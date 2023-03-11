O Scorpion Trader é um robô trader de negociação automática projetado especificamente para a bolsa brasileira B3. Ele utiliza uma estratégia exclusiva baseada na técnica japonesa Heikin Ashi para identificar pontos de reversão (mean reversion).

Para calcular a tendência, o robô usa a técnica de médias móveis e candlesticks Heiken Ashi. Ele posiciona ordens de compra e venda nos pontos de reversão, com base em stops fixos ou variáveis ​​determinados com base em candlesticks anteriores. O robô também possui uma função de saídas parciais para permitir lucros intermediários.

Para minimizar as perdas, o Scorpion Trader oferece um sistema de trailling stop com o indicador SAR Parabólico, que pode ser configurado pelo usuário.

Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.



É importante notar que é necessário alterar o parâmetro BR1 para BR para garantir o correto funcionamento do robô.

O ativo recomendado para operar com o robô é o miniíndice WIN, com um timeframe de M5. No entanto, o robô também pode ser utilizado para operar o mini dólar WDO, bem como ações e commodities, como o milho CCM e o boi gordo BGI.