HSS Pro Price Action EA rq

HSS PRO PRICE ACTION EA: ¡un excelente sistema de trading intradía basado en la investigación de la acción del precio!





Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti. ¡8 archivos Set_file disponibles para 8 pares correspondientes!





La idea de trading se basa en los famosos y poderosos patrones de Acción del Precio: Martillo y Estrella Fugaz, que se combinan con técnicas de tendencia y scalping.





El Asesor Experto trabaja en el marco temporal H1 durante las sesiones de la UE y EE. UU.









Características del Asesor Experto:

- El Asesor Experto puede operar con 8 pares simultáneamente.

- Cálculo automático de lotes según el saldo de la cuenta.

- El Asesor Experto incorpora la gestión de capital con interés compuesto por defecto. - El SL y el TP son dinámicos: se adaptan a la volatilidad del mercado por defecto.

- Cada operación tiene un SL y un TP que no son visibles para el bróker.

- Sistema de filtrado inteligente: Filtro de tendencia, filtro de oscilador, filtro de días laborables, filtro de horas laborables, filtro de spread.

- El saldo mínimo requerido para ejecutar el robot es de tan solo $100.

- Apalancamiento de la cuenta: de 1:30 a 1:2000 es aceptable.

- Pares de trading: GBP/CHF, NZD/USD, GBP/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/JPY.

- Periodo: H1.

- Tiempo de funcionamiento: El EA busca oportunidades de entrada según los filtros de días laborables y horas laborables (en sesiones de la UE y EE. UU.). Si el sistema no abre operaciones durante el tiempo de funcionamiento, significa que no hay señales de entrada disponibles en el gráfico.

- Con funciones de trailing stop y breakeven adaptativos.

- El EA cuenta con una pantalla de información que muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado. - La pantalla también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.

- La visualización del spread de información de swaps se puede encontrar en cualquier esquina del gráfico.





Cómo instalar:

- Abra los 8 gráficos recomendados:

GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.

- Seleccione el marco temporal H1 en cada gráfico.

- Añada un asesor experto a cada gráfico.

- Aplique el "Set_file" correspondiente al asesor experto.

- El robot lo hace todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4 y dejar su PC funcionando 24/7 (o simplemente use un VPS en lugar de un PC).





¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:

- HORARIO LABORABLE: Se recomienda encarecidamente utilizar MT4, donde Market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, deberá ajustar el filtro de horario laboral. Simplemente envíeme un mensaje para comprobar la zona horaria de su bróker. Le ayudaré a comprobarlo y le proporcionaré los archivos Set_files correspondientes si es necesario.

- SPREAD y BROKER: Es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados: ECN o Raw spread para un mejor rendimiento.





Este es un producto original que solo se ofrece en este sitio web de MQL5.