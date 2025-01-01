DocumentaciónSecciones
Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.

bool  Create(
   string           symbol,          // Símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,          // Periodo
   int              Kperiod,         // Periodo de promediación de %K
   int              Dperiod,         // Periodo de promediación de %D
   int              slowing,         // Periodo de desaceleración
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,       // Método de promediación
   ENUM_STO_PRICE   price_field      // Tipo de precio a aplicar
   )

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo.

period

[in]  Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

Kperiod

[in]  Periodo de promediación de la línea %K.

Dperiod

[in]  Periodo de promediación de la línea %D.

slowing

[in]  Periodo de desaceleración.

ma_method

[in]  Método de promediación (enumeración ENUM_MA_METHOD).

price_field

[in]  Tipo de precio (Bajo/Alto o Cierre/Cierre) a aplicar (enumeración ENUM_STO_PRICE).

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.