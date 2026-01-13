Super Arrow MT5 indicator

El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional.

Características principales

  • Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas

  • Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta

  • Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional

  • Gráficos limpios y sin elementos innecesarios

  • Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas

Parámetros ajustables

Marco temporal

  • Por defecto: " marco de tiempo actual"

  • Función: Establece el marco de tiempo para el cálculo del indicador

  • Opciones: Puede establecerse en M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN

  • Finalidad: Permite mostrar señales de otros marcos temporales en el gráfico actual

  • HalfLength: Controla el nivel de suavizado (por defecto 56)

  • DesviaciónDeBandas: Establece el factor de desviación (por defecto 1.618)

  • Precio: Elección de 7 tipos diferentes de cálculo de precios

  • Sistema de alertas: Configuración completa de los ajustes de notificación

Estrategias de negociación

  • Seguimiento de tendencias: Capture entradas de retrocesos en tendencias fuertes, confirme con plazos superiores

  • Operaciones de ruptura: Detecte rupturas de niveles clave y entre al inicio de nuevos movimientos.

  • Reversal Trading: Identifique señales en zonas de sobrecompra/sobreventa, aplique un stop loss estricto para operaciones a corto plazo.

Recomendaciones de uso

  • Combínelo con el análisis fundamental y evite las noticias de gran impacto.

  • Aplique una gestión adecuada del riesgo con una relación riesgo-recompensa de al menos 1:2

  • Utilice señales de plazos más cortos alineadas con tendencias de plazos más largos.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de señal: Flecha de compra (verde) / Flecha de venta (roja)

  • Plazos: Se recomienda un ciclo H4 de 1 hora

  • Activos: Divisas, metales preciosos, petróleo crudo, índices, criptodivisas

  • Plataforma: MT4, compatible con todos los brokers


Otros productos de este autor
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
Bitcoin Scalping Robot MT5
Yan Zhen Du
1 (1)
Asesores Expertos
Este es un sistema avanzado de trading automatizado diseñado específicamente para BTCUSD en el marco temporal M1 (1 minuto). Utiliza el análisis de la acción del precio inteligente para capturar oportunidades a corto plazo en el mercado de criptomonedas altamente volátil, proporcionando eficiencia y disciplina para los comerciantes. Construido para los operadores que buscan una estrategia de scalping rápida y eficaz, este asesor experto ejecuta más de 10-60 operaciones por día, proporcionando a
Buy Sell Signals Arrows MT5
Yan Zhen Du
Indicadores
Este indicador está diseñado para ayudar a los operadores proporcionando señales de flecha sin repintado combinadas con tecnología de ajuste dinámico del periodo . Se centra en la coherencia, la claridad y la flexibilidad, por lo que es adecuado para diferentes marcos temporales y estilos de negociación. Una vez que se genera una señal, no se vuelve a pintar, no se desplaza ni desaparece, lo que garantiza que las señales de los gráficos históricos sigan siendo idénticas al uso en tiempo real. Re
Bitcoin Scalping Robot MT4
Yan Zhen Du
Asesores Expertos
Este es un sistema avanzado de trading automatizado diseñado específicamente para BTCUSD en el marco temporal M1 (1 minuto). Utiliza el análisis de la acción del precio inteligente para capturar oportunidades a corto plazo en el mercado de criptomonedas altamente volátil, proporcionando eficiencia y disciplina para los comerciantes. Construido para los operadores que buscan una estrategia de scalping rápida y eficaz, este asesor experto ejecuta más de 10-60 operaciones por día, proporcionando a
Gold Scalping Robot MT4
Yan Zhen Du
Asesores Expertos
Diseñado para los operadores que buscan una estrategia de scalping rápida y eficaz, este asesor experto ejecuta más de 10-60 operaciones al día, proporcionando a los usuarios un crecimiento estable y escalable de la cuenta. El Gold Scalping Robot tiene un enfoque diferente. Se diseñó teniendo en cuenta las condiciones de las operaciones en tiempo real, centrándose en la estabilidad, la ejecución disciplinada y el control del riesgo. No se requieren ajustes complicados; los parámetros por defect
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicadores
Este indicador de operaciones no se repinta, no se redibuja y no se retrasa, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para operaciones manuales como automatizadas. Es un sistema basado en la acción del precio que aprovecha la fuerza del precio y el impulso para dar a los operadores una ventaja real en el mercado. Con técnicas avanzadas de filtrado para eliminar el ruido y las señales falsas, mejora la precisión y el potencial de las operaciones. Combinando múltiples capas de sofisticados
Daily Trading Dashboard
Yan Zhen Du
Utilidades
Cuadro de mandos diario - Indicador MT4 Una herramienta compacta y eficiente que muestra sus estadísticas diarias de trading directamente en el gráfico. Diseñado para los operadores que necesitan una visión clara de su rendimiento sin cambiar de pantalla. Características principales Cálculo en tiempo real de las ganancias/pérdidas de hoy (con código de colores verde/rojo) Visualización del recuento de operaciones y del volumen total negociado Panel ligero de 280×160 px con un limpio diseño azul
FREE
MT4 arrow indicator
Yan Zhen Du
Indicadores
MT4 Arrow Indicator es un indicador técnico basado en el impulso para MetaTrader 4 , diseñado para proporcionar señales claras de flecha de compra y venta basadas en el impulso del mercado. El indicador genera señales que no se repiten e incluye un sistema de alerta integrado para notificar a los operadores cuando aparecen nuevas señales. Características principales Señales de flecha sin repintado Las señales se confirman tras el cierre de la vela Las flechas históricas no cambian Adecuado para
Super Trend Indicator MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
MT4 Super Trend Indicator es un indicador profesional de seguimiento de tendencias para MetaTrader 4, diseñado para identificar la dirección del mercado , los cambios de tendencia y las oportunidades de compra y venta de alta probabilidad con señales visuales y alertas claras. El indicador se basa en un algoritmo adaptativo SuperTrend , mejorado con análisis de volatilidad y confirmación multi-marco de tiempo , ayudando a los operadores a mantenerse en el lado correcto del mercado con confianza.
Gold Strength Indicator MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
Eleve su nivel de trading en el XAUUSD (Oro) con el Medidor de Fuerza del XAUUSD Oro, un indicador técnico de alta precisión diseñado para scalpers intradía y seguidores de tendencias. Indicador de fuerza del XAUUSD. Adecuado únicamente para el oro en plazos de 1 y 5 minutos. Indicador intradía a corto plazo. Sin desviación de señal ni redibujado. Capacidad de alerta temprana. Características principales: Coloreado dinámico del Momentum: Las velas de alto impacto se resaltan instantáneamente
Auto Fibonacci Retracement MT5 Indicator
Yan Zhen Du
Indicadores
Qué hace este indicador : Este indicador dibuja automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci basándose en la detección de patrones ZigZag . Identifica oscilaciones de precios significativas y aplica niveles de retroceso de Fibonacci sin dibujo manual . Características principales : Detección automática de ZigZag - Utiliza parámetros personalizables de profundidad, desviación y retroceso para identificar oscilaciones de precios Niveles de Fibonacci dinámicos - Retroceso de Fibonacci en t
Gold Strength MT5 Indicator
Yan Zhen Du
Indicadores
Eleve su nivel de trading en el XAUUSD (Oro) con el Medidor de Fuerza del XAUUSD Oro, un indicador técnico de alta precisión diseñado para scalpers intradía y seguidores de tendencias. Indicador de fuerza XAUUSD. Adecuado únicamente para el oro en plazos de 1 y 5 minutos. Indicador intradía a corto plazo. Sin desviación de señal ni redibujado. Capacidad de alerta temprana. Características principales: Coloreado dinámico del Momentum: Las velas de alto impacto se resaltan instantáneamente en
MT5 arrow indicator
Yan Zhen Du
Indicadores
MT5 Arrow Indicator es un indicador técnico basado en el impulso para MetaTrader 5 , diseñado para proporcionar señales claras de flecha de compra y venta basadas en el impulso del mercado. El indicador genera señales que no se repiten e incluye un sistema de alertas integrado para notificar a los operadores cuando aparecen nuevas señales. Características principales Señales de flecha sin repintado Las señales se confirman tras el cierre de la vela Las flechas históricas no cambian Adecuado para
Super Trend MT5 Indicator
Yan Zhen Du
Indicadores
MT5 Super Trend Indicator es un indicador profesional de seguimiento de tendencias para MetaTrader 5, diseñado para identificar la dirección del mercado , los cambios de tendencia y las oportunidades de compra y venta de alta probabilidad con señales visuales y alertas claras. El indicador se basa en un algoritmo adaptativo SuperTrend , mejorado con análisis de volatilidad y confirmación multi-marco de tiempo , ayudando a los operadores a mantenerse en el lado correcto del mercado con confianza.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario