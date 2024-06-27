Order Blocks TV MT4

Potente indicador Order Block en la plataforma Tradingview. Tipo de indicador: Indicador de acción del precio

Introducción: El Indicador de Bloque de Órdenes - Elevando su Análisis de Acción de Precios. Si está buscando un indicador Order Block completo en la plataforma MQL5, no busque más.

En primer lugar, según este indicador, un OB se entiende como una zona de órdenes pendientes de grandes instituciones que no se han ejecutado completamente, revelándose en el mercado a través de señales sutiles. Los precios reaccionan con fuerza cuando alcanzan estas zonas OB, lo que las convierte en zonas de resistencia extremadamente significativas.

See more: Price action indicator series  | MT5 version  |  Subscribe

    Cómo utilizar este indicador con su estrategia

    El indicador Order Block (OB) tiene su origen en la poderosa estrategia de acción de precios smart money. Para aprovechar al máximo este indicador, siga estos pasos clave:
    1. Identifique la Inversión de la Tendencia con Eventos BMS: Busque eventos de Ruptura de Estructura de Mercado (BMS), donde el precio rompe el pico más alto o el valle más bajo de una tendencia, señalando una potencial reversión.
    2. Espere a que el precio vuelva a una zona de resistencia fuerte: Tras detectar un cambio de tendencia, espere a que el precio retroceda hasta un nivel de resistencia fuerte. Entre en una operación tras la confirmación con patrones de velas o establezca una orden pendiente si la zona OB muestra características fuertes.

    Características de una zona OB fuerte:

      • Debe ser una vela de un color diferente antes de una onda alcista fuerte, normalmente representada como un par de velas envolventes en el máximo o mínimo considerado.
      • Debe producirse un fenómeno de take-out, en el que veamos un fuerte volumen de venta seguido de un volumen de compra abrumador, creando una onda directriz al alza.
      • Debe haber un hueco que indique que los precios subieron tan rápido que no pudieron cubrir todas las órdenes de compra, dejando tras de sí un bloqueo de órdenes, fiel al nombre de este indicador.

      Futuras actualizaciones y mejoras:

      Estamos comprometidos a mejorar continuamente el indicador OB mediante la incorporación de características adicionales de la acción del precio. Estas actualizaciones aumentarán su eficacia y valor. Al poseer el indicador OB ahora, usted no sólo se adelantará con estrategias de negociación avanzadas, sino que también ahorrará dinero antes de que su precio aumente con futuras mejoras. Adopte el poder de los conceptos de dinero inteligente con el indicador OB y eleve sus operaciones al siguiente nivel. ¡Consígalo hoy para maximizar sus ahorros!

        Nota:

        • Si tiene problemas para instalar el producto, por favor póngase en contacto conmigo a través del chat en mql5.
        • Este indicador será continuamente actualizado y mejorado, tenga un buen trading.




        Productos recomendados
        Alpha Trend Mt4 Signs
        Guang Jun Huang
        Indicadores
        Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
        Stop Loss Take Profit Drawer
        Roy Meshulam
        Indicadores
        Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
        Nice Trade Point
        Muhammed Emin Ugur
        Indicadores
        Este indicador Nice Trade Point está diseñado para el comercio de señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. El indicador ciertamente no se repinta. El punto en el que se da la señal no cambia. Características y Sugerencias Marco de
        PABT Pattern Indicator
        Gleb Balashevich
        Indicadores
        Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
        Owl smart levels
        Sergey Ermolov
        4.24 (37)
        Indicadores
        Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
        Trendiness Index
        Libertas LLC
        5 (3)
        Indicadores
        " La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
        Infinity Trend Pro
        Yaroslav Varankin
        1 (1)
        Indicadores
        Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
        Trend Oscillator mw
        DMITRII GRIDASOV
        Indicadores
        Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
        Ichimoku Higher Time Frame mh
        DMITRII GRIDASOV
        Indicadores
        Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
        Insider Scalper Binary
        Yaroslav Varankin
        Indicadores
        Insider Scalper Binary Esta herramienta está diseñada para el comercio de opciones binarias. para giros cortos temporales. para hacer un trato vale el momento de recibir la señal y solo 1 vela si es m1 entonces solo por un minuto y asi de acuerdo con el timeframe. para obtener mejores resultados, es necesario seleccionar bien volátil charts.... pares de divisas recomendados eur | usd, usd | jpy .... el indicador ya está configurado, sólo tiene que añadirlo al gráfico y operar .... El indica
        AW Heiken Ashi
        AW Trading Software Limited
        Indicadores
        AW Heiken Ashi: Indicador inteligente de tendencia y niveles de TP. Indicador avanzado basado en el clásico Heiken Ashi, adaptado para traders, con mayor flexibilidad y claridad. A diferencia del indicador estándar, AW Heiken Ashi ayuda a analizar la tendencia, determinar objetivos de ganancias y filtrar señales falsas, brindando decisiones de trading más confiables. Guía de configuración e instrucciones - Aquí / Versión MT5 - Aquí Ventajas de AW Heiken Ashi: Funciona con cualquier activo y en c
        FX Flow
        Eva Stella Conti
        Indicadores
        El indicador FX Flow se puede utilizar como un anticipo de la próxima tendencia, preferiblemente confirmada por Price Action u otro oscilador (RSi, Stochastic ..). Toma en cuenta los flujos de dinero de las principales divisas USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY y los procesa. Excelente herramienta para índices, pero también para correlaciones entre monedas. Funciona en todos los períodos de tiempo. Línea azul: mercado alcista Línea amarilla: mercado bajista Nota : si el indicador abre la ve
        Distinctive
        Tatiana Savkevych
        Indicadores
        Distinctive es un indicador forex de flecha de tendencia para identificar posibles puntos de entrada. Me gusta, en primer lugar, porque tiene un mecanismo simple de trabajo, la adaptación a todos los períodos de tiempo y las tácticas de negociación. Creado sobre la base de un canal de regresión con filtros. Trazado de las señales del indicador Lawrence en un gráfico de función de precios utilizando un enfoque matemático. Cómo funciona - cuando el precio irrumpe en la zona de sobrecompra / sobr
        Laser Trend
        Nicolas Zouein
        Indicadores
        ¡La tendencia es tu amiga! De eso trata este indicador. Siga este famoso dicho y esté seguro. Características: Señales de compra/venta fijadas al cierre de una barra. Funciona en todos los símbolos y en todos los marcos temporales. Línea láser de tendencia de mercado visual clara, flechas de señal de Compra/Venta, medidor de fuerza de mercado, cajas TP1 & TP2. Señales visuales cuando entrar, cuando salir del mercado. Sin repintado. Compatible con EA flexible para la automatización de operacion
        Chart Patterns Analyser
        Sami Chebbi
        5 (4)
        Indicadores
        Patrones gráficos Detecta 15 patrones (Triángulo ascendente, Triángulo descendente, Cuña ascendente, Cuña descendente, Bandera alcista, Bandera bajista, Rectángulo alcista, Rectángulo bajista, Triángulo simétrico, Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos, Triple techo, Triple suelo, Doble techo, Doble suelo). Utiliza datos históricos para calcular la probabilidad de éxito de cada patrón (posibilidad de filtrar la notificación en función de la probabilidad de éxito) da indicaciones gráficas
        Auto Fibo Pro m
        DMITRII GRIDASOV
        Indicadores
        El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
        Visual Range Directional Force Indicator MT4
        AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
        Indicadores
        El indicador de fuerza direccional de rango está diseñado para ayudar a los operadores a analizar las tendencias del mercado, los retrocesos y la fuerza direccional. Se centra en los movimientos de precios dentro de rangos definidos, identificando momentos clave en los que el mercado está ganando impulso o preparándose para un cambio. Al dividir el gráfico en rangos de precios dinámicos, el indicador detecta los niveles críticos de soporte y resistencia. Calcula la fuerza direccional de los mov
        Line Magnit
        Aleksey Trenin
        Indicadores
        El indicador LineMagnit para MT4 es una herramienta de gran precisión que construye niveles de soporte y resistencia que atraen magnéticamente a los precios. Esta característica permite a los operadores determinar fácilmente los puntos de entrada y salida más probables en el mercado, así como identificar las fuerzas direccionales del mercado, ya que los niveles se basan en las entradas de capital en el instrumento. Equipado con una interfaz gráfica intuitivamente comprensible, el indicador LineM
        ATeam Divergence
        Hoang Ngoc Thach
        Indicadores
        El CCI Divergence es un indicador razonablemente útil en sí mismo, pero es aún más eficaz cuando se utiliza con el comercio de patrones de divergencia. La señal del indicador CCI Divergence es una de las señales más potentes entre los indicadores que existen en el mercado. Aquí está la nueva versión del Indicador de Divergencia usando el método CCI, con más mejoras. Las divergencias indican un potencial punto de inversión porque el momento direccional no confirma el precio. Una divergencia alci
        PipFinite Trend PRO
        Karlo Wilson Vendiola
        4.88 (2248)
        Indicadores
        Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
        Tin
        Maryna Shulzhenko
        Indicadores
        El indicador Estaño está diseñado para mostrar visualmente la tendencia actual del mercado. Uno de los aspectos clave del análisis del mercado de divisas es determinar la tendencia, que es la dirección sostenible del movimiento de los precios. Para ello, el indicador Tin utiliza algoritmos que suavizan las fluctuaciones bruscas que no tienen un impacto significativo en la tendencia general. Una tendencia puede ser alcista (alcista) o bajista (bajista). Normalmente, una tendencia persiste duran
        Towers
        Yvan Musatov
        Indicadores
        Towers - Indicador de tendencia, muestra señales, se puede utilizar con una relación de riesgo óptima. Utiliza algoritmos fiables en sus cálculos. Muestra momentos favorables para entrar en el mercado con flechas, es decir, utilizar el indicador es bastante sencillo. Combina varios filtros para mostrar flechas de entrada al mercado en el gráfico. Dada esta circunstancia, un especulador puede estudiar el historial de señales del instrumento y evaluar su eficacia. Como puede ver, operar con un ind
        Stepping Trend
        Mpendulo Chiliza
        Indicadores
        El indicador de tendencia escalonada El indicador Stepping Trend utiliza el rango verdadero promedio (indicador ATR) en su cálculo. Esto le da el control para fijar su propio período verdadero medio de la gama, fijé el defecto como 10 . Detalles del Indicador. Flecha Verde Arriba: Esto significa que usted está en el punto de partida de una nueva tendencia alcista, es el momento de comprar . Flecha roja hacia abajo : Esto significa que usted está en el punto de partida de una nueva tendencia b
        ZhiBiCCI MT4
        Qiuyang Zheng
        Indicadores
        Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
        Advanced Bollinger Bands Scanner MT4
        Amir Atif
        5 (1)
        Indicadores
        40% de descuento. Precio original: $50 Advanced Bollinger Bands Scanner es un panel de control de las bandas de Bollinger con múltiples símbolos y marcos temporales que monitoriza y analiza el indicador de las bandas de Bollinger desde un gráfico. Este panel monitorea el indicador de las Bandas de Bollinger en hasta 28 instrumentos configurables y 9 marcos de tiempo para sobrecompra/sobreventa de precios, consolidación de precios (compresión de las Bandas de Bollinger), y ruptura de consolidaci
        Naturu MT4
        Ivan Stefanov
        Indicadores
        “Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo. ¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta! Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla. Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente: Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están
        RSI Divergence with FVG Signal MT4
        Cao Minh Quang
        Indicadores
        El indicador RSI Divergence + FVG Signal combina el Relative Strength Index (RSI) Divergence con la detección del Fair Value Gap (FVG) para generar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas tanto en los cambios de momentum como en las zonas de desequilibrio institucional. Características principales: Detección de divergencias del RSI: Identifica divergencias alcistas/bajistas tanto regulares como ocultas entre el precio y el RSI. Las divergencias indican posibles cambios o continuac
        Master 360 Circle Chart With Arrows
        Francesco Rubeo
        5 (1)
        Indicadores
        ¡Opere con Gann de su lado! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originalmente creado por Gann admitió que este es "La Madre de todos los gráficos". Es uno de los últimos estudios que nos dejó este gran trader. La tabla numérica es aparentemente bastante simple como todas las tablas y está basada en números cuadrados, el CUADRADO DE 12 y es por evolución, uno de los números cuadrados más importantes. Aquí podemos encontrar CICLO, PRECIO Y TIEMPO gracias a ángulos y grados, para mostrar soportes y re
        Trend Hunter Pro
        Yaroslav Varankin
        Indicadores
        El indicador está diseñado para la apertura de operaciones durante un largo período. que está configurado para obtener la mayor cantidad de puntos de cada comercio como sea posible. que utiliza el método de scalping ... usted puede operar en cualquier indicador de pares de divisas ya se puede operar en cualquier momento del día, pero el momento preferido de comercio durante la sesión europea americana. pares de divisas eur / jpy, eur / usd pares de divisas con alta volatilidad a continuación, l
        Delta Fusion Pro
        Francesco Secchi
        5 (1)
        Indicadores
        Delta Fusion Pro – Análisis Avanzado de Order Flow para Trading Intradía Delta Fusion Pro es un indicador profesional para MetaTrader 4 que revela el flujo de órdenes agresivas, mostrando la intensidad y dirección de la presión institucional en tiempo real. A diferencia de los indicadores volumétricos tradicionales, analiza la delta entre volúmenes Ask y Bid para anticipar giros, confirmar tendencias e identificar zonas de interés profesional. Características Principales Sistema Inteligente de
        Los compradores de este producto también adquieren
        Gann Made Easy
        Oleg Rodin
        4.83 (150)
        Indicadores
        Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
        Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
        Bernhard Schweigert
        4.79 (101)
        Indicadores
        ¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
        Scalper Inside PRO
        Alexey Minkov
        4.74 (69)
        Indicadores
        Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
        M1 Sniper
        Oleg Rodin
        4.89 (18)
        Indicadores
        M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
        Game Changer Indicator
        Vasiliy Strukov
        4.67 (9)
        Indicadores
        Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
        Dynamic Forex28 Navigator
        Bernhard Schweigert
        4.43 (7)
        Indicadores
        Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
        Apollo SR Master
        Oleg Rodin
        5 (1)
        Indicadores
        Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
        Smc Blast Signal
        Mohit Dhariwal
        5 (2)
        Indicadores
        OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
        Advanced Supply Demand
        Bernhard Schweigert
        4.91 (296)
        Indicadores
        ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
        Trend indicator AI
        Ramil Minniakhmetov
        4.95 (76)
        Indicadores
        Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
        SMC Easy Signal
        Mohamed Hassan
        4.73 (15)
        Indicadores
        Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
        FX Power MT4 NG
        Daniel Stein
        4.95 (20)
        Indicadores
        FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
        Supply and Demand Dashboard PRO
        Bernhard Schweigert
        4.8 (20)
        Indicadores
        ¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
        Scalper Vault
        Oleg Rodin
        5 (34)
        Indicadores
        Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
        M1 Arrow
        Oleg Rodin
        5 (19)
        Indicadores
        Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
        Currency Strength Wizard
        Oleg Rodin
        4.84 (55)
        Indicadores
        Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
        Trending Volatility System
        Vitalyi Belyh
        5 (3)
        Indicadores
        Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
        PRO Renko System
        Oleg Rodin
        5 (29)
        Indicadores
        El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
        Meravith
        Ivan Stefanov
        5 (1)
        Indicadores
        El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
        Currency Strength Exotics
        Bernhard Schweigert
        4.88 (33)
        Indicadores
        ¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
        Trend Screener
        STE S.S.COMPANY
        4.79 (95)
        Indicadores
        Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
        Day Trader Master
        Oleg Rodin
        5 (15)
        Indicadores
        Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
        Angular Trend Lines
        Vitalyi Belyh
        Indicadores
        Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
        PZ Lopez Trend MT4
        PZ TRADING SLU
        Indicadores
        Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
        Smart Trend Trading System
        Issam Kassas
        Indicadores
        Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
        Blahtech Supply Demand
        Blahtech Limited
        4.58 (36)
        Indicadores
        Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
        WaveTheoryFully automatic calculation
        Kaijun Wang
        5 (3)
        Indicadores
        ¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
        Gartley Hunter Multi MT4
        Siarhei Vashchylka
        5 (3)
        Indicadores
        Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marcos temporales clásicos: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marc
        Matrix Arrow Indicator MT4
        Juvenille Emperor Limited
        5 (3)
        Indicadores
        Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
        FX Volume
        Daniel Stein
        4.62 (37)
        Indicadores
        FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
        Otros productos de este autor
        SuperTrend TV
        Tran Nhat Minh
        5 (2)
        Indicadores
        Indicador original de supertendencia en la plataforma Tradingview. Tipo de indicador: Indicador de acción del precio Introducción: El Indicador de Supertendencia - Mejorando su Análisis de Tendencia. Si todavía no ha encontrado un indicador de Supertendencia con buenos gráficos en la plataforma MQL5, este es el indicador para usted. Resumen: El indicador Supertrend es una poderosa herramienta diseñada para proporcionar a los operadores una valiosa visión de las tendencias actuales e históricas
        FREE
        Bollinger Bands Filled
        Tran Nhat Minh
        5 (2)
        Indicadores
        Indicador BB de estilo minimalista totalmente relleno con un solo color. Tipo de indicador: Indicador Técnico Usted está demasiado confundido con las complicadas líneas en zigzag en el indicador BB, especialmente cuando su estrategia tiene muchos indicadores combinados, parece un lío y ya no veremos ninguna vela en el gráfico para el análisis técnico . Este indicador nació para solucionar eso . See more:  New tradingview indicator: Order Block TV   | Minimalist Price Action Strategy  |  Subscri
        FREE
        Entry Orders Pro MT4
        Tran Nhat Minh
        Utilidades
        Asistente de Comercio Pro Minimalista : Centrado en la gestión del riesgo y la disciplina comercial estricta para cada estilo de negociación Los beneficios de EA: 1.Interfaz Gráfica Intuitiva: Tome el control con un excelente cuadro de mandos gráfico con parámetros destacados para una rápida ejecución de órdenes. Disfrute de una interfaz elegante y personalizable con la opción de cambiar entre temas oscuros y claros. 2.Soporte para cultivar hábitos de disciplina de trading La adhesión a su esti
        Bull and Bear Zone MT4
        Tran Nhat Minh
        5 (1)
        Indicadores
        Un indicador de oferta y demanda diseñado con una estrategia de negociación minimalista basada en la naturaleza del mercado. La zona alcista es una zona de fuerte soporte, y la zona bajista es una zona de fuerte resistencia. Cuando una zona alcista se rompe, se convierte en la "base" de la zona bajista y viceversa. Cuando el precio se encuentra con estas zonas, hay una alta probabilidad de que el precio se dé la vuelta, por lo que las llamamos Obstáculos. Es un indicador adecuado para los opera
        Bull and Bear Zone
        Tran Nhat Minh
        5 (1)
        Indicadores
        Un indicador de oferta y demanda diseñado con una estrategia de negociación minimalista basada en la naturaleza del mercado. Tipo de indicador: Indicador de acción del precio La zona alcista es un área de soporte fuerte, y la zona bajista es un área de resistencia fuerte. Cuando una zona alcista se rompe, se convierte en la "base" de la zona bajista y viceversa. Cuando el precio se encuentra con estas zonas, hay una alta probabilidad de que el precio revierta , por lo que las llamamos Obstáculo
        Entry Orders Pro
        Tran Nhat Minh
        5 (1)
        Utilidades
        Asistente de Comercio Pro Minimalista : Centrado en la Gestión del Riesgo y en una Estricta Disciplina Comercial para cada Estilo Comercial Los beneficios de esta Utilidad : 1.Interfaz Gráfica Intuitiva: Tome el control con un excelente cuadro de mandos gráfico con parámetros destacados para una rápida ejecución de órdenes. Disfrute de una interfaz elegante y personalizable con la opción de cambiar entre temas oscuros y claros. 2.Soporte para Cultivar Hábitos de Disciplina de Trading La adhesió
        Order Blocks TV
        Tran Nhat Minh
        Indicadores
        Potente indicador Order Block en la plataforma Tradingview. Tipo de indicador: Indicador de acción del precio Introducción: El Indicador de Bloque de Órdenes - Elevando su Análisis de Acción de Precios. Si está buscando un indicador Order Block completo en la plataforma MQL5, no busque más. En primer lugar, según este indicador, un OB se entiende como una zona de órdenes pendientes de grandes instituciones que no se han ejecutado completamente, revelándose en el mercado a través de señales sut
        Filtro:
        László Varga
        142
        László Varga 2025.11.17 16:03 
         

        El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

        Respuesta al comentario