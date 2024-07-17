Advance Currency Meter es un medidor de divisas que detecta las tendencias fuertes del mercado.

Este indicador es bueno para scalping, trading intradía y swing trading. El indicador detectará las tendencias del mercado a corto y largo plazo.

Esto le dará una buena idea de que las monedas son los mejores para el comercio a partir del momento.





Nota: Póngase en contacto conmigo antes de realizar cualquier compra. Esto no funcionará en su cuenta sin mi permiso.

Nota: Funciona bien con mi medidor de fuerza de divisas MACD.