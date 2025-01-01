Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de Bill WilliamsCiAlligatorLips JawPeriodJawShiftTeethPeriodTeethShiftLipsPeriodLipsShiftMaMethodAppliedCreateJawTeethLipsType Lips Devuelve el elemento del búfer de la línea de los labios (Lips) por el índice especificado. double Lips( int index // Índice ) Parámetros index [in] Índice del elemento. Valor devuelto El elemento del búfer de la línea de los labios del índice especificado, o EMPTY_VALUE si los datos no son correctos. Teeth Type