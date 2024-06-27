Order Blocks TV MT4
- Indicadores
- Tran Nhat Minh
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Potente indicador Order Block en la plataforma Tradingview. Tipo de indicador: Indicador de acción del precio
Introducción: El Indicador de Bloque de Órdenes - Elevando su Análisis de Acción de Precios. Si está buscando un indicador Order Block completo en la plataforma MQL5, no busque más.
En primer lugar, según este indicador, un OB se entiende como una zona de órdenes pendientes de grandes instituciones que no se han ejecutado completamente, revelándose en el mercado a través de señales sutiles. Los precios reaccionan con fuerza cuando alcanzan estas zonas OB, lo que las convierte en zonas de resistencia extremadamente significativas.
Cómo utilizar este indicador con su estrategia
El indicador Order Block (OB) tiene su origen en la poderosa estrategia de acción de precios smart money. Para aprovechar al máximo este indicador, siga estos pasos clave:
- Identifique la Inversión de la Tendencia con Eventos BMS: Busque eventos de Ruptura de Estructura de Mercado (BMS), donde el precio rompe el pico más alto o el valle más bajo de una tendencia, señalando una potencial reversión.
- Espere a que el precio vuelva a una zona de resistencia fuerte: Tras detectar un cambio de tendencia, espere a que el precio retroceda hasta un nivel de resistencia fuerte. Entre en una operación tras la confirmación con patrones de velas o establezca una orden pendiente si la zona OB muestra características fuertes.
Características de una zona OB fuerte:
- Debe ser una vela de un color diferente antes de una onda alcista fuerte, normalmente representada como un par de velas envolventes en el máximo o mínimo considerado.
- Debe producirse un fenómeno de take-out, en el que veamos un fuerte volumen de venta seguido de un volumen de compra abrumador, creando una onda directriz al alza.
- Debe haber un hueco que indique que los precios subieron tan rápido que no pudieron cubrir todas las órdenes de compra, dejando tras de sí un bloqueo de órdenes, fiel al nombre de este indicador.
Futuras actualizaciones y mejoras:Estamos comprometidos a mejorar continuamente el indicador OB mediante la incorporación de características adicionales de la acción del precio. Estas actualizaciones aumentarán su eficacia y valor. Al poseer el indicador OB ahora, usted no sólo se adelantará con estrategias de negociación avanzadas, sino que también ahorrará dinero antes de que su precio aumente con futuras mejoras. Adopte el poder de los conceptos de dinero inteligente con el indicador OB y eleve sus operaciones al siguiente nivel. ¡Consígalo hoy para maximizar sus ahorros!
Nota:
- Si tiene problemas para instalar el producto, por favor póngase en contacto conmigo a través del chat en mql5.
- Este indicador será continuamente actualizado y mejorado, tenga un buen trading.
