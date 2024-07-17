Advance Currency Meter
- Indicadores
- Emir Revolledo
- Versión: 1.15
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Advance Currency Meter es un medidor de divisas que detecta las tendencias fuertes del mercado.
Este indicador es bueno para scalping, trading intradía y swing trading. El indicador detectará las tendencias del mercado a corto y largo plazo.
Esto le dará una buena idea de que las monedas son los mejores para el comercio a partir del momento.
Nota: Póngase en contacto conmigo antes de realizar cualquier compra. Esto no funcionará en su cuenta sin mi permiso.
Nota: Funciona bien con mi medidor de fuerza de divisas MACD.