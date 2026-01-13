Super Arrow MT5 indicator
- Indicadores
- Yan Zhen Du
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional.
Características principales
Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas
Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta
Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional
Gráficos limpios y sin elementos innecesarios
Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas
Parámetros ajustables
Marco temporal
Por defecto: " marco de tiempo actual"
Función: Establece el marco de tiempo para el cálculo del indicador
Opciones: Puede establecerse en M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN
Finalidad: Permite mostrar señales de otros marcos temporales en el gráfico actual
HalfLength: Controla el nivel de suavizado (por defecto 56)
DesviaciónDeBandas: Establece el factor de desviación (por defecto 1.618)
Precio: Elección de 7 tipos diferentes de cálculo de precios
Sistema de alertas: Configuración completa de los ajustes de notificación
Estrategias de negociación
Seguimiento de tendencias: Capture entradas de retrocesos en tendencias fuertes, confirme con plazos superiores
Operaciones de ruptura: Detecte rupturas de niveles clave y entre al inicio de nuevos movimientos.
Reversal Trading: Identifique señales en zonas de sobrecompra/sobreventa, aplique un stop loss estricto para operaciones a corto plazo.
Recomendaciones de uso
Combínelo con el análisis fundamental y evite las noticias de gran impacto.
Aplique una gestión adecuada del riesgo con una relación riesgo-recompensa de al menos 1:2
Utilice señales de plazos más cortos alineadas con tendencias de plazos más largos.
Especificaciones técnicas
Tipo de señal: Flecha de compra (verde) / Flecha de venta (roja)
Plazos: Se recomienda un ciclo H4 de 1 hora
Activos: Divisas, metales preciosos, petróleo crudo, índices, criptodivisas
Plataforma: MT4, compatible con todos los brokers