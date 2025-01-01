Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de Bill Williams CiACCiAlligatorCiAOCiFractalsCiGatorCiBWMFI Indicadores de Bill Williams Los siguientes capítulos explican las características técnicas de las clases de la librería estándar MQL5 correspondientes al indicador de Bill Williams, y describe sus componentes clave. Clase/grupo Descripción CiAC Acelerador Oscilador CiAlligator Alligator CiAO Oscilador Asombroso CiFractals Fractales CiGator Oscilador Gator CiBWMFI Índice de Facilitación del Mercado Type CiAC