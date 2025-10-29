Smart Trend and Range EA

Smart Trend and Range EA – Estrategia sin Martingala ni Red, estable y segura

Smart Trend and Range EA es un sistema de trading totalmente automatizado que combina de forma inteligente la lógica de seguimiento de tendencia y operativa en rango, adaptándose a diferentes condiciones del mercado.
El sistema no utiliza Martingala, Grid ni métodos de promediado — cada operación es única e independiente, con control total del riesgo y resultados estables a largo plazo.

El EA analiza dinámicamente la estructura del mercado:

  • En mercados con tendencia, abre operaciones en la dirección principal.

  • En periodos laterales, aprovecha las oscilaciones de corto plazo dentro del rango.

Cada operación incluye stop loss y take profit fijos, garantizando una gestión de riesgo clara y una curva de beneficios suave.
Es compatible tanto con lotes fijos como con tamaño de posición basado en capital, adecuado para traders que buscan crecimiento constante sin exposición excesiva.

El sistema fue probado con datos reales de ticks (2020–2025) en el par XAUUSD (Oro), marco temporal M15, mostrando resultados consistentes y un crecimiento equilibrado.
Está completamente optimizado para la validación de MQL5 y supera todas las pruebas oficiales.

Características principales

  • Sin Martingala, sin Grid — una sola operación a la vez

  • Control de riesgo con SL/TP fijos

  • Adaptación automática entre tendencia y rango

  • Curva de beneficios estable, bajo drawdown

  • Apto tanto para backtesting como para trading real

Configuración recomendada para el backtest

  • Modelo: Cada tick (basado en ticks reales)

  • Marco temporal: M15

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Depósito inicial: 10,000 USD

  • Spread: Actual o ≤5 puntos

⚙️ Ajustes de parámetros para backtest

  • Desactivar UploadSafeMode (activado por defecto) → false

  • Activar UseServerSLTP (cuando UploadSafeMode=false, usar SL/TP en la orden) → true

Estas configuraciones aseguran que los niveles de SL/TP funcionen correctamente durante la validación.
Smart Trend and Range EA está diseñado para traders que valoran la seguridad, precisión y crecimiento constante a largo plazo.


Filtro:
jcw2019
36
jcw2019 2025.11.10 15:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario