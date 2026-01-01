XGen AI Scalper MT4 | Sistema de trading automatizado con tecnología de inteligencia artificial

XGen AI Scalper es un sofisticado asesor experto que cuenta con algoritmos basados en redes neuronales integrados directamente en su arquitectura central. El sistema emplea patrones de aprendizaje automático para identificar entradas en el mercado con alta probabilidad en todos los instrumentos de trading.





Características principales

Compatibilidad universal

Compatible con todos los pares de divisas, metales preciosos, criptomonedas e índices.

Intervalos de tiempo recomendados para el scalping: M5 y M15.

Optimizado tanto para mercados con tendencia como para mercados con oscilaciones.





Tecnología avanzada de IA

Algoritmo patentado de escaneo de ondas con integración de redes neuronales.

Aprendizaje adaptativo en tiempo real basado en las condiciones del mercado.

Procesos de toma de decisiones impulsados por IA integrados en la estructura del código.

Reconocimiento automático de patrones y análisis de tendencias





Gestión profesional de operaciones

Tamaño de posición adaptativo basado en el saldo de la cuenta

Trailing stops dinámicos ajustados a la volatilidad

Confirmación en múltiples marcos temporales para una mayor precisión

Filtrado de spreads integrado para una ejecución óptima





Panel de control

Métricas de la cuenta y estadísticas de rendimiento en tiempo real

Visualización de ondas que muestra la interpretación del mercado por parte de la IA

Historial completo de operaciones y supervisión del estado del sistema





Gestión de riesgos

Colocación inteligente de stop-loss y take-profit

Tamaño de la posición basado en la volatilidad

Protección máxima contra pérdidas





Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 4

Activos compatibles: Todos los pares de divisas, metales, criptomonedas e índices

Intervalos de tiempo recomendados: M5, M15 (scalping)

Arquitectura: estructura de algoritmos integrada con IA













XGen AI Scalper combina inteligencia artificial de vanguardia con principios de gestión de riesgos probados para ofrecer un rendimiento de trading automatizado constante en todas las condiciones del mercado.









Las primeras 20 copias se venden con fines promocionales a un precio de 199 $. El precio posterior será de 1999 $.







