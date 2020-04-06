Price Action HSS EA gts

PRICE ACTION HSS EA: ¡un excelente sistema de trading intradía basado en la investigación de la acción del precio!





¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡8 Set_files disponibles!





La idea de trading se basa en los famosos y poderosos patrones de Acción del Precio: Martillo y Estrella Fugaz, que se combinan con técnicas de tendencia y scalping.





PRICE ACTION HSS EA funciona en el marco temporal H1 durante las sesiones de la UE y EE. UU.





Características del Asesor Experto:

- El EA puede operar con 8 pares simultáneamente.

- Cálculo automático de lotes según el saldo de la cuenta.

- El EA incorpora la gestión de capital con interés compuesto por defecto.

- El SL y el TP son dinámicos: se adaptan a la volatilidad del mercado por defecto.

- Cada operación tiene un SL y un TP que no son visibles para el bróker. - Sistema de filtrado inteligente: Filtro de tendencia, filtro de oscilador, filtro de día laborable, filtro de horario laboral, filtro de spread.

- Visualización de spread integrada.

- El saldo mínimo requerido para ejecutar el robot es de tan solo $100.

- Apalancamiento de la cuenta: Aceptable entre 1:30 y 1:2000.

- Pares de trading: USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY.

- Periodo: H1.

- Tiempo de funcionamiento: El asesor experto busca oportunidades de entrada según el filtro de día laborable y el filtro de horario laboral (en sesiones de la UE y EE. UU.). Si el sistema no abre órdenes durante el tiempo de funcionamiento, significa que no hay señales de entrada disponibles en el gráfico.

- Con funciones de trailing stop y breakeven adaptativos.





Cómo instalar:

- Abra 8 gráficos recomendados: USDCHF, USDJPY, EURAUD, GBPCAD, EURCAD, NZDUSD, GBPCHF, EURJPY. - Seleccione el marco temporal H1 en cada gráfico.

- Añada un Asesor Experto a cada gráfico.

- Aplique el Set_file.

- El robot lo hace todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4 y dejar el PC funcionando 24/7 (o simplemente use un VPS en lugar del PC).





¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:

- HORARIO LABORABLE: Se recomienda encarecidamente usar MT4 donde Market_watch = GMT+2 (en horario estándar) y GMT+3 (en horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, deberá ajustar el filtro de horario laboral. Simplemente envíeme un mensaje al respecto (para comprobar la zona horaria de su bróker). Le ayudaré a comprobarlo y le proporcionaré los Set_files correspondientes si es necesario. Spread y broker: Es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados, como ECN o "Raw_spread", para un mejor rendimiento.





Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.