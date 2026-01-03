Max Ribbon Mt5
- Indicadores
- Stefano Frisetti
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
ADVERTENCIA: Este indicador se distribuye EXCLUSIVAMENTE en MQL5.com
Versión MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/160363
Versión MT5: https://www.mql5.com/it/market/product/160410
=============================================================================================
MAX RIBBON ver 1.00 ¡El indicador que le muestra la TENDENCIA de forma clara e inequívoca!
=============================================================================================
DESCRIPCIÓN MAX RIBBON es un indicador de tendencia avanzado que combina dos sistemas de cinta para identificar con precisión la dirección del mercado: - MaxRib2 (Cinta Rápida): Responde a movimientos a corto plazo, ideal para captar retrocesos rápidos y confirmaciones de tendencia. - MaxRib3 (Cinta lenta): Filtra el ruido del mercado y muestra la tendencia principal, perfecto para operaciones a medio y largo plazo.
El algoritmo propietario utiliza una combinación de:
✅ Suavizado exponencial triple
✅ Análisis del Momento
✅ Filtro de Tendencia Adaptativo El resultado es una cinta que cambia de color suavemente: VERDE = tendencia alcista ROJO = tendencia bajista
================================================================================================
CÓMO OPERAR SEÑALES DE ENTRADA:
- LARGO: Cuando la cinta cambia de ROJO a VERDE
- CORTO: Cuando la cinta cambia de VERDE a ROJO CONFIRMACIÓN DE LA TENDENCIA:
- Tendencia FUERTE: MaxRib2 y MaxRib3 del mismo color
- Tendencia de TRANSICIÓN: MaxRib2 y MaxRib3 de distinto color (esperar confirmación) SALIR:
- Cierre la posición cuando la cinta cambie de color - O utilice la cinta opuesta como trailing stop
ESTRATEGIA RECOMENDADA:
1. Utilice MaxRib3 para identificar la tendencia principal
2. 2. Utilice MaxRib2 para el momento de la entrada
3. Vaya a LARGO sólo cuando ambos estén en VERDE
4. Ir CORTO sólo cuando ambos son de color ROJO
====================================================================================================
⚙️ AJUSTES ENTRADAS DISPONIBLES:
- ShowMaxRib3 (true/false): Mostrar/ocultar la cinta lenta ACTIVOS COMPATIBLES:
✅ Forex (todos los pares)
Índices (DAX, S&P500, NASDAQ, etc.)
✅ Materias primas (oro, plata, petróleo, etc.) ✅ Criptodivisas (BTC, ETH, etc.)
✅ Acciones PLAZOS RECOMENDADOS: - Scalping: M5, M15 - Intradía: M30, H1 - Swing: H4, Q1
========================================================================================
LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y SOPORTE:
- Suscripción de 6 meses
- Se permiten múltiples activaciones SOPORTE:
- Asistencia técnica durante los primeros 30 días tras la compra
- Canal YouTube: Scipio Trading Room
- Contacto: a través de MQL5.com
VIDEO TUTORIAL Vea el video completo sobre cómo utilizar MAX RIBBON en el canal de YouTube Scipio Trading Room
==============================================================================================
⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD El trading implica riesgos significativos. MAX RIBBON es una herramienta de análisis técnico y no garantiza beneficios. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y del capital.
================================================================================