herramienta definitiva que va a necesitar para identificar niveles de precios clave (Soportes y Resistencias) y zonas de Oferta y Demanda. Perfectamente adecuado para activar sus operaciones, establecer sus acciones futuras, decidir sus niveles de Take Profit y Stop Loss, y confirmar la dirección del mercado. El precio siempre se moverá entre esos niveles, rebotando o rompiendo; de una zona a otra,
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Heiken Ashi CE Filtered MT5 es un indicador técnico para la plataforma MetaTrader 5. Integra gráficos de velas suavizadas con una estrategia de salida dinámica y un filtro de tendencia personalizable para ofrecer señales claras de compra y venta. El indicador está diseñado para mejorar la detección de tendencias y la fiabilidad de las señales reduciendo el ruido del mercado. Si desea ver más productos de alta calidad o encargar el desarrollo/conversión de sus propios productos, v
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Autor: KOUAME N'DA LEMISSA Versión: 4.0 Plataforma: MetaTrader 5 Tipo de Indicador: Gráfico / Señales visuales Visión general El ETE Detector v4.0 es un indicador técnico diseñado para detectar automáticamente patrones clásicos e inversos de Cabeza y Hombros (H&S) en gráficos MT5. Estos patrones son ampliamente utilizados para anticipar cambios de tendencia. Con esta herramienta, los operadores pueden: Detectar señales de venta (H&S clásico) y señales de comp
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indicadores
Calculadora Visual RR Ratio KS Desbloquee sin esfuerzo el dominio del riesgo-recompensa con la Calculadora Visual RR Ratio KS , un indicador elegante y profesional de MetaTrader 5 que automatiza los cálculos TP/SL y ofrece configuraciones visuales cristalinas directamente en su gráfico. Se acabaron las tediosas operaciones matemáticas manuales y los errores de cálculo: calcula al instante cantidades precisas en dólares en función del tamaño del lote y la dirección de la posición (compra/venta),
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicadores
Escáner de Panel Integrado – Su Centro de Mando del Mercado (v2.0) Descripción Corta: Deje de perder el tiempo cambiando manualmente entre docenas de gráficos. El   Escáner de Panel Integrado   es un potente escáner multi-símbolo y multi-temporalidad que vigila cada instrumento que seleccione desde un único panel.   Tras una importante revisión de su arquitectura, la versión 2.0 es más rápida, más estable y más potente que nunca.   Reciba alertas visuales instantáneas de patrones de precios, div
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
La versión gratuita de ProEngulfing es QualifiedEngulfing, con una limitación de una señal por día y menos funciones. Únete al canal de Koala Trading Solution en la comunidad de mql5 para conocer las últimas novedades sobre todos los productos de Koala. Enlace de acceso: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La versión MT4 de este producto ya está disponible para descargar en el siguiente enlace: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Presentamos ProEngulfing
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 DESCUBRA EL SECRETO DEL TRADING INSTITUCIONAL SIN EL PRESUPUESTO DE UN HEDGE FUND ¿Y si le dijera que hay una forma de detectar las inversiones ANTES de que se produzcan? Los operadores profesionales lo saben: Las barras en niveles clave son donde se hacen las fortunas. Las instituciones las utilizan. El dinero inteligente las sigue. Y ahora, USTED puede operarlas con precisión quirúrgica. ---BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIAR
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicadores
Indicador Volality Index scalper Destinado a pares de volatilidad como Volality 10, 25, 50, 75 y 100 El indicador funciona en todos los marcos temporales, desde el de 1 minuto hasta el mensual el indicador no repinta el indicador tiene 3 ajustes de entrada 1 cambio de color en el cruce por cero 2 cambio de color en el cambio de pendiente 3 cambio de color al cruzar la línea de señal La línea naranja es su señal de venta La línea azul es su señal de compra.
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indicadores
Antes de instalar el indicador HeatMap, asegúrese de que utiliza un broker que le da acceso a la profundidad de mercado (DOM). Este indicador crea un mapa de calor en su gráfico que le permite ver las órdenes limitadas de compra o venta fácilmente y en tiempo real. Usted tiene la posibilidad de cambiar la configuración y los colores del HeatMap con el fin de adaptarse a todos los mercados y todos los gráficos. Aquí tiene un ejemplo de configuración que puede utilizar con el NASDAQ100 en el brok
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Bulk Order
Arva Sesha Sandeep
Utilidades
Orden masiva Bulk Order es un panel de negociación manual para MetaTrader 5. Permite colocar múltiples órdenes de mercado y pendientes, ajustar los niveles TP/SL y gestionar las posiciones abiertas desde una interfaz compacta en el gráfico. El EA no realiza operaciones automatizadas y sólo actúa cuando el usuario pulsa un botón. Funciones : El panel admite la colocación simultánea de hasta cincuenta órdenes de mercado. Los usuarios pueden establecer el tamaño del lote, los valores Take Profit
True B Bands
Arva Sesha Sandeep
Indicadores
Bandas True B Bandas de Bollinger avanzadas con detección de squeeze, seguimiento de la volatilidad y panel de control en tiempo real para un análisis exhaustivo del mercado. Características principales Gráficos de bandas de tres colores con detección automática de squeeze y análisis de volatilidad Cuadro de mandos profesional que muestra el análisis del mercado y las señales de negociación en tiempo real Alertas inteligentes configurables para tocar las bandas y condiciones de compresión Iden
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario