Create

Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int jaw_period,

int jaw_shift,

int teeth_period,

int teeth_shift,

int lips_period,

int lips_shift,

ENUM_MA_METHOD ma_method,

int applied

)

Parámetros

symbol

[in] Símbolo.

period

[in] Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

jaw_period

[in] Período de la línea de la mandíbula.

jaw_shift

[in] Desplazamiento de la línea de la mandíbula.

teeth_period

[in] Período de la línea de los dientes.

teeth_shift

[in] Desplazamiento de la línea de los dientes.

lips_period

[in] Período de la línea de los labios.

lips_shift

[in] Desplazamiento de la línea de los labios.

ma_method

[in] Método de promediación (enumeración ENUM_MA_METHOD).

applied

[in] Tipo de volumen a aplicar.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.