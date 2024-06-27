Order Blocks TV MT4

Potente indicador Order Block en la plataforma Tradingview. Tipo de indicador: Indicador de acción del precio

Introducción: El Indicador de Bloque de Órdenes - Elevando su Análisis de Acción de Precios. Si está buscando un indicador Order Block completo en la plataforma MQL5, no busque más.



En primer lugar, según este indicador, un OB se entiende como una zona de órdenes pendientes de grandes instituciones que no se han ejecutado completamente, revelándose en el mercado a través de señales sutiles. Los precios reaccionan con fuerza cuando alcanzan estas zonas OB, lo que las convierte en zonas de resistencia extremadamente significativas.