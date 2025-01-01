Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects Channels
Objects Channels
Grupo de objetos gráficos "Canales".
Esta sección contiene los detalles técnicos para trabajar con el grupo de clases de objetos gráficos llamado "Canales", así como una descripción de los componentes relevantes de la biblioteca estándar de MQL5.
|
Nombre de la clase
|
Objeto
|
Objeto gráfico "Canal equidistante"
|
Objeto gráfico "Canal de regresión lineal"
|
Objeto gráfico "Canal de desviación estándar"
|
Objeto gráfico "Horquilla de Andrew"
