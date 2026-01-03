Max Ribbon Mt5

ADVERTENCIA: Este indicador se distribuye EXCLUSIVAMENTE en MQL5.com

Versión MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/160363

Versión MT5: https://www.mql5.com/it/market/product/160410

=============================================================================================

MAX RIBBON ver 1.00 ¡El indicador que le muestra la TENDENCIA de forma clara e inequívoca!

=============================================================================================

DESCRIPCIÓN MAX RIBBON es un indicador de tendencia avanzado que combina dos sistemas de cinta para identificar con precisión la dirección del mercado: - MaxRib2 (Cinta Rápida): Responde a movimientos a corto plazo, ideal para captar retrocesos rápidos y confirmaciones de tendencia. - MaxRib3 (Cinta lenta): Filtra el ruido del mercado y muestra la tendencia principal, perfecto para operaciones a medio y largo plazo.

El algoritmo propietario utiliza una combinación de:

✅ Suavizado exponencial triple

✅ Análisis del Momento

✅ Filtro de Tendencia Adaptativo El resultado es una cinta que cambia de color suavemente: VERDE = tendencia alcista ROJO = tendencia bajista

================================================================================================

CÓMO OPERAR SEÑALES DE ENTRADA:

- LARGO: Cuando la cinta cambia de ROJO a VERDE

- CORTO: Cuando la cinta cambia de VERDE a ROJO CONFIRMACIÓN DE LA TENDENCIA:

- Tendencia FUERTE: MaxRib2 y MaxRib3 del mismo color

- Tendencia de TRANSICIÓN: MaxRib2 y MaxRib3 de distinto color (esperar confirmación) SALIR:

- Cierre la posición cuando la cinta cambie de color - O utilice la cinta opuesta como trailing stop


ESTRATEGIA RECOMENDADA:

1. Utilice MaxRib3 para identificar la tendencia principal

2. 2. Utilice MaxRib2 para el momento de la entrada

3. Vaya a LARGO sólo cuando ambos estén en VERDE

4. Ir CORTO sólo cuando ambos son de color ROJO

====================================================================================================

⚙️ AJUSTES ENTRADAS DISPONIBLES:

- ShowMaxRib3 (true/false): Mostrar/ocultar la cinta lenta ACTIVOS COMPATIBLES:

✅ Forex (todos los pares)

Índices (DAX, S&P500, NASDAQ, etc.)

✅ Materias primas (oro, plata, petróleo, etc.) ✅ Criptodivisas (BTC, ETH, etc.)

✅ Acciones PLAZOS RECOMENDADOS: - Scalping: M5, M15 - Intradía: M30, H1 - Swing: H4, Q1

========================================================================================

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y SOPORTE:

- Suscripción de 6 meses

- Se permiten múltiples activaciones SOPORTE:

- Asistencia técnica durante los primeros 30 días tras la compra

- Canal YouTube: Scipio Trading Room

- Contacto: a través de MQL5.com

VIDEO TUTORIAL Vea el video completo sobre cómo utilizar MAX RIBBON en el canal de YouTube Scipio Trading Room

==============================================================================================

⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD El trading implica riesgos significativos. MAX RIBBON es una herramienta de análisis técnico y no garantiza beneficios. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y del capital.

================================================================================


