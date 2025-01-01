DocumentaciónSecciones
Crea el objeto gráfico "Rejilla de Gann".

bool  Create(
   long      chart_id,     // Identificador del gráfico
   string    name,         // Nombre del objeto
   int       window,       // Ventana del gráfico 
   datetime  time1,        // Primera coordenada temporal
   double    price1,       // Primera coordenada del precio
   datetime  time2,        // Segunda coordenada temporal
   double    ppb           // Pips por barra
   )

Parámetros

chart_id

[in]  Identificador del gráfico (0 — gráfico actual).

name

[in]  Un nombre único, para el objeto que se va a crear.

window

[in]  Número de la ventana del gráfico (0 — ventana base).

time1

[in]  Coordenada temporal del primer punto de anclaje.

price1

[in]  Coordenada del precio del primer punto de anclaje.

time2

[in]  Coordenada temporal del segundo punto de anclaje.

ppb

[in]  Pips por barra.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso de error.