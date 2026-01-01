XGen AI Scalper MT4
- Asesores Expertos
- Burak Baltaci
- Versión: 1.3
- Activaciones: 11
XGen AI Scalper MT4 | Sistema de trading automatizado con tecnología de inteligencia artificial
XGen AI Scalper es un sofisticado asesor experto que cuenta con algoritmos basados en redes neuronales integrados directamente en su arquitectura central. El sistema emplea patrones de aprendizaje automático para identificar entradas en el mercado con alta probabilidad en todos los instrumentos de trading.
Características principales
Compatibilidad universal
Compatible con todos los pares de divisas, metales preciosos, criptomonedas e índices.
Intervalos de tiempo recomendados para el scalping: M5 y M15.
Optimizado tanto para mercados con tendencia como para mercados con oscilaciones.
Tecnología avanzada de IA
Algoritmo patentado de escaneo de ondas con integración de redes neuronales.
Aprendizaje adaptativo en tiempo real basado en las condiciones del mercado.
Procesos de toma de decisiones impulsados por IA integrados en la estructura del código.
Reconocimiento automático de patrones y análisis de tendencias
Gestión profesional de operaciones
Tamaño de posición adaptativo basado en el saldo de la cuenta
Trailing stops dinámicos ajustados a la volatilidad
Confirmación en múltiples marcos temporales para una mayor precisión
Filtrado de spreads integrado para una ejecución óptima
Panel de control
Métricas de la cuenta y estadísticas de rendimiento en tiempo real
Visualización de ondas que muestra la interpretación del mercado por parte de la IA
Historial completo de operaciones y supervisión del estado del sistema
Gestión de riesgos
Colocación inteligente de stop-loss y take-profit
Tamaño de la posición basado en la volatilidad
Protección máxima contra pérdidas
Especificaciones técnicas
Plataforma: MetaTrader 4
Activos compatibles: Todos los pares de divisas, metales, criptomonedas e índices
Intervalos de tiempo recomendados: M5, M15 (scalping)
Arquitectura: estructura de algoritmos integrada con IA
XGen AI Scalper combina inteligencia artificial de vanguardia con principios de gestión de riesgos probados para ofrecer un rendimiento de trading automatizado constante en todas las condiciones del mercado.
Las primeras 20 copias se venden con fines promocionales a un precio de 199 $. El precio posterior será de 1999 $.