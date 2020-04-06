Max Auto Scalping EA m

MAX AUTO SCALPING EA: un sistema de trading multipar totalmente automático para MT4.





¡Este Asesor Experto de alta calidad, listo para usar, realiza todas las operaciones por usted! ¡7 archivos Set_file disponibles para 7 pares!









Características principales del EA:

- Métodos de scalping basados ​​en niveles de soporte/resistencia locales.

- El sistema es seguro y no utiliza métodos peligrosos como cuadrículas o martingala. Cada orden tiene su propio SL fijo para proteger la cuenta.

- Este EA es muy fácil de usar y puede ser utilizado tanto por profesionales de Forex como por principiantes.

- El robot lo hace todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4 (siga el sencillo procedimiento de "Cómo instalar" a continuación) y dejarlo encendido en su PC o usar un VPS.

- Con un filtro de tiempo de funcionamiento preciso con una precisión de 1 minuto.

- Con un método de cálculo del tamaño de la posición con interés compuesto. - El saldo mínimo requerido para operar el robot es de tan solo $100.

- Periodo de tiempo: solo M15.

- Pares de trading: GBP/CHF, GBP/USD, GBP/CAD, EUR/CHF, USD/CHF, EUR/AUD, EUR/CAD.

- Tiempo de funcionamiento: El asesor experto busca señales de entrada al final de la sesión estadounidense y al comienzo de la sesión asiática.

- Apalancamiento de la cuenta: cualquier apalancamiento en un rango de 1:30 a 1:2000.

- Gestión de riesgos: 2-3 % de riesgo por operación (modificable en la configuración) o lote fijo.

- El asesor experto cuenta con un indicador de información de spread y swaps: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado.

- También muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.

- El indicador de información de spread y swaps se puede encontrar en cualquier esquina del gráfico:

0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.





Cómo instalar:

- El sistema requiere una cuenta MT4 con spreads ajustados (spread bruto o ECN).

- Abra gráficos GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD y EURCAD.

- Seleccione el marco temporal M15 en cada gráfico.

- Adjunte un asesor experto (EA) a cada gráfico.

- Aplique el "Set_file" correspondiente al EA en cada gráfico. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag sea true.

- El robot realiza todo automáticamente; solo necesita dejar MT4 ejecutándose en su PC (o VPS).





¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:

- HORARIO LABORABLE: Se recomienda utilizar MT4 donde Market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, será necesario cambiar la configuración horaria del Asesor Experto (EA). Simplemente envíeme un mensaje para verificar la zona horaria de su bróker. Le ayudaré y le proporcionaré los archivos Set_files correspondientes si es necesario.





SPREAD y BROKER: Es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados (spread bruto o ECN) para obtener el mejor rendimiento.





Este es un producto original que solo se ofrece en este sitio web de MQL5.