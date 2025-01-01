DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de Bill WilliamsCiAlligatorLips 

Lips

Devuelve el elemento del búfer de la línea de los labios (Lips) por el índice especificado.

double  Lips(
   int  index      // Índice
   )

Parámetros

index

[in]  Índice del elemento.

Valor devuelto

El elemento del búfer de la línea de los labios del índice especificado, o EMPTY_VALUE si los datos no son correctos.