Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de Bill WilliamsCiAlligatorTeeth JawPeriodJawShiftTeethPeriodTeethShiftLipsPeriodLipsShiftMaMethodAppliedCreateJawTeethLipsType Teeth Devuelve el elemento del búfer de la línea de los dientes (Teeth) por el índice especificado. double Teeth( int index // Índice ) Parámetros index [in] Índice del elemento. Valor devuelto El elemento del búfer de la línea de los dientes del índice especificado, o EMPTY_VALUE si los datos no son correctos. Jaw Lips