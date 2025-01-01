DocumentaciónSecciones
Osciladores

Los siguientes capítulos contienen detalles técnicos de las clases de los osciladores de la Librería Estándar MQL5, así como la descripción de sus componentes clave.

Clase/grupo

Descripción

CiATR

Average True Range (Rango Medio Verdadero)

CiBearsPower

Bears Power (Poder de los Osos)

CiBullsPower

Bulls Power (Poder de los Toros)

CiCCI

Commodity Channel Index (Índice del Canal de Productos)

CiChaikin

Chaikin Oscillator (Oscilador Chaikin)

CiDeMarker

DeMarker

CiForce

Force Index (Índice de Fuerza)

CiMACD

Moving Averages Convergence-Divergence (Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil)

CiMomentum

Momentum

CiOsMA

Media Móvil del Oscilador (Histograma MACD)

CiRSI

Índice de Fuerza Relativa

CiRVI

Índice de Vigor Relativo

CiStochastic

Oscilador Estocástico

CiWPR

Rango Porcentual de Williams

CiTriX

Oscilador Media Móvil Exponencial Triple