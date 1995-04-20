Price Action Filter Histogram mt

Indicador Crypto_Forex "Histograma de filtro de acción del precio": ¡es una herramienta auxiliar de negociación eficiente para la negociación de la acción del precio! No necesita volver a pintar.





- Este indicador sugiere al operador la dirección de las entradas. Luego, el operador solo necesita buscar señales de acción del precio en esa dirección.

- El histograma de filtro de acción del precio debe combinarse con patrones de acción del precio y niveles de soporte/resistencia.

- Histograma de color verde: busca entradas de compra.

- Histograma de color rojo: busca entradas de venta.

- Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con este indicador.

- El indicador tiene alertas integradas para dispositivos móviles y PC.





