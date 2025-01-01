DocumentaciónSecciones
Teeth

Devuelve el elemento del búfer de la línea de los dientes (Teeth) por el índice especificado.

double  Teeth(
   int  index      // Índice
   )

Parámetros

index

[in]  Índice del elemento.

Valor devuelto

El elemento del búfer de la línea de los dientes del índice especificado, o EMPTY_VALUE si los datos no son correctos.

