Create

Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int Kperiod,

int Dperiod,

int slowing,

ENUM_MA_METHOD ma_method,

ENUM_STO_PRICE price_field

)

Parámetros

symbol

[in] Símbolo.

period

[in] Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

Kperiod

[in] Periodo de promediación de la línea %K.

Dperiod

[in] Periodo de promediación de la línea %D.

slowing

[in] Periodo de desaceleración.

ma_method

[in] Método de promediación (enumeración ENUM_MA_METHOD).

price_field

[in] Tipo de precio (Bajo/Alto o Cierre/Cierre) a aplicar (enumeración ENUM_STO_PRICE).

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.