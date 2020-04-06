Rhythm Master EA - Un viaje de cinco años para dominar el pulso del mercado

Propuesta de valor principal

Forjado a lo largo de cinco años de desarrollo y pruebas de mercado, Rhythm Master EA se construye con un principio básico: la supervivencia ante todo.

Filosofía de trading y ventajas principales

Tres principios básicos de negociación

El ritmo es el rey: No predice la dirección, sólo sigue el flujo y reflujo natural de la volatilidad del mercado. Filtro de volatilidad: Opera sólo durante periodos de alta volatilidad, filtrando los mercados sin dirección. Seguimiento de la tendencia de retroceso: Siempre sigue la tendencia del marco temporal superior y entra en los retrocesos del marco temporal inferior, nunca persigue los precios.

🛡️ Compromiso de seguridad

Cada operación tiene un Stop Loss : Gestión estricta del riesgo, sin excepciones.

No-Martingale / No-Grid : Nunca promedia a la baja posiciones perdedoras, nunca mantiene operaciones perdedoras a la espera de un cambio de tendencia.

Diseño No Blow-Up : Múltiples mecanismos de control para proteger su capital.

Ajuste dinámico del riesgo: Ajusta automáticamente el tamaño de la posición en función del capital de la cuenta.

Explicación del sistema de negociación inteligente

📈 Lógica básica de entrada: Sistema inteligente de retroceso EMA

Identificación de la tendencia : Analiza la dirección de la tendencia primaria utilizando EMAs de múltiples marcos temporales.

Captura del retroceso : Espera a que el precio retroceda a las zonas de soporte/resistencia de las EMA dinámicas dentro de una tendencia confirmada.

Disparo preciso : Combina el filtrado de volatilidad y la confirmación de patrones de velas para evitar falsas trampas de retroceso.

Validación Multi-Tiempo: Garantiza la alineación entre la tendencia del marco temporal superior y las señales de entrada del marco temporal inferior.

Motor adaptable a la volatilidad

Monitorización inteligente de la volatilidad : Calcula el ATR y la estructura de volatilidad del mercado en tiempo real.

Operaciones sólo en alta volatilidad : Activa señales de trading exclusivamente durante las fases de alta volatilidad identificadas.

Adaptación de parámetros : Ajusta automáticamente los umbrales de entrada en función del perfil de volatilidad exclusivo de cada símbolo.

Filtrado temporal: Evita las sesiones de baja liquidez.

🎚️ Sistema dinámico de Take Profit y Stop Loss

Stops dinámicos basados en la volatilidad : La distancia del stop loss se ajusta automáticamente con la volatilidad del mercado.

Trailing Stop en tiempo real: desplaza automáticamente el stop loss hasta el punto de equilibrio y más allá a medida que la operación entra en beneficios.

Configuración profesional de parámetros

Archivos de configuración preestablecidos de High Win Rate

Listos para usar, validados mediante extensas pruebas retrospectivas:

XAUUSD (Oro) : Optimizado para el marco temporal M5/M15, rendimientos anuales estables.

AUDCAD (cruce de materias primas) : Configuración única para capturar su ritmo de volatilidad específico. Rentabilidad de las operaciones: 100%.

BTCUSD (Bitcoin) : Optimizado para entornos de mercados de criptomonedas de alta volatilidad.

EURUSD (Euro/Dólar) : Configuración clásica para los principales pares de divisas.

USDJPY (Dólar/Yen): Parámetros especializados para pares con tendencia.

Opciones de personalización flexibles

Ajuste de sensibilidad a la tendencia : Se adapta a diferentes regímenes de mercado.

Ajuste de la profundidad de retroceso : Controla lo conservadores/agresivos que son los puntos de entrada.

Ajuste del umbral de volatilidad : Le permite definir su propio estándar de "alta volatilidad".

Filtros horarios: Especifica las horas óptimas de negociación.

Sistema inteligente de gestión del riesgo

Control multicapa de la reducción del riesgo

Control del riesgo por operación: El riesgo máximo por operación es configurable Límite de pérdidas diarias: detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanza el límite de pérdidas diarias. Protección de beneficios semanal/mensual: Reduce automáticamente el riesgo tras alcanzar los objetivos del ciclo. Tamaño de lote dinámico: ajusta de forma inteligente el tamaño de la posición en función de los cambios en el capital de la cuenta.

Optimización de carteras multiactivos

Análisis de correlación : Evita la negociación simultánea de símbolos altamente correlacionados.

Diversificación del riesgo : La cartera multisímbolo suaviza la curva de renta variable, reduciendo los periodos de drawdown.

Asignación de capital: Asigna automáticamente diferentes pesos a las posiciones en función de la volatilidad de los símbolos.

Interfaz de uso sencillo

📱 Panel de operaciones inteligente

Control con un solo clic : Iniciar/parar/pausar la negociación sin esfuerzo.

Monitor de estado en tiempo real : Ver posiciones actuales, P/L flotante, rendimiento de hoy de un vistazo.

Soporte para operaciones manuales : Ejecute operaciones manuales junto con el EA sin interferencias.

Práctica gestión de órdenes: cierre todo con un clic, stop loss de protección.

Panel de configuración visual

Nivel de riesgo : Configuraciones preestablecidas para cuentas Micro/Estándar/Profesionales.

Configuración de símbolos: Parámetros independientes para cada símbolo de negociación para un control preciso.

【Oferta por tiempo limitado】Compre y reciba una herramienta de análisis profesional GRATIS.

🎁 Actúe ahora para obtener un bono doble

Precio de Compra : Sólo 169 USD (Aumentará gradualmente a 599 USD en el futuro)

Regalo Gratis : Reciba el Indicador de Medias Móviles MTF totalmente GRATIS (Precio regular 39 USD).

Valor Total: EA + Indicador = 208 USD Valor, Ahora sólo 169 USD

Valor del Regalo: Indicador de Medias Móviles MTF

Muestra las medias móviles de múltiples marcos temporales en un solo gráfico.

Ayuda a confirmar visualmente los juicios de tendencia de Rhythm Master EA.

Una poderosa ayuda para los operadores manuales.

Complementa perfectamente el sistema de decisión automatizado del EA.

Aumento inminente del valor

Señal en vivo próximamente : La señal oficial de cuenta real verificada por MQL5 se publicará en breve.

Aumento gradual del precio : A medida que se publique el rendimiento en vivo, el precio aumentará gradualmente hasta 599 USD .

Bloquee el precio bajo ahora: Obtenga acceso de por vida por 169 USD, incluyendo todas las actualizaciones futuras de forma gratuita.

Verificación y rendimiento en directo

Datos destacados de Backtest

Cartera multiactivos : el backtest de la cartera de 5 símbolos muestra una curva de renta variable significativamente más suave.

Prueba de estrés: Rendimiento sólido en diferentes entornos de mercado (tendencia, oscilación, alta volatilidad).

Próximo lanzamiento de la señal en directo

Próximo lanzamiento de la suscripción oficial a la señal MQL5.

Seguimiento transparente del rendimiento en tiempo real.

Ejecutar en una cuenta de dinero real.

Perfil del operador objetivo

✅ Perfectamente adecuado para

Inversores conservadores que buscan automatización pero son reacios al alto riesgo.

Gestores de carteras que buscan diversificar el riesgo entre varios activos.

Operadores técnicos que creen en la lógica de "seguimiento de tendencias".

Personas ocupadas que trabajan durante el día y desean automatizar sus operaciones por la noche.

❌ No es adecuado para

Operadores agresivos que busquen rentabilidades ultraelevadas de un día para otro.

Usuarios que prefieren estrategias de alto riesgo como Martingala o Grid.

Inversores absolutamente conservadores que no pueden aceptar ningún drawdown.

Scalpers que esperan operar con frecuencia en mercados de muy baja volatilidad.

Especificaciones técnicas y requisitos

Requisitos del sistema

Plataforma: MetaTrader 4

Saldo mínimo de la cuenta: 200 USD (Cuenta Micro) / 1000 USD (Cuenta Estándar)

VPS recomendado: Para un funcionamiento ininterrumpido 24/7.

Requisitos del broker: Spread bajo, cuentas ECN de bajo deslizamiento son ideales.

Instrumentos admitidos

Principales pares de divisas

Oro (XAUUSD)

Principales criptomonedas (a través de criptocorredores)

Productos CFD líquidos

Plazos

Optimización primaria: Marco temporal M5/M15/M30

Análisis multihorario: Función de análisis de periodos incorporada.

Lectura obligada antes de comprar

Transparencia del riesgo

Todas las operaciones implican riesgos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Se recomienda encarecidamente probar en una cuenta demo durante al menos 2 semanas.

Para operar en vivo, comience con lotes mínimos para familiarizarse con el comportamiento del EA.

El rendimiento real puede variar en función de los diferenciales y el deslizamiento del broker.

Servicio post-venta

Actualizaciones gratuitas de por vida

Soporte técnico profesional (respuesta en 24 horas en días laborables)

Actualizaciones periódicas de la estrategia y adaptaciones al mercado

¿Por qué ahora es el mejor momento para comprar?

Aumento Significativo de Precios Inminente

El precio actual de 169 USD es un precio promocional especial. El precio aumentará gradualmente hasta los 599 USD a medida que:

Se publique el rendimiento de la señal en directo. Crezca la base de usuarios y se consolide la reputación. Las funciones se actualicen y optimicen continuamente.

Compre ahora para bloquear permanentemente el precio bajo actual y recibir todas las actualizaciones futuras.

Regalo por tiempo limitado

El indicador de medias móviles MTF es un regalo por tiempo limitado y puede venderse por separado en el futuro.

Verificación en vivo a punto de comenzar

Comprar antes de que la señal en vivo sea pública le convierte en un usuario anticipado, dándole la oportunidad de adquirir una estrategia que pronto será verificada a un bajo precio.

Comentarios de los clientes y nuestro compromiso

"Uso Rhythm Master EA desde hace tres meses. Lo que más aprecio es su disciplina. Nunca mantiene operaciones perdedoras, cada operación tiene un stop loss-puedo dormir tranquilo por la noche." - Sr. Chen, usuario de Singapur

"La cartera multiactivos suavizó significativamente mi curva de renta variable. Mientras que un solo símbolo puede tener un periodo de caída, es raro que los cinco bajen simultáneamente." - Trader institucional, Australia

"El diseño del panel es muy fácil de usar. Siempre puedo comprobar el estado del EA e intervenir manualmente cuando quiero, encontrando el equilibrio perfecto entre automatización y control manual." - Trader a tiempo parcial, Europa

Nuestro compromiso con usted

Actualizaciones continuas : Optimización continua para adaptarnos a la evolución de los mercados.

Comunicación transparente: Comunicamos honestamente los puntos fuertes y las limitaciones de la estrategia.

Actúe ahora, domine el ritmo del mercado

Tres razones clave para elegir Rhythm Master EA

Seguridad ante todo: No-Martingale, No-Grid, cada operación tiene un stop loss. Diseñado con la filosofía de "no explotar". Crecimiento constante: Cartera multiactivos, filtro de alta volatilidad, persiguiendo la estabilidad a largo plazo por encima de las ganancias inesperadas a corto plazo. Inteligente y flexible: Parámetros altamente ajustables para adaptarse a diferentes símbolos y condiciones de mercado.

Recordatorio especial

Si usted está buscando un EA que:

No te quite el sueño.

Sea un sistema automatizado con una estricta gestión del riesgo.

Proporcione una solución de inversión diversificada en múltiples activos.

Tenga un precio razonable y esté preparado para una revalorización significativa.

Entonces Rhythm Master EA es su mejor opción.

¡Haga clic en el botón "Comprar" ahora para obtener Rhythm Master EA + MTF Indicador de Medias Móviles por el precio especial de 169 USD!

Después de la compra, por favor póngase en contacto conmigo para su código de activación del indicador libre.

Divulgación de Riesgos: Operar en Forex y CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que sufra una pérdida superior a los fondos depositados. Este EA es una herramienta de trading automatizada y no constituye asesoramiento de inversión. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Por favor, asegúrese de que entiende completamente los riesgos involucrados y busque asesoramiento financiero independiente si es necesario antes de operar.