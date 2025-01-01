Create
Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.
bool Create(
Parámetros
symbol
[in] Símbolo.
period
[in] Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).
jaw_period
[in] Período de la línea de la mandíbula.
jaw_shift
[in] Desplazamiento de la línea de la mandíbula.
teeth_period
[in] Período de la línea de los dientes.
teeth_shift
[in] Desplazamiento de la línea de los dientes.
lips_period
[in] Período de la línea de los labios.
lips_shift
[in] Desplazamiento de la línea de los labios.
ma_method
[in] Método de promediación (enumeración ENUM_MA_METHOD).
applied
[in] Tipo de volumen a aplicar.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.