Objects Channels

Grupo de objetos gráficos "Canales".

Esta sección contiene los detalles técnicos para trabajar con el grupo de clases de objetos gráficos llamado "Canales", así como una descripción de los componentes relevantes de la biblioteca estándar de MQL5.

Nombre de la clase Objeto CChartObjectChannel Objeto gráfico "Canal equidistante" CChartObjectRegression Objeto gráfico "Canal de regresión lineal" CChartObjectStdDevChannel Objeto gráfico "Canal de desviación estándar" CChartObjectPitchfork Objeto gráfico "Horquilla de Andrew"

Ver también

Tipos de objetos, Objetos gráficos