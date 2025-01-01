DocumentaciónSecciones
Grupo de objetos gráficos "Canales".

Esta sección contiene los detalles técnicos para trabajar con el grupo de clases de objetos gráficos llamado "Canales", así como una descripción de los componentes relevantes de la biblioteca estándar de MQL5.

Nombre de la clase

Objeto

CChartObjectChannel

Objeto gráfico "Canal equidistante"

CChartObjectRegression

Objeto gráfico "Canal de regresión lineal"

CChartObjectStdDevChannel

Objeto gráfico "Canal de desviación estándar"

CChartObjectPitchfork

Objeto gráfico "Horquilla de Andrew"

