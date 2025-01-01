DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de Bill Williams 

Indicadores de Bill Williams

Los siguientes capítulos explican las características técnicas de las clases de la librería estándar MQL5 correspondientes al indicador de Bill Williams, y describe sus componentes clave.

Clase/grupo

Descripción

CiAC

Acelerador Oscilador

CiAlligator

Alligator

CiAO

Oscilador Asombroso

CiFractals

Fractales

CiGator

Oscilador Gator

CiBWMFI

Índice de Facilitación del Mercado