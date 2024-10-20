CyNera MT4

2.81

CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología

Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración

Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas

Copias disponibles: 4

Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociación óptima de oro. Las estrategias y tecnologías avanzadas de CyNera están orientadas a ayudar tanto a los traders experimentados como a los recién llegados a navegar los desafíos y oportunidades únicos que presenta el trading de oro. Con CyNera, tiene una solución confiable adaptada a las complejidades del mercado del oro. Combina estrategias inteligentes y adaptativas con funciones avanzadas como el análisis multitemporal, ajustes automáticos en la operación y una gestión precisa del riesgo. Esta adaptabilidad convierte a CyNera en una herramienta versátil, capaz de responder a cambios rápidos del mercado mientras garantiza la protección a largo plazo de su capital.


Símbolo XAUUSD (ORO)
Marco de tiempo M30
 
Capital min. 100$
Corredor cualquier corredor
Tipo de cuenta cualquiera, preferiblemente con menor spread
Apalancamiento desde 1:20
VPS preferido, pero no obligatorio, también MQL VPS


El Núcleo del Poder de CyNera

Estrategias de Vanguardia Basadas en IA

En el corazón de CyNera se encuentra una poderosa combinación de tecnologías de redes neuronales, diseñadas para mejorar su capacidad de toma de decisiones y predicción. El sistema utiliza redes neuroevolutivas, que evolucionan mediante el aprendizaje basado en el rendimiento para refinar las estrategias comerciales a lo largo del tiempo. Este enfoque permite a CyNera adaptarse dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado, optimizando tanto la gestión del riesgo como la ejecución de operaciones. Además, CyNera integra Redes de Estado Eco (ESN), aprovechando su capacidad para procesar grandes cantidades de datos históricos y detectar patrones para predecir futuros movimientos de precios con notable precisión. Estas redes neuronales recurrentes se especializan en la previsión de series temporales, lo que garantiza que CyNera pueda capturar y actuar sobre señales críticas del mercado en tiempo real.


Redes Transformer Avanzadas para el Análisis del Mercado

CyNera también incorpora Redes Transformer, que han revolucionado el procesamiento del lenguaje natural pero son igualmente poderosas cuando se aplican a los mercados financieros. Estas redes ayudan a CyNera a analizar el sentimiento del mercado a partir de noticias, informes y eventos económicos, proporcionando información más profunda sobre cómo los factores externos pueden influir en los precios del oro. Esto agrega una capa crucial de comprensión contextual a las decisiones comerciales de CyNera.


Redes Generativas Antagónicas (GANs) para Escenarios de Riesgo

Para mejorar aún más su robustez, CyNera emplea Redes Generativas Antagónicas (GANs), que simulan diversas condiciones del mercado, incluidos escenarios raros y extremos. Al ejecutar estas simulaciones, CyNera puede poner a prueba sus estrategias y ajustarlas para soportar eventos de mercado impredecibles, ayudando a garantizar un rendimiento constante incluso en condiciones turbulentas.


Estrategias Flexibles para Diversas Condiciones del Mercado

Ya sea que el mercado esté experimentando fases volátiles o periodos de consolidación, CyNera se adapta con facilidad. Emplea estrategias de ruptura para capturar movimientos críticos de precios, tácticas de retroceso durante correcciones y estrategias de seguimiento de tendencias para aprovechar las tendencias del mercado a largo plazo. Esta combinación permite a CyNera explotar una amplia gama de condiciones de mercado de manera efectiva.


Gestión Inteligente del Riesgo

Para salvaguardar su capital, CyNera integra un marco robusto de gestión del riesgo. Utiliza órdenes fijas de Stop-Loss (SL) y Take-Profit (TP), junto con trailing stops para asegurar ganancias a medida que las operaciones se mueven favorablemente. Al evitar técnicas arriesgadas como el Martingala, CyNera prioriza la estabilidad y la seguridad sobre estrategias de alto riesgo, asegurando un enfoque controlado en el trading.


Ajuste Dinámico de la Frecuencia de Trading

Una de las características destacadas de CyNera es su capacidad para ajustar la frecuencia de las operaciones según la volatilidad del mercado. Durante períodos de alta volatilidad, CyNera aumenta la cantidad de operaciones para aprovechar los movimientos rápidos, mientras que en fases más tranquilas, reduce la actividad operativa, enfocándose solo en las oportunidades más prometedoras. Esta adaptabilidad asegura que el EA funcione de manera óptima sin la necesidad de supervisión constante.


Rendimiento Comprobado a Través de Extensas Pruebas

Con más de una década de pruebas retrospectivas utilizando simulaciones de mercado realistas, CyNera ha demostrado su robustez y rentabilidad incluso en condiciones de mercado desafiantes. El EA ha mostrado curvas de crecimiento constantes con drawdowns controlados, demostrando su estabilidad en diversas fuentes de datos de brokers y fases volátiles, como las crisis económicas.


Fácil de Usar y Personalizable

Los ajustes predeterminados de CyNera están optimizados para su facilidad de uso, lo que lo hace accesible incluso para principiantes. Sin embargo, los traders experimentados tienen la opción de ajustar configuraciones como la frecuencia de trading y los niveles de riesgo. Un manual de usuario completo y un equipo de soporte dedicado aseguran que pueda maximizar el potencial de CyNera con el mínimo esfuerzo.

CyNera no es solo una herramienta de trading, sino un socio confiable en el comercio de oro. Ya sea que tenga experiencia o sea nuevo en el trading algorítmico, CyNera ofrece una solución flexible y personalizada que combina precisión con la protección del capital a largo plazo. Al integrar análisis de vanguardia y estrategias probadas, CyNera asegura que pueda aprovechar oportunidades rentables mientras navega por las complejidades del mercado del oro.

Dé el siguiente paso en su viaje comercial incorporando CyNera a su cartera y desbloquee un nuevo nivel de precisión, seguridad y eficiencia en el trading de oro.



Comentarios 17
yeffong77
35
yeffong77 2025.07.06 15:02 
 

Very good with last update

anaito8268
72
anaito8268 2025.01.24 08:33 
 

Best EA!

Ngo Manh Quan
289
Ngo Manh Quan 2024.11.22 10:55 
 

Trusted EA. Normally there will only be 1-2 transactions/day in the evening. However, the AI ​​seemed unfinished, so I turned that function off. It would be great to be able to minimize SL while still maintaining win rate.

Filtro:
yeffong77
35
yeffong77 2025.07.06 15:02 
 

Very good with last update

richardw331
177
richardw331 2025.06.08 12:35 
 

Didnt work for me. Lost money. Wish i was able to get my money back.

login2015
51
login2015 2025.03.08 03:06 
 

The expert’s results are not good at all, and the Backtest results are completely different from the real account. There are significant losses and high risk. If you lose one trade, you need to win ten trades just to recover your loss, which is absolutely not good. The technical support promised an update two weeks ago, but they have stopped responding to messages. In conclusion, we do not recommend it at all.

Kenny Castro Aymerich
135
Kenny Castro Aymerich 2025.02.26 18:33 
 

SYSTEM WAS WORKING REALLY GOOD! SVETLANA DAMAGED THE SYSTEM BY CHANGING DONT KNOW THAT, KNOW THE EA does not open trades and it is just a fraud, it was a totally good EA, but authors always damage the algorithm!!! NOT RECOMMENDED

Igor Gorodnichii
225
Igor Gorodnichii 2025.02.05 06:54 
 

Since 14.01 up to previous week EA have got total loss 62%. First day after update 48% loss again. Do not recommend! Crazy cost = crazy loss (((

Vedat Balci
183
Vedat Balci 2025.01.31 22:46 
 

Backtests of many EA's sold here are Fake. With a code added to the software, only profitable transactions in the past are recorded. In real account most of them lose money. Likewise, Ceynera seems to be very successful in Backtest, but to be sure, I have been running it on a demo account for 10 days. With the resulting set file, medium risk and 10% MM, the account grew by approximately 10% and there was no stop transaction. Of course, I reduced the profit and loss situation to 1/6 instead of 1/9. That is, if 1 transaction loses money, the last 6 successful transactions will be wasted. For now, the performance in the demo account is good. I will update it after 1-2 months. I just don't think AI works very successfully. AI or software sometimes buys from the top at the Resistance point or sometimes sells from the bottom with the Buy point. In this regard, the software needs some updating in order to receive more frequent transactions and more profitable transactions. Because it takes 3-5 transactions a week. and if it determines the tops and bottoms correctly, it can take at least 1 transaction every day and increase profitability. because the TP rate is small. If the bottom or top point of the day is determined correctly, the profit rate increases significantly. For now, I thank the software developer. I will update it after 1-2 months..

anaito8268
72
anaito8268 2025.01.24 08:33 
 

Best EA!

Aceman123
2401
Aceman123 2025.01.23 02:13 
 

I have to echo user "Soldier of Fortune" comment. I have booked losses that are not shown in the official signal, while using the exact same signal's set file provided by the author. I don't think the EA is a scam, the author is responsive and a legit coder, but the performance is not what is shown in the signal and neither should you expect the same.

---

Update:

Potential scam, see post #165

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Respuesta del desarrollador Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.24 08:59
Read and understand the user manual especially the part with AI before spreading such a nonsense!
尘 陈
54
尘 陈 2025.01.07 04:42 
 

The system only opens trades at fixed times each day and trades based on short-term trends at those moments. Due to the large stop-loss, the win rate tends to be high. However, a few losses can wipe out all previous profits. AI is a scam, and I hope everyone stays vigilant and doesn't fall for it.

15393665700
26
15393665700 2024.11.27 04:33 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Vasyl Daki
455
Vasyl Daki 2024.11.25 15:54 
 

This robot is absolutely inadequate, it contradicts itself. With the default settings on a real account, it opens a sell position against the trend, on the strategy tester, the same position is opened for a purchase, despite the fact that the robot's strategy and the AI ​​must have the same trend directions to make a decision. And note that sl. is 9 times higher than tp. For some reason, everything works correctly for the author, and on his signal account this position was in the right direction, and the author has income and I have a loss and this is not the first time. Previously, I thought that perhaps this was happening because of my settings, but this time the default settings. I do not advise anyone to buy this robot. You will spend a lot of money to buy this robot, after which the robot will empty your account and you will lose both time and money. be careful this can happen to any of us In this situation, the only winner is the author who sold you a defective product for a lot of money. Only scammers do this.

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Respuesta del desarrollador Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.24 08:59
Read and understand the user manual especially the part with AI before spreading such a nonsense!
Ngo Manh Quan
289
Ngo Manh Quan 2024.11.22 10:55 
 

Trusted EA. Normally there will only be 1-2 transactions/day in the evening. However, the AI ​​seemed unfinished, so I turned that function off. It would be great to be able to minimize SL while still maintaining win rate.

Hui Wang
1237
Hui Wang 2024.11.19 08:51 
 

Just started to use, very assured, the profit level is certainly very good, but also hope that risk control can do better!

Utrema
43
Utrema 2024.11.12 09:27 
 

La manière dont le bot ouvre les trades est vraiment unique. Je dois dire que je n'avais pas encore vu cela avec d'autres bot. Il ne trade pas souvent, mais quand il se lance, c'est un profit à tout les coups pour le moment. Bravo aux équipes ! Je mettrai à jour mon commentaire en fonction de l'avancée.

amar
50
amar 2024.11.09 10:17 
 

Thank God I bought it. good product. very happy

edit: Only 1 Loss so far, changed to 4 stars, still in profit. Hopefully can use AI again soon

Michael John Malkinson
700
Michael John Malkinson 2024.11.04 20:37 
 

Sorry but I must mirror a guy aboves review about the Signal being sketchy. I have used this EA pretty much since release. In that time the authors Signal has ZERO losses. After i had like 3/4 losses I then changed my settings to the exact signal settings provided which should mirror her signal. Yet I still had 2 trades open as sells last night and both lots alot of money - Yet the authors signal shows no trades?? Theres something very fishy about this

Iurii Kozitsyn
182
Iurii Kozitsyn 2024.10.31 07:03 
 

Изменения от 23.01.2025:

Я завершаю тестирование данного советника, срок почти 3 месяца, финансовый результат отрицательный.

1. То что советник показывает в бэктесте до октября 2024 - действительно впечатляет, но после октября разработчики изменили алгоритмы и такой торговли уже не будет, даже близко.

2. Ордера не совпадают с авторским сигналом, хотя использовались рекомендованные сет-файлы.

3. У всех кто использует данный советник - открываются разные ордера, в разном направлении. Полное отсутствие какой-либо логики.

4. Разработчики часто останавливают советник, например, в новогодние праздники он не работал 3 недели, а также он часто не работает из-за ошибок. Это делается намеренно, чтобы как можно больше оттянуть время за которое авторы продадут большее количество копий. Автор мне призналась, что алгоритмы советника они изменили специально, так как боятся убытков.

5. Соотношение риска к прибыли в каждой сделке равно 1 к 10. Это значит, если вы словите SL, то вам придется восстанавливаться около 15 прибыльных сделок подряд, с учетом, того, что размер лота будет меньше, т.к. баланс уменьшится. И так вы выйдите только в ноль. А SL у меня были.. автор этот SL подтвердила и он воспроизвёлся на бэктесте.

6. Как я писал в п. 1. после октября 2024, ордера открываются в 16.00 или 17.00.. т.е. только при открытии нью-йоркской сессии и во время новостей, четко в одно и тоже время, о каком здесь техническом анализе может идти речь? При этом, видимо, ради шутки, в свойствах советника есть режим фильтрации по новостям, тогда он не будет торговать за час до и после выхода новостей. А они выходят как раз в 16.00 или 17.00, и если у вас будет включен этот фильтр, то ордера создаваться вообще не будут, советник торговать не будет.

7. Чудес на фин. рынке не бывает. Разве только у продавцов советников, если получится раскрутить (попасть в ТОП) на какое-то время. Берегите деньги.

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Respuesta del desarrollador Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.24 08:59
Read and understand the user manual especially the part with AI before spreading such a nonsense!
Respuesta al comentario