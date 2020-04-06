Advanced Sniper Pro EA mq

ADVANCED SNIPER PRO EA es un sistema de trading automático preciso con una tasa de éxito de alrededor del 90%.





Este EA es uno de los robots de scalping más estables, consistentes y rentables del mundo.

Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5.





Descargue EA Set_files para probar y operar: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file

El EA cuenta con diversas configuraciones que los traders profesionales pueden usar según sus necesidades.

Los principiantes en Forex pueden usar simplemente los Set_files predeterminados con una configuración básica excelente.





Características únicas del EA:

- Se utilizan métodos de aprendizaje automático.

- Stop Loss ajustable y adaptable a la volatilidad.

- Filtros de salida y configuración de spread ajustables.

- Opciones Fixed_SL y Fixed_TP.

- El EA establece SL dinámico automáticamente según la volatilidad del mercado.

- El robot cuenta con gestión automática de riesgos (por defecto) y opciones de lote fijo.

- Sensibilidad de entrada de operaciones ajustable. No se puede operar durante el fin de semana.

- Filtro de tiempo de operación preciso con una precisión de 1 minuto.

- El robot cuenta con función de punto de equilibrio.

- Apalancamiento de la cuenta: de 1:30 a 1:2000.

- Los pares de negociación son GBPCAD y GBPAUUD.

- Se evitan las peligrosas operaciones martingala/grid. Cada orden tiene su propio nivel de apalancamiento (SL) para proteger la cuenta.

- Tiempo de operación: El asesor experto (EA) busca oportunidades de entrada desde el final de la sesión estadounidense hasta mediados de la sesión asiática, según el filtro de tiempo en la configuración. Si el sistema no abre órdenes durante el tiempo de operación, significa que no hay señales de entrada disponibles en el gráfico. Recuerde que este EA es un sistema de trading de francotirador.

- Periodo temporal: solo M15.

- El EA cuenta con una pantalla de información sobre spreads y swaps: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado.

- La pantalla también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta. - Es posible ubicar la visualización de swap de spreads de información en cualquier esquina del gráfico:

0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.





Cómo instalar:

- El sistema requiere una cuenta de trading MT4 con spreads estrechos (spread bruto o ECN).

- Abra los gráficos GBPCAD y GBPUD.

- Seleccione el marco temporal M15 en cada gráfico.

- Conecte el robot a cada gráfico y aplique el "Set_file" correspondiente al EA en cada gráfico. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag sea verdadero.

- Configure el valor de riesgo automático para cada par en la configuración del EA según sus necesidades (o use el valor predeterminado).

- El robot realiza todo automáticamente; solo necesita instalarlo en MT4 y dejar el PC encendido (o usar un VPS).





¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:

- HORARIO LABORAL: Se recomienda encarecidamente utilizar MT4, donde Market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente a Market_watch, será necesario cambiar la configuración horaria del EA. Simplemente envíeme un mensaje para comprobar la zona horaria de su bróker. Le ayudaré a comprobarlo y le proporcionaré los Set_files correspondientes si es necesario.

- SPREAD y BROKER: Es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados (spread bruto o ECN) para un rendimiento óptimo.

- ACTUALIZACIONES DEL EA: Siempre es necesario utilizar la última versión del EA.