DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de Bill WilliamsCiGatorCreate 

Create

Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.

bool  Create(
   string           symbol,           // Símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,           // Período
   int              jaw_period,       // Período de la línea de la mandíbula (Jaws)
   int              jaw_shift,        // Desplazamiento de la línea de la mandíbula (Jaws)
   int              teeth_period,     // Período de la línea de los dientes (Teeth)
   int              teeth_shift,      // Desplazamiento de la línea de los dientes (Teeth)
   int              lips_period,      // Período de la línea de los labios (Lips)
   int              lips_shift,       // Desplazamiento de la línea de los labios (Lips)
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,        // Método de promediación
   int              applied           // Tipo de volumen a aplicar
   )

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo.

period

[in]  Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

jaw_period

[in]  Período de la línea de la mandíbula.

jaw_shift

[in]  Desplazamiento de la línea de la mandíbula.

teeth_period

[in]  Período de la línea de los dientes.

teeth_shift

[in]  Desplazamiento de la línea de los dientes.

lips_period

[in]  Período de la línea de los labios.

lips_shift

[in]  Desplazamiento de la línea de los labios.

ma_method

[in]  Método de promediación (enumeración ENUM_MA_METHOD).

applied

[in]  Tipo de volumen a aplicar.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.