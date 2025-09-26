GoldenTrend - un Asesor Experto de scalping de alta frecuencia de última generación diseñado para extraer beneficios de los movimientos más pequeños del mercado. Utilizando algoritmos avanzados para el análisis de la acción del precio y el volumen, abre docenas de operaciones diarias de alta precisión con un riesgo mínimo.

¿Por qué GoldenTrend?

⚡ O peraciones ultra-rápidas: Captura beneficios a partir de movimientos de 5-15 pips. Ideal para cuentas ECN con spreads bajos.

📊 Estrategia Adaptable: Se ajusta automáticamente a la volatilidad actual del mercado y cambia dinámicamente las tácticas de negociación.

🛡️ Protección Multicapa: Cuenta con Stop Loss dinámico, trailing stop y estrictos límites de riesgo por operación.

💰 Alto factor de beneficio: Estratégicamente optimizado para obtener la máxima rentabilidad con el mínimo drawdown.

🌐 Funciona con cualquier símbolo: Probado y afinado para XAUUSD, y otros instrumentos populares.

Para quién:

Traders experimentados que busquen la máxima rentabilidad y estén preparados para operar activamente en ciclos cortos.

⚠️ Importante: Utilizar sólo en cuentas con spreads bajos y ejecución rápida de órdenes. Depósito mínimo recomendado: 10.000 $.