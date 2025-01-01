- CiATR
- CiBearsPower
- CiBullsPower
- CiCCI
- CiChaikin
- CiDeMarker
- CiForce
- CiMACD
- CiMomentum
- CiOsMA
- CiRSI
- CiRVI
- CiStochastic
- CiTriX
- CiWPR
Osciladores
Los siguientes capítulos contienen detalles técnicos de las clases de los osciladores de la Librería Estándar MQL5, así como la descripción de sus componentes clave.
|
Clase/grupo
|
Descripción
|
Average True Range (Rango Medio Verdadero)
|
Bears Power (Poder de los Osos)
|
Bulls Power (Poder de los Toros)
|
Commodity Channel Index (Índice del Canal de Productos)
|
Chaikin Oscillator (Oscilador Chaikin)
|
DeMarker
|
Force Index (Índice de Fuerza)
|
Moving Averages Convergence-Divergence (Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil)
|
Momentum
|
Media Móvil del Oscilador (Histograma MACD)
|
Índice de Fuerza Relativa
|
Índice de Vigor Relativo
|
Oscilador Estocástico
|
Rango Porcentual de Williams
|
Oscilador Media Móvil Exponencial Triple